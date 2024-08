Dynatrace anuncia Innovate 2024, evento focado no futuro da observabilidade, segurança, Inteligência Artificial e muito mais

Innovate ocorre em 12 de setembro de forma online e presencial, e reunirá líderes de TI, desenvolvedores e especialistas da indústria para explorar inovações e o futuro do setor

SÃO PAULO, 29 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A Dynatrace, líder em observabilidade e segurança de ponta a ponta, anuncia a nova edição de seu evento Innovate, que acontece em 12 de setembro de forma híbrida nos formatos online e presencial, em São Paulo. O evento contará com programação que busca trazer insights, práticas recomendadas e novas ideias que as empresas podem implementar para adotar a Inteligência Artificial (IA) com sucesso, impulsionar a automação, oferecer experiências de usuário melhores e mais seguras, e acelerar a transformação dos negócios em ambientes híbridos e multicloud complexos. O Innovate 2024 promete ser uma oportunidade imperdível para líderes de TI, desenvolvedores, SREs (Site Reliability Engineers) e profissionais de cibersergurança se conectarem, aprenderem e explorarem as mais recentes inovações em observabilidade, segurança e Inteligência Artificial, além de tendências atuais e o futuro do setor. Para participar, basta fazer a inscrição gratuita por meio deste link.

"O Innovate é um momento único de reunir especialistas de diversos campos para apresentar tendências globais e regionais de inovação, e conhecer de perto casos bem-sucedidos de adoção da observabilidade e IA em operações complexas", afirma Roberto Carvalho, Vice-Presidente Regional para a América do Sul da Dynatrace. Segundo o executivo, o evento irá receber grandes líderes de variados setores, executivos da Dynatrace e parceiros de negócios para compartilhar insights valiosos. "Também vamos apresentar as mais recentes inovações e recursos da Dynatrace para apoiar na transformação de ambientes digitais modernos".

Rick McConnell, CEO da Dynatrace, irá abrir o Innovate, em apresentação que abordará o mercado de tecnologia, a visão da Dynatrace para o futuro e o valor inigualável de uma plataforma unificada de observabilidade e segurança para ajudar as empresas a se transformarem na nuvem.

Ainda fazem parte da programação sessões que irão debater a otimização de custos e a redução de riscos, com líderes da Dynatrace comentando sobre os desafios que os líderes de TI e de negócios enfrentam ao reestruturar suas organizações para acelerar a evolução dos negócios e como superá-los, seguidas de clientes brasileiros na área de finanças, saúde e setor público demonstrando cada caso de uso através de suas próprias histórias de sucesso. Além disso, irão mostrar como o uso de uma plataforma unificada pode ajudar a reduzir a dispersão de ferramentas, impulsionar a eficiência de custos e aproximar as empresas de suas metas de sustentabilidade - tudo isso enquanto libera orçamentos para a inovação.

Outro tópico de destaque envolverá a aceleração da inovação na nuvem. Para criar uma cultura inovadora, voltar as equipes para iniciativas mais estratégicas e oferecer as experiências que os clientes exigem, as organizações precisam de respostas e análises em tempo real. O evento irá mostrar como estimular a inovação e se tornar uma empresa orientada por dados, aumentando a automação e a produtividade.

Encerrando a agenda do dia, a Dynatrace terá um painel focado no setor público, que reunirá representantes de destacadas instituições governamentais do Rio de Janeiro e de São Paulo. Este debate será conduzido por Fernando Mellone, Diretor de Vendas para o Setor Público da Dynatrace no Brasil, e abordará as principais questões e tendências que estão moldando o setor público atualmente. Com a participação de líderes influentes, o painel promete proporcionar insights profundos e valiosos, além de fomentar um diálogo enriquecedor sobre os desafios e oportunidades enfrentados por essas instituições.

O Innovate também chegará a outros países por meio do Innovate on the Road. Os roadshows acontecem em Mumbai (Índia) em 22 de agosto, Malásia em 28 de agosto, Cidade do México (México) em 19 de setembro, Santiago (Chile) em 03 de outubro, Amsterdã (Holanda) em 19 de outubro e, por fim, Paris (França) em 3 de dezembro. Assim como o evento que acontece em São Paulo, os encontros contarão com a presença de parceiros importantes, executivos globais da Dynatrace e painéis com clientes.

Anote em sua agenda: Innovate São Paulo 2024

Data: 12 de Setembro, das 9h às 18h

Inscrições para evento presencial e online: www.dynatrace.com/innovate/latam

