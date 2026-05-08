DUIU capta investimento e desafia feeds controlados por algoritmos com novo modelo orientado à participação

ESTOCOLMO, 8 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A startup sueca DUIU captou novo investimento para lançar uma plataforma de vídeo social onde os usuários competem com respostas em vídeo em threads ranqueadas, e onde a votação determina quem aparece mais.

Pontus Hornby Liljeblad, CEO & Founder of DUIU

Enquanto plataformas movidas a anúncios enfrentam escrutínio crescente pelo impacto sobre usuários mais jovens, o DUIU é construído sobre um modelo diferente. Na plataforma, os usuários se reúnem em threads coletivas onde o conteúdo é ranqueado pelos votos da comunidade. A visibilidade é conquistada por conteúdo que as pessoas escolhem votar e responder, em vez de algoritmos ocultos.

O DUIU também se diferencia pelo seu modelo de negócios. Em vez de publicidade tradicional, as marcas promovem concursos com prêmios para usuários maiores de 18 anos, com verificação de idade integrada.

"A forma como uma plataforma ganha dinheiro determina diretamente qual comportamento ela prioriza", diz Pontus Hörnby Liljeblad, CEO e cofundador do DUIU. "Plataformas baseadas em anúncios querem que você role o feed, mas no DUIU o valor é criado pelo que as pessoas fazem, não pelo que assistem."

Para as marcas, isso representa um novo modelo de marketing. Em vez de pagar por atenção, elas ativam pessoas para criar conteúdo e engajar suas redes.

"Criadores têm o que todo profissional de marketing deseja: uma audiência que ouve. As marcas que vencem hoje colaboram, não interrompem", diz Greg Paull, pioneiro em consultoria de marketing global. "O DUIU combina a economia criadora, a distribuição orientada pela comunidade e a participação de forma genuinamente nova."

O DUIU estreia no Brasil, um dos mercados de vídeo curto mais ativos do mundo, liderado por João Villa Savatin, ex-TikTok, com uma rede de criadores de mais de 45 milhões de seguidores.

"O Brasil não é apenas um mercado de teste, é onde o futuro da participação digital vai se provar. Temos a audiência, a cultura criadora e o engajamento que nenhum outro mercado tem", disse João Villa Savatin, Country Director do DUIU. O objetivo é provar o modelo antes da expansão global.

informações

João Villa Savatin, Country Director do DUIU

[email protected]

duiu.app

Sobre

O DUIU é uma plataforma social onde usuários competem com respostas em vídeo em threads ranqueadas e os votos determinam quem sobe ao topo. Fundado por Pontus Hörnby Liljeblad e Carl Grevelius, desenvolvido pela Mono Digital em Estocolmo em colaboração com a Alster Digital. Apoiado pela Alster Ventures e Greg Paull como investidor estratégico internacional.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2974944/DUIU_CEO_Pontus_Hornby.jpg

FONTE DUIU