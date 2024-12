Dicas para dormir melhor no verão

SÃO PAULO, 18 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- Com a chegada do verão, as altas temperaturas que acompanham a estação podem transformar a hora de dormir em um verdadeiro desafio. E se a qualidade do nosso sono é ruim, consequentemente nosso bem-estar geral fica comprometido. Noites mal dormidas afetam o humor, a concentração e a produtividade, tornando fundamental adotar estratégias para garantir um sono reparador mesmo nos meses mais quentes do ano.

Estudos sobre o sono realizados ao longo dos anos e reforçados pela pesquisa realizada pelo jornal científico Bioengineering, nos EUA, em 2024, garantem, ainda, que para conseguir alcançar o sono profundo, o corpo precisa reduzir a temperatura em até três graus celsius. Quando as noites são excepcionalmente quentes, o organismo encontra dificuldade em resfriar-se e alcançar essa temperatura ideal, prejudicando o descanso.

Mas para auxiliar nesse processo e em noites mais tranquilas, mesmo em dias de altas temperaturas, Valter Roldão, CEO da Luuna - marca especialista em descanso e pioneira no conceito de "colchão na caixa", na América Latina - reuniu algumas dicas para dormir bem e acordar ainda melhor todos os dias:

Invista em quartos arejados, com boa ventilação, para refrescar ao máximo o ambiente. Se necessário, invista em ventiladores de teto ou de mesa para circular o ar. Além de abrir as janelas à noite, criando uma corrente de ar. Mas evite o ar condicionado, que pode trazer malefícios para a saúde, como irritações no trato respiratório, desidratação, entre outros. Mantenha as cortinas e persianas fechadas durante o dia para bloquear a entrada de luz solar e o aquecimento do ambiente. Tecidos blackout são ainda mais eficientes. Aposte em roupa de cama leve, como lençóis de algodão, linho ou seda, que são tecidos respiráveis e ajudam a regular a temperatura corporal. Evite tecidos sintéticos que retêm calor. Escolha um travesseiro que ofereça bom suporte e que seja feito de material respirável, como espuma viscoelástica com tecnologia de refrigeração ou látex. A Luuna oferece, inclusive, o Travesseiro Cool Flip com essa espuma, além de contar com um lado mais fresco, que possui recobrimento 100% seguro de PCM (Phase Change Materials), responsável por libertar e absorver o calor do corpo Invista em um colchão com termorregulação, como o Luuna Supreme Cooling Tech, que conta com tecnologias de termorregulação como: Anti Heat Bands, estrategicamente localizadas na região do tronco, onde o corpo gera mais calor. As bandas de metais absorvem e dissipam o calor, garantindo uma redução de até 2º C por até 12 horas; Cool Touch, tecnologia de fio frio integrado à capa, que proporciona frescor ao toque; e a Copper Memory Foam, camada de visco infusionada com cobre, que proporciona suporte ergonômico e ação antibacteriana, evitando a propagação de microorganismos. Adapte seus hábitos. Banho morno antes de dormir, muita hidratação ao longo do dia, refeições leves, rotina regular, e não fazer uso de eletrônicos durante a noite também são essenciais para dormir bem todos os dias.

