Dulloo: Brasileiros Criam Plataforma para Ajudar Imigrantes a Enviar Dinheiro para Casa

SÃO PAULO, 16 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- O Dulloo, uma startup brasileira inovadora, está transformando a forma como imigrantes enviam e recebem dinheiro. Fundado em 2023 por brasileiros que enfrentavam dificuldades com altas taxas e burocracia em transações internacionais, o Dulloo oferece uma solução inovadora, segura e acessível para envio e recebimento de dinheiro do exterior. Agora, a plataforma chega oficialmente ao mercado brasileiro.

O Dulloo opera como um marketplace peer-to-peer, conectando diretamente pessoas que desejam enviar ou receber dinheiro em diferentes moedas. Os usuários podem registrar uma nova operação, informando de onde e para onde desejam enviar o dinheiro e o valor. Também podem fazer match em operações já abertas por outros usuários, encontrando a melhor opção para suas necessidades. As transações são realizadas em um ambiente seguro e transparente, onde o usuário pode acompanhar cada etapa do processo. "Somos uma espécie de Tinder das transferências", explica Rafael Coelho, fundador do Dulloo. "Assim como no Tinder, você cria um perfil, define o que procura e encontramos a pessoa ideal para realizar a troca de moeda com você."

Embora opere como plataforma peer-to-peer em outros países, o Dulloo adaptou-se às normas do Banco Central do Brasil para garantir a segurança e conformidade das transações no país. Para isso, firmou parcerias com empresas e bancos brasileiros autorizados a operar no mercado de câmbio. "No Brasil, 100% das operações são concluídas em parceria com empresas autorizadas pelo BACEN, garantindo o cumprimento das normas e a segurança dos nossos usuários", destaca Rafael Coelho. "Ao mesmo tempo, mantemos a essência de comunidade colaborativa da plataforma, oferecendo aos brasileiros taxas mais baixas e maior controle sobre suas transações internacionais."

"A redução dos custos de remessas internacionais é uma das metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, e no Dulloo, nos orgulhamos em contribuir para essa meta ao oferecer uma solução mais acessível e eficiente para envio de dinheiro", afirma Rafael Coelho.

O Dulloo já está disponível no México, Brasil e Chile.

Contato para a Imprensa: Rafael Coelho [[email protected]] [+525519019165]

Sobre o Dulloo: O Dulloo é uma startup brasileira que conecta pessoas físicas para troca de moedas em diferentes países. A plataforma oferece uma solução inovadora, segura e acessível para envio e recebimento de dinheiro do exterior, com taxas mais baixas e maior controle para os usuários.

Visite nosso site: https://dulloofx.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2463117/Dulloo.jpg

FONTE dulloo