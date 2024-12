Dorflex, marca brasileira que vende 56 comprimidos por segundo, encerra um ano vencedor com a conquista de três importantes premiações

Com sua entrada inédita no universo dos games, a marca conquistou os prêmios Effie Awards e MMA Smarties, além de levar o prêmio 'Parceiros do Ano' da Abrafarma, pela liderança e referência de marca

SÃO PAULO, 13 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- Dorflex, marca 100% brasileira que pertence a Unidade de Consumo da Sanofi (Consumer Healthcare) e que agora é Opella, encerra o ano de 2024 com muitos motivos para celebrar. A marca comemora as recentes conquistas de três importantes prêmios: o Effie Awards e o MMA Smarties, na categoria de publicidade, e o prêmio "Parceiros do Ano" da Abrafarma – Associação Brasileira de Redes de Farmácia e Drogarias, do setor farmacêutico.

Em ambas as premiações com foco em publicidade – Effie Awards e MMA Smarties, a marca venceu com o case que traz a campanha de Dorflex sobre a sua entrada no universo gamer: "Painless Gaming", feita em parceria com a agência gamer Druid Creative Gaming. Para fortalecer o lançamento de seu novo produto da linha, Dorflex MAX, a marca brasileira se aliou a um dos grandes times de E-sports, que possui um nome bem peculiar: PaiN Gaming. A campanha, que anuncia o lançamento de MAX e a parceria com a PaiN, conta a história de como Dorflex é capaz de "tankar" as dores dos gamers, se tornando grande aliado deste público na sua jornada dentro dos jogos e campeonatos.

Já na premiação especializada do setor farmacêutico "Prêmio Parceiros do Ano" realizada pela Abrafarma, Dorflex foi a grande vencedora da categoria Medicamentos isentos de prescrição e outros produtos OTC, que demonstram os esforços contínuos da marca em sempre oferecer as melhores opções e experiências aos consumidores, estando sempre presente em todas as situações.

O Effie Awards é um dos maiores reconhecimentos da publicidade global, premiando campanhas eficazes que geram resultados concretos para as marcas, desde o planejamento até a execução. Dorflex foi finalista nas categorias "Marketing Jovem" e "Novos produtos ou serviços (Extensão de Linha)", levantando o troféu nesta última. Já o MMA Smarties celebra a inovação e a excelência em campanhas mobile e digitais, reconhecendo as estratégias que utilizam tecnologias para criar abordagens no marketing moderno. Nesse, a marca Dorflex recebeu a premiação na categoria "Jogos/Gamificação & Esports".

O Prêmio "Parceiros do Ano" realizado anualmente pela Abrafarma e que em 2024 se encontra na 12ª edição, reconhece as indústrias que se destacaram no setor farmacêutico durante o ano. Na ocasião da premiação, cerca de 700 líderes de redes de farmácias, indústrias, entidades, consultores e demais parceiros se reuniram para celebrar os troféus.

Eduardo Magalhães, Head de Marketing de Dorflex Brasil

"Estamos encerrando o ano de 2024 com motivos de sobra para celebrar, especialmente quando paramos para pensar em todas essas conquistas alcançadas ao longo do ano. Pensando nos prêmios de publicidade que recebemos em razão da entrada no universo gamer, muito nos orgulha, pois quando decidimos entrar nesse universo, nosso objetivo era aproximar a marca desse público e oferecer a eles soluções que facilitassem a rotina dos jogos, para que pudessem ter um desempenho ainda melhor, tanto nos treinos como nas competições. Já o prêmio realizado pela Abrafarma que conquistamos reforça ainda mais o fato de estarmos no caminho certo junto a essa marca tão icônica que entrega saúde e autocuidado para milhares de brasileiros diariamente", celebra.

Finalista no Clube de Criação

E não para por aí. Dorflex também foi finalista no 49° anuário do Clube de Criação com o case "Histórias Extraordinárias". Lançada em 2023, a campanha "Deixa Comigo", inspirada em histórias reais de progresso e sagacidade brasileira, marcou um novo momento da marca. Com criação da Publicis, a marca explorou toda a sua essência brasileira e evidenciou a forma única que os brasileiros encontram para enfrentar os desafios e lutar pelos seus objetivos, tendo Dorflex como grande aliado.

