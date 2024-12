Dynatrace é nomeada líder nos quadrantes de observabilidade e segurança nativas da nuvem no 2024 ISG Provider Lens, Multi-Public Cloud Solutions

As nomeações refletem a capacidade da empresa de capacitar seus clientes com a análise e a automação necessárias para tomar decisões de negócios mais inteligentes, aumentando a confiabilidade e a resiliência operacional dos negócios

SÃO PAULO, 20 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Dynatrace foi nomeada líder nos quadrantes de observabilidade e segurança nativas da nuvem no relatório 2024 ISG Provider Lens™, Multi-Public Cloud Solutions. O ISG avaliou 22 provedores de observabilidade e 24 de segurança com base em dois critérios principais: Força competitiva e atratividade do portfólio. Como resultado dessa avaliação, a Dynatrace foi reconhecida como a posição mais alta no quadrante de observabilidade nativa da nuvem. Uma cópia gratuita do relatório está disponível aqui.

No complexo cenário digital de hoje, a resiliência operacional é mais importante do que nunca. É por isso que as empresas recorrem à Dynatrace para obter observabilidade e segurança unificadas que ajudem a impulsionar serviços confiáveis, seguros e de alto desempenho. A Dynatrace integra perfeitamente a observabilidade e a segurança alimentadas por Inteligência Artificial (IA) para permitir que as maiores organizações corporativas do mundo rompam silos, unifiquem dados de observabilidade de ponta a ponta e eventos de segurança e impulsionem a automação em escala para que as equipes possam tomar decisões de negócios precisas e contextualizadas.

"Por meio de suas inovações incansáveis de IA, a Dynatrace está revolucionando a forma como as empresas monitoram e gerenciam seus ambientes de tecnologia", diz Partha Chakraborty, Analista Líder Sênior da ISG Research. "Ao fornecer insights críticos orientados por IA, a Dynatrace estabelece um novo padrão de observabilidade, permitindo que as equipes entendam melhor seus ambientes de TI. Além disso, a empresa avançou significativamente nos relacionamentos estratégicos do setor, solidificando sua liderança no espaço de segurança. Aproveitando o poder de três técnicas de IA - causal, preditiva e generativa - a Dynatrace oferece proteção avançada contra riscos emergentes, garantindo segurança robusta para empresas modernas."

"Temos a honra de sermos reconhecidos como Líderes pela ISG pelo quinto ano consecutivo, destacando nossa liderança na integração de observabilidade e segurança", diz Steve Tack, Diretor de Produtos da Dynatrace. "À medida que as arquiteturas nativas da nuvem aumentam em escala e complexidade, e as ameaças cibernéticas continuam a evoluir, a Dynatrace capacita as equipes de desenvolvimento, segurança, TI e negócios com insights em tempo real e alimentados por IA que oferecem suporte a iniciativas de inovação mais rápidas e seguras. Ao combinar dados de observabilidade e segurança com nossa IA avançada, ajudamos nossos clientes a otimizar e proteger seus ambientes de nuvem para que possam oferecer continuamente experiências digitais excepcionais com confiança."

Aviso sobre Declarações Prospectivas

Este comunicado de imprensa inclui certas "declarações prospectivas" dentro do significado do Private Securities Litigation Reform Act de 1995, incluindo declarações sobre recursos da Dynatrace e os benefícios esperados para as organizações ao utilizar a Dynatrace. Essas declarações prospectivas incluem todas as declarações que não são fatos históricos e declarações identificadas por palavras como "irá," "espera," "antecipa," "pretende," "planeja," "acredita," "busca," "estima," e palavras de significado similar. Essas declarações prospectivas refletem nossas visões atuais sobre nossos planos, intenções, expectativas, estratégias e perspectivas, que se baseiam nas informações atualmente disponíveis para nós e nas suposições que fizemos. Embora acreditemos que nossos planos, intenções, expectativas, estratégias e perspectivas, conforme refletidos ou sugeridos por essas declarações prospectivas, sejam razoáveis, não podemos garantir que os planos, intenções, expectativas ou estratégias serão realizados ou alcançados. Os resultados reais podem diferir materialmente daqueles descritos nas declarações prospectivas e serão afetados por uma variedade de riscos e fatores que estão além do nosso controle, incluindo os riscos descritos sob o título "Fatores de Risco" em nosso Relatório Anual no Formulário 10-K, Relatórios Trimestrais subsequentes no Formulário 10-Q e outros documentos arquivados junto à SEC. Não assumimos nenhuma obrigação de atualizar qualquer declaração prospectiva contida neste documento em decorrência de novas informações, eventos futuros ou outros fatores.

Sobre a Dynatrace

A Dynatrace existe para que todo software funcione perfeitamente. Nossa plataforma fim a fim combina vasta e profunda observabilidade e segurança contínua de aplicações em tempo de execução com a IA Hipermodal Davis® para fornecer respostas e automação inteligente a partir de dados em grande escala. É isso o que possibilita equipes a modernizarem e automatizarem operações em Nuvem, entregar softwares segura e rapidamente e garantir experiências digitais inigualáveis. E é por isso que grandes empresas confiam na plataforma Dynatrace® para acelerar sua transformação digital. Quer simplificar Nuvem e aumentar o impacto de suas equipes? Acesse e faça uma avaliação gratuita de 15 dias.

FONTE Dynatrace