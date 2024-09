Dynatrace é destaque como a empresa mais completa em Visão e como a melhor em Execução no Gartner® Magic Quadrant™ 2024 para Plataformas de Observabilidade

É a 14ª vez consecutiva que o Gartner nomeia a Dynatrace como Líder em Observabilidade

SÃO PAULO, 23 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Dynatrace, líder em observabilidade e segurança de ponta a ponta, anuncia que o Gartner a nomeou como Líder no Magic Quadrant 2024 para Plataformas de Observabilidade. O Gartner avaliou 17 fornecedores e posicionou a Dynatrace adiante em relação a outros players como a mais completa em Visão e a mais alta em Capacidade de Execução. Cópias gratuitas do Magic Quadrant 2024 para Plataformas de Observabilidade estão disponíveis no site da Dynatrace.

"Estamos honrados em sermos posicionados como os melhores e mais completos em Visão e em Execução no Gartner Magic Quadrant para Plataformas de Observabilidade," diz Steve Tack, Vice-Presidente de Gerenciamento de Produtos da Dynatrace. "Nos ambientes complexos e nativos em Nuvem de hoje, a necessidade de observabilidade e segurança impulsionadas por Inteligência Artificial (IA), análise e recursos de automação é primordial. Acreditamos que o posicionamento da Dynatrace como Líder no relatório do Magic Quadrant deste ano reflete nosso compromisso em ser a plataforma de observabilidade e segurança preferida, sustentando as iniciativas de transformação de negócios das empresas mais bem-sucedidas do mundo."

Esse reconhecimento se soma ao quinto ano consecutivo da Dynatrace sendo nomeada como Escolha dos Clientes no relatório Gartner Peer Insights™ Voice of the Customer para Monitoramento de Performance de Aplicações e Observabilidade de dezembro de 2023, posicionando a Dynatrace como um fornecedor reconhecido por seus clientes.

Aviso de Isenção de Responsabilidade do Gartner

Gartner, Magic Quadrant para Plataformas de Observabilidade, Gregg Siegfried, Padraig Byrne, Mrudula Bangera, Matt Crossley, 12 de agosto de 2024.

Gartner, Peer Insights Voice of the Customer: Monitoramento de Performance de Aplicações e Observabilidade, 29 de dezembro de 2023.

O conteúdo do Gartner® Peer Insights™ consiste nas opiniões de usuários finais individuais com base em suas próprias experiências, e não deve ser interpretado como declarações de fato, nem representam as opiniões do Gartner ou de suas afiliadas. O Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço mencionado neste conteúdo, nem faz qualquer garantia, expressa ou implícita, em relação a este conteúdo, sobre sua precisão ou integridade, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a uma finalidade específica.

O Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço mencionado em suas publicações de pesquisa e não aconselha os usuários de tecnologia a selecionar apenas os fornecedores com as classificações mais altas ou outra designação. As publicações de pesquisa do Gartner consistem nas opiniões da empresa de Pesquisa e Consultoria do Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. O Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, em relação a essa pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a uma finalidade específica.

GARTNER é uma marca registrada e marca de serviço da Gartner, Inc. e/ou de suas afiliadas nos EUA e internacionalmente. MAGIC QUADRANT e PEER INSIGHTS são marcas registradas do Gartner, Inc. e/ou de suas afiliadas e são usadas aqui com permissão. Todos os direitos reservados.

A Dynatrace foi reconhecida como Compuware de 2010 a 2014.

Sobre a Dynatrace

A Dynatrace existe para que todo software funcione perfeitamente. Nossa plataforma unificada combina vasta e profunda observabilidade e segurança contínua de aplicações em tempo de execução com a IA Hipermodal Davis® para fornecer respostas e automação inteligente a partir de dados em grande escala. É isso o que possibilita equipes a modernizarem e automatizarem operações em Nuvem, entregar softwares segura e rapidamente e garantir experiências digitais inigualáveis. E é por isso que grandes empresas confiam na plataforma Dynatrace® para acelerar sua transformação digital. Quer simplificar Nuvem e aumentar o impacto de suas equipes? Acesse e faça uma avaliação gratuita de 15 dias.

