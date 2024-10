Dia Mundial da Visão: OneSight EssilorLuxottica Foundation promove projeto de doação de óculos e consultas oftalmológicas gratuitas

Ao total são 19 iniciativas com o objetivo de beneficiar mais de 800 pessoas em 6 cidades em outubro

SAO PAULO, 10 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- Em comemoração ao Dia Mundial da Visão, celebrado em 10 de outubro, a OneSight EssilorLuxottica Foundation realiza ações em diversas regiões do Brasil, para quem precisa de doação de óculos ou consultas oftalmológicas gratuitas. Ao todo, são 19 iniciativas voltadas à promoção da saúde ocular e à inclusão social, beneficiando diretamente 800 adultos e crianças em 6 cidades.

"Acreditamos que a saúde ocular é um direito de todos. Com essas iniciativas, buscamos mais do que doar óculos e consultas oftalmológicas, estamos promovendo a conscientização sobre a importância da visão na qualidade de vida. Cada par de óculos doado é uma nova oportunidade para que as pessoas vejam o mundo com clareza e vivam plenamente" diz Diana Paes, head da OneSight EssilorLuxottica Foundation Brasil.

As ações são realizadas com parceiros da entidade e médicos voluntários, assegurando que os serviços cheguem àqueles que mais precisam. Entre os destaques estão as atividades realizadas no Hospital de Olhos de Pernambuco (SEOPE), em Jaboatão dos Guararapes; na Clínica CLDO, no Ceará, em parceria com o Projeto Ver Para Crer; na Associação Israelita Fortunée De Picciott, em São Paulo; e no Instituto Penido Burnier, em Campinas. Essas instituições desempenham um papel fundamental no acesso à saúde ocular, oferecendo serviços essenciais às comunidades locais.

Iniciadas no início de setembro, as ações prosseguirão em outubro, com o objetivo de ampliar o acesso a cuidados visuais de qualidade, contribuindo significativamente para a transformação de vidas.

As iniciativas fazem parte dos esforços contínuos para erradicar a baixa visão não corrigida em uma geração, destacando a importância de ações contínuas para lidar com uma realidade alarmante: 2,7 bilhões de pessoas ao redor do mundo ainda carecem de acesso a serviços de saúde ocular de qualidade. Essa situação afeta diretamente a qualidade de vida de diversas pessoas, sendo 71 milhões apenas no Brasil, que enfrentam dificuldades para realizar atividades diárias devido à falta de correção visual.

Sobre a OneSight EssilorLuxottica Foundation

Fundada pela EssilorLuxottica, a OneSight EssilorLuxottica Foundation tem sede na França, com escritórios e programas em todo o mundo, inclusive na América Latina. Com sede em Bogotá, Colômbia, a afiliada latino-americana da entidade e seus parceiros se concentram na execução de programas de atendimento oftalmológico e na criação de alianças de alto impacto para atender pacientes carentes em toda a região. Entre seus parceiros no Brasil estão o Instituto Ver e Viver (IVV) e o Instituto Italo Ferreira. A Fundação reflete o compromisso de ajudar todos no mundo a "ver mais e ser mais" e trabalhar para ajudar a eliminar a baixa visão não corrigida em uma geração. https://onesight.essilorluxottica.com/

Sobre a EssilorLuxottica

A EssilorLuxottica é líder global no design, fabricação e distribuição de lentes oftálmicas, armações e óculos de sol. Com mais de 190.000 colaboradores em 150 países, 650 instalações operacionais e 18.000 lojas, a sua missão é ajudar as pessoas em todo o mundo a ver mais e a ser mais, abordando as suas crescentes necessidades de visão e aspirações de estilo pessoal. A EssilorLuxottica abriga as tecnologias de lentes mais avançadas, incluindo Varilux, Stellest e Transitions, as marcas de óculos mais icônicas, incluindo Ray-Ban e Oakley, as marcas licenciadas de luxo mais desejadas e varejistas de classe mundial, incluindo SunglassHut, Óticas Carol e GrandVision. A OneSight EssilorLuxottica Foundation viabilizou o acesso a cuidados oftalmológicos sustentáveis a mais de 760 milhões de pessoas em comunidades carentes em todo o mundo. Para mais informações, visite www.essilorluxottica.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2527950/OneSight.jpg

FONTE OneSight EssilorLuxottica Foundation