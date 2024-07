Dynatrace é o primeiro parceiro da AWS a integrar-se com o AWS Application Migration Service

Organizações que estão migrando suas cargas de trabalho para a nuvem da AWS podem instalar e implementar a plataforma Dynatrace para suas necessidades de observabilidade de maneira simples, facilitando as experiências para os usuários finais

SÃO PAULO, 22 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A Dynatrace, líder em observabilidade e segurança unificadas, anuncia que sua plataforma de observabilidade agora está integrada com o AWS Application Migration Service (MGN), o que a torna o primeiro parceiro da AWS a ser integrado nativamente.

O AWS MGN permite que as organizações realoquem aplicações e infraestruturas de forma eficiente e segura para a nuvem da AWS, mantendo-se operacionais durante a transição sem impactar seus serviços. Com essa integração, as organizações podem instalar e implementar automaticamente a plataforma Dynatrace® desde o momento em que começam a operar na nuvem da AWS, fornecendo acesso imediato aos recursos abrangentes de observabilidade. Isso permite que as organizações abracem os benefícios da nuvem com confiança e entreguem as melhores experiências possíveis para o usuário final.

"Para escalar novas e existentes aplicações enquanto controlam custos, as empresas continuam a migrar suas cargas de trabalho adicionais para a nuvem", afirma Jevin Jensen, Vice-Presidente de Pesquisa, Intelligent CloudOps Markets da IDC. "Essa migração promete entregar melhores resultados de negócios, mas o processo em si pode ser desafiador. Os líderes de TI precisam considerar uma solução abrangente que integre sua plataforma de observabilidade com seu provedor de nuvem pública. Só então as empresas poderão obter uma visão completa de suas cargas de trabalho on-premises e garantir um desempenho de aplicação contínua, eficiente e segura durante e após a migração para a Nuvem."

A integração da Dynatrace com o AWS MGN permite que as organizações aproveitem rapidamente e com segurança a plataforma Dynatrace para:

- Otimizar o desempenho: Ao monitorar continuamente as aplicações e tratar automaticamente os possíveis problemas antes que eles se intensifiquem, a Dynatrace ajuda as equipes a manterem um alto desempenho e disponibilidade.

- Gerenciamento de custos: Ao entender quais partes de uma aplicação estão usando mais recursos, a Dynatrace permite que as equipes ajustem e reduzam os custos.

- Entender as experiências dos usuários: Insights detalhados sobre as interações dos usuários ajudam as equipes a melhorarem a experiência dele, levando a uma maior satisfação e retenção.

- Atender a conformidade e segurança: A Dynatrace fornece registros (logs) detalhados e métricas de desempenho, ajudando as equipes a atenderem aos requisitos regulatórios e detectar atividades incomuns.

"Estamos entusiasmados por sermos o primeiro parceiro da AWS a ser integrado com o AWS Application Migration Service", diz Jay Snyder, Vice-Presidente Sênior de Parceiros Globais e Alianças da Dynatrace. "Essa integração ajudará nossos clientes globais conjuntos a acelerarem seus esforços de migração e modernização para a Nuvem em velocidade e escala, um esforço que requer visibilidade completa do desempenho das aplicações. Com insights acionáveis, contextualizados e avançados de Inteligência Artificial (IA) e automação à disposição, os usuários da Dynatrace podem navegar em sua transformação digital com maior confiança na estabilidade e segurança de seu ambiente."

A integração da Dynatrace com o AWS Application Migration Service já está disponível. Visite o blog da Dynatrace para saber mais.

A Dynatrace existe para que todo software funcione perfeitamente. Nossa plataforma unificada combina vasta e profunda observabilidade e segurança contínua de aplicações em tempo de execução com a IA Hipermodal Davis® para fornecer respostas e automação inteligente a partir de dados em grande escala. É isso o que possibilita equipes a modernizarem e automatizarem operações em Nuvem, entregar softwares segura e rapidamente e garantir experiências digitais inigualáveis. E é por isso que grandes empresas confiam na plataforma Dynatrace® para acelerar sua transformação digital. Quer simplificar Nuvem e aumentar o impacto de suas equipes? Acesse e faça uma avaliação gratuita de 15 dias.

