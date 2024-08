Dia dos Pais com Luuna - Presentes para garantir um sono de qualidade e dias melhores

A marca pioneira no conceito de colchão na caixa na América Latina garante o cupom PAISLUUNA para 10%OFF durante o mês de agosto

SÃO PAULO, 6 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- O Dia dos Pais está chegando, e para sair do óbvio e agradar essa figura especial que inspira cuidado e afeto, a Luuna, marca com 10 anos de mercado e mais de 2 milhões de clientes, separou ótimas opções para garantir conforto e descanso de qualidade para os pais. Para tornar o momento ainda mais especial, a empresa está disponibilizando o cupom PAISLUUNA, que garante 10% de desconto adicional em qualquer pedido.

"Queremos celebrar todos os pais oferecendo-lhes produtos que melhoram a qualidade do sono e, por consequência, a qualidade de vida", afirma Valter Roldão, CEO da Luuna. "Nossos colchões e acessórios são desenvolvidos com tecnologia avançada para proporcionar o melhor conforto e suporte, permitindo que cada pai acorde revigorado e pronto para os desafios diários."

1. Cama de hotel cinco estrelas.

Para um pai viajante, acostumado com aquela cama bem confortável de hotel cinco estrelas e que merece esse conforto todos os dias, a Luuna conta com o colchão Supreme (a partir de R$ 2.999) no portfólio. Com cinco camadas de espuma, 32cm de altura, conta com materiais tecnológicos e de qualidade para um conforto sem igual. Não transfere movimentos e possui ainda uma capa lavável, hipoalergênica e que promove sensação extra de frescor.

Além dele, vale investir ainda no Pillow Top Essential (a partir de R$ 449), que possui enchimento de fibra siliconada de alta qualidade para maior conforto, é 100% algodão e conta com 233 fios. Diminui o impacto dos movimentos durante a noite e aumenta a durabilidade do colchão, protegendo-o de suor, manchas e ácaros. A saia elástica envolve perfeitamente colchões com até 45cm de altura, trazendo maior segurança e encaixe perfeito.

E o Jogo de Lençol 100% algodão egípcio (a partir de R$569), confeccionado com 400 fios a partir das fibras de algodão egípcio, formando um produto resistente e de toque suave que oferece maciez, frescor e maior conforto para a cama.

2. Travesseiros para todos os gostos

Para aquele pai calorento, o Travesseiro Cool Flip (R$ 357) é perfeito até para a época mais quente do ano. Com uma placa de gel refrescante, que ajuda a dissipar o calor, oferece uma sensação de frescor.

Já o recém-lançado Travesseiro Ajustável Microfibra (R$ 229), é perfeito para o pai que foca no bem-estar, pois permite o ajuste da sua altura, a fim de encontrar a posição mais confortável para a cabeça. Conta com três camadas individuais, e enchimento de microfibra para maior suavidade.

E para os que precisam de um cuidado especial o Travesseiro Purity - Carvão Ativado (R$ 299) possui infusão de carvão ativado na espuma, que funciona como um segundo filtro, protegendo o descanso de impurezas e microorganismos.

3. Cama Elétrica!

Se é um pai ligado em tecnologia, que gosta de assistir jogos, filmes e séries bem confortável, ou até para os que roncam muito e precisam de uma posição especial, a Base Luuna Rise (a partir de R$ 4.699) é ideal. Por ser elétrica, pode ser movimentada de diversas formas por meio de seu controle remoto que permite mudança de ângulos ou por app (via smartphone ou tablet).

A Luuna se destaca no mercado por oferecer a melhor tecnologia em descanso. Para isso, conta com materiais premium, segue padrões de qualidade exigentes, além de investir em inovação e testes.

Sobre a Luuna

Luuna é a marca pioneira no conceito de colchão em caixa na América Latina. Fundada em 2015, no México, e com milhares de clientes, a Luuna iniciou sua expansão internacional em 2019, nos Estados Unidos. Em 2022, a empresa iniciou suas atividades no Brasil com vendas online, e em 2023, segue crescendo e ampliando seu portfólio de produtos. Os colchões Luuna são os mais bem avaliados do mercado, oferecendo qualidade imbatível, com o melhor custo-benefício do mercado de descanso premium do Brasil. Já conta com mais de 2 milhões de clientes globalmente e quase 10 anos de mercado oferecendo descanso de qualidade.

