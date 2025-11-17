Distribuidora de combustíveis Royal FIC anuncia compromisso Net Zero e lidera programa voluntário de descarbonização com arranjo global

Iniciativa, que posiciona a empresa na vanguarda internacional do setor de distribuição, foi apresentada no espaço da IETA durante a COP30-Belém

CAMPINAS, Brazil, 17 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Royal FIC, uma das principais distribuidoras de combustíveis do país, anuncia um compromisso ambiental pioneiro: alcançar a meta Net Zero (neutralidade de carbono) em suas operações de distribuição até 2030. A distribuidora é a primeira no país a assumir voluntariamente este objetivo. Esta Jornada de Descarbonização, alinhada aos mais altos padrões globais, como o Acordo de Paris e os critérios do Science Based Targets (SBTi), foi apresentada durante a COP30-Belém, no espaço Business Hub da IETA (International Emission Trading Association) e promovido pela ACX Brasil.

Em um movimento estratégico que transforma desafios em oportunidades, o Grupo Royal FIC investiu mais de R$ 30 milhões em iniciativas de transição energética desde 2019. O pilar central deste esforço é a TMW Energy, a vertical de energia do grupo, dedicada à geração de energia fotovoltaica.

Liderança em Energia Solar: Rumo à Autossuficiência no Escopo 2

A Royal FIC concentrou esforços em reduzir suas emissões operacionais diretas e indiretas, que correspondem aos Escopos 1 e 2. O investimento em energia solar é fundamental para o combate às emissões de Escopo 2, que engloba a eletricidade consumida.

Em um grande avanço, a Royal FIC instalou sistemas fotovoltaicos em suas unidades operacionais próprias, incluindo Campinas (corporativo), Paulínia, Cuiabá, Campo Grande e Betim. O objetivo é garantir a autossuficiência energética em todas as suas bases próprias de distribuição, utilizando a energia gerada (seja em telhado, solo ou carport) para suprir todo o consumo local.

O pioneirismo da Royal FIC em tecnologia é reforçado pelos investimentos contínuos em inovação. A vertical TMW Energy mantém um projeto de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) em energia fotovoltaica, fruto de parcerias com a Unicamp e a BYD. Esses projetos buscam testar a performance e eficiência de diferentes tecnologias, incluindo a utilização de baterias (BESS).

A Jornada de Descarbonização e a Mensuração de Emissões

A Royal FIC estruturou sua Jornada de Descarbonização em três pilares fundamentais: Mensuração, Compensação e Planejamento.

Mensuração e Auditoria (Início em 2020): Em parceria com a BlockC, empresa brasileira de soluções ambientais e tecnologia, a RoyalFIC começou a inventariar anualmente suas emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) em 2020, utilizando o rigoroso padrão GHG Protocol. Este processo permite a segregação das emissões em Escopo 1, 2 e 3. A integridade dos dados é confirmada por meio de auditoria independente realizada pela DNV, uma das principais certificadoras globais. Redução Direta (Escopo 1): Embora o Escopo 3 (compra e venda de combustíveis) represente a maior porcentagem das emissões, a Royal FIC atua diretamente nos Escopos 1 e 2. As ações de redução no Escopo 1 (emissões fixas e móveis) incluem a automação de processos, o controle de emissões fugitivas (como a Unidade Recuperadora de Vapores - URV, instalada em Paulínia), e a implementação dos princípios LEED para a construção de bases operacionais sustentáveis, como a de Luís Eduardo Magalhães. Essas intervenções resultaram em uma melhoria na eficiência operacional da companhia, que gastou menos para operar e conseguiu reduzir a emissão de CO2 em relação ao volume de combustível vendido. Compensação de Alta Integridade: Para neutralizar as emissões remanescentes, a Royal FIC adquiriu créditos de carbono certificados de acordo com padrões globais de alta integridade, incluindo o painel de mudanças climáticas da UNFCCC-ONU. As operações de compra ocorreram por meio da ACX Brasil, bolsa de carbono integrada a B3, usufruindo da transparência e segurança da infraestrutura integrada por ambas.

Ao demonstrar proatividade e seguir um modelo técnico e auditado, a Royal FIC reafirma seu compromisso com práticas ESG e se posiciona como líder na descarbonização corporativa do setor de distribuição de combustíveis

"Assumir o compromisso Net Zero até 2030 é mais do que uma meta ambiental, é uma decisão estratégica que reflete o novo momento da empresa. Nossa Jornada de Descarbonização foi construída sobre bases sólidas, seguindo os mais altos padrões internacionais. Cada etapa é validada por organismos independentes, demonstrando que sustentabilidade, para nós, é um compromisso real, mensurável e de longo prazo", finaliza Francine Cassaro, diretora da Royal FIC.

Sobre Royal FIC

Com 29 anos de atuação, a Royal FIC é uma das principais distribuidoras de combustíveis do Brasil, reconhecida por sua eficiência, tecnologia e compromisso com a qualidade. A empresa detém o selo GPTW e é reconhecida consecutivamente pelo ranking Melhores e Maiores da Revista Exame. Presente em mais de 2.000 municípios, abastece os setores que movem o país - agronegócio, indústrias, empresas de logística, usinas e postos bandeira branca, além de operações de TRR.

Com 7 bases próprias e 29 pontos de distribuição estrategicamente posicionados, a empresa alia inovação e automação para garantir padronização, agilidade e segurança em todas as etapas da operação. A Royal FIC é a primeira distribuidora de combustíveis do país a assumir o compromisso voluntário de se tornar Net Zero até 2030.

