Destination AI da TD SYNNEX™: o companheiro perfeito na jornada para a adoção da IA

SÃO PAULO, 24 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A TD SYNNEX (NYSE: SNX), uma das maiores empresas globais em distribuição e agregação de soluções de TI, anunciou que seu programa Destination AI™️ já está disponível para os países da América Latina e Caribe. Esse programa proporciona aos parceiros serviços e recursos de inteligência artificial que contribuem para que obtenham vantagem competitiva e se mantenham na vanguarda do mercado. Isso inclui acesso a treinamento, soluções e serviços para apoio a oportunidades estratégicas, diferenciando-os entre os concorrentes.

De acordo com o "Worldwide Black Book 3rd Platform Edition - Forecast" da IDC, espera-se que a América Latina invista aproximadamente US$ 7,5 bilhões em tecnologias de IA, com gastos que devem crescer, atingindo US$ 20,4 bilhões até 2028, o que reflete uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de cerca de 28,4%.

Sempre buscando oferecer novas oportunidades aos seus parceiros, a TD SYNNEX formou uma equipe de especialistas com representantes nas diferentes regiões da América Latina para cobrir as necessidades dos parceiros de negócios em todos os países. Além disso, todas as equipes de pré-venda, venda, treinamento, suporte e serviços possuem treinamento especializado em tecnologias de inteligência artificial.

"A inteligência artificial não é mais uma tecnologia do futuro, ela nos rodeia e impacta quase todos os aspectos de nossas vidas e negócios hoje. É por isso que se tornou imprescindível integrá-la em nossas ofertas de soluções", disse Marcos Murata, Vice President, Vendor Management and Business Strategy da TD SYNNEX para a América Latina. "Para apoiar nossos parceiros, a TD SYNNEX criou o Destination AI, um programa abrangente que oferece suporte a nossos parceiros em sua jornada para criar, habilitar e expandir sua prática de IA, independentemente de onde eles estejam em sua jornada de Inteligência Artificial.

A TD SYNNEX estruturou um programa abrangente com os seguintes módulos:

Conscientização: serão oferecidos os mais recentes desenvolvimentos de IA com relatórios do setor, propostas de valor dos fabricantes e casos de uso. Capacitação: A TD SYNNEX fornecerá o conhecimento necessário para transformar as empresas de modo que elas possam integrar a IA em suas operações. Suporte durante a venda: orientação e assistência durante todo o processo de vendas, fornecendo soluções e consultoria especializada para atender às necessidades do parceiro e de seus clientes. Suporte pós-venda: suporte e serviços contínuos para maximizar o valor e a eficiência dos investimentos dos clientes em IA.

"Nosso programa Destination AI foi projetado para capacitar nossos parceiros a propor aos clientes finais soluções eficazes de IA que atendam às suas necessidades de negócios", disse Jaazyel Arroyo, diretor sênior de gerenciamento de fornecedores, análise de dados e infraestrutura da TD SYNNEX na América Latina. "Essa interseção de tecnologia, colaboração e orquestração é onde a TD SYNNEX continua a impulsionar sua influência no setor".

O Destination AI está disponível na América Latina para todos os parceiros de negócios que buscam uma vantagem competitiva e querem estar na vanguarda do mercado. Mais informações sobre o programa podem ser encontradas em https://lp.lac.tdsynnex.com/es-lac-destination-ai/.

