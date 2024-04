Dynatrace expande parceria de Go-To-Market com Google Cloud

Iniciativas conjuntas de vendas e marketing acelerarão o sucesso da transformação digital dos clientes

SÃO PAULO, 18 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A Dynatrace, líder em observabilidade e segurança unificadas, anuncia parceria expandida de go-to-market (GTM) com o Google Cloud. Juntas, as duas empresas possibilitarão que mais clientes em todo o mundo adotem a plataforma Dynatrace® no Google Cloud para análise e automação baseadas em Inteligência Artificial (IA) de seus ambientes nativos em nuvem, para atingir seus objetivos de transformação digital. As ações de go-to-market envolvem iniciativas conjuntas de capacitação de vendas e atividades de marketing, incluindo workshops de soluções para clientes, campanhas de marketing e eventos.

"Observabilidade e segurança em nuvem são essenciais para o sucesso empresarial no mundo digital moderno", afirma Jay Snyder, Vice-Presidente Sênior de Parceiros Globais e Alianças da Dynatrace. "Elas ajudam as organizações a acelerarem o desenvolvimento de software e inovação, melhorar as experiências dos usuários e aumentar a satisfação do cliente. A plataforma Dynatrace oferece observabilidade e segurança baseadas em IA líderes do setor para ambientes de nuvem modernos. Por meio dessa parceria ampliada, aumentaremos a velocidade de obtenção de valor e resultados para as principais organizações do mundo em suas jornadas de transformação digital e modernização."

Esse anúncio se baseia na parceria existente da Dynatrace com o Google Cloud. Como parte disso, os clientes podem utilizar seus orçamentos direcionados ao Google Cloud para adquirir a plataforma Dynatrace por meio do Google Cloud Marketplace, permitindo simplificar a aquisição e otimizar recursos. Além disso, a plataforma Dynatrace suporta uma ampla variedade de serviços do Google Cloud, incluindo Google Kubernetes Engine (GKE) Autopilot, Google Compute Engine, Google Cloud's operations suite e BigQuery. Essas integrações Dynatrace fornecem aos clientes uma experiência unificada de observabilidade e segurança em seus serviços e aplicações do Google Cloud.

"Estamos felizes em estender nossa parceria com a Dynatrace para melhorar como os clientes gerenciam cargas de trabalho de observabilidade e segurança", diz Ritika Suri, Diretora de Parcerias Tecnológicas do Google Cloud. "Combinando a infraestrutura confiável do Google Cloud com a observabilidade baseada em IA da Dynatrace podemos aprimorar como as organizações desenvolvem, implementam, monitoram e protegem aplicações de software."

À medida que o mercado de soluções de observabilidade baseadas em nuvem continua a crescer, as forças combinadas da Dynatrace e Google Cloud oferecem uma proposta de valor convincente para empresas que buscam otimizar sua performance digital e impulsionar a inovação. Visite o site da Dynatrace para saber mais sobre como a Dynatrace complementa e melhora a Plataforma Google Cloud.

Sobre a Dynatrace

A Dynatrace existe para que todo software funcione perfeitamente. Nossa plataforma unificada combina vasta e profunda observabilidade e segurança contínua de aplicações em tempo de execução com a IA Hipermodal Davis® para fornecer respostas e automação inteligente a partir de dados em grande escala. É isso o que possibilita equipes a modernizarem e automatizarem operações em Nuvem, entregar softwares segura e rapidamente e garantir experiências digitais inigualáveis. E é por isso que grandes empresas confiam na plataforma Dynatrace® para acelerar sua transformação digital. Quer simplificar Nuvem e aumentar o impacto de suas equipes? Acesse e faça uma avaliação gratuita de 15 dias .

FONTE Dynatrace