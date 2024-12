Ecofuturo encerra mais um ciclo do Programa Meu Ambiente

O programa de educação ambiental do Instituto envolve alunos e educadores em etapas de vivência e formação

SÃO PAULO, 19 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ --Neste mês, o Instituto Ecofuturo reuniu educadores, autoridades e representantes das Secretarias de Educação e Meio Ambiente de Mogi das Cruzes, Bertioga e Suzano, para o encerramento do ciclo de 2024 do Meu Ambiente, programa de educação ambiental do Instituto. Este foi um ano especial para o programa, que envolveu 1,3 mil alunos e 73 educadores em formações e experiências na natureza.

Durante este ciclo, iniciado em junho, alunos e educadores de Mogi das Cruzes e Bertioga visitaram o Parque das Neblinas, enquanto os participantes de Suzano se dedicaram ao processo de implantação de espaços naturais nas escolas. Todos os professores passam por um processo de formação ao longo do programa, que subsidia a produção de projetos voltados a integrar o ambiente natural ao processo de aprendizado de diferentes disciplinas. Ao todo, foram desenvolvidos 34 projetos, fortalecendo o vínculo entre educação e natureza.

Entre os destaques da edição, estiveram a vivência de uma turma da Educação de Jovens e Adultos (EJA) na Mata Atlântica, a inclusão de uma criança com deficiência que participou de forma integrada com seus colegas em atividades na floresta e o envolvimento de crianças com espectro autista no processo de criação de espaços verdes. Essas ações reafirmam o compromisso do programa com a inclusão, acessibilidade e o impacto positivo da natureza na educação.

"No Instituto Ecofuturo, acreditamos que a mescla entre educação e natureza é fundamental para inspirar crianças, professores e gestores escolares a criarem um ecossistema educacional que se conecte mais profundamente com o meio ambiente. O Programa Meu Ambiente reflete essa crença, servindo como um catalisador para uma sociedade mais inclusiva, consciente e sustentável" declara Valeria Blos, diretora geral do Ecofuturo.

O encerramento do ciclo foi marcado pelo Encontro de Socialização, um momento dedicado à troca de experiências e reflexões entre os professores. Nesse espaço, os educadores compartilharam os projetos desenvolvidos ao longo do ano, discutindo metodologias aplicadas e resultados alcançados. A ocasião também foi uma oportunidade para discutir o fortalecimento de ações de educação ambiental nas escolas.

"Para o Ecofuturo, o Encontro de Socialização é, acima de tudo, um momento de troca e aprendizado coletivo que inspira novas ações e fortalece nosso compromisso com a transformação da relação das pessoas com a natureza. Também é celebração e uma oportunidade de impulsionar mudanças significativas", afirma Michele Martins, analista de sustentabilidade do Instituto e idealizadora do Programa.

Realizado anualmente desde 2010, o Meu Ambiente já envolveu mais de 400 educadores e 11 mil alunos de 220 escolas públicas do entorno do Parque das Neblinas.

Sobre o Instituto Ecofuturo

Organização sem fins lucrativos, fundada em 1999 e mantida pela Suzano, o Instituto Ecofuturo contribui para transformar a sociedade por meio da conservação ambiental e promoção do conhecimento. Conheça mais sobre o Ecofuturo em ecofuturo.org.br, e acompanhe em facebook.com/InstitutoEcofuturo, youtube.com/institutoecofuturo e instagram.com/ecofuturo.

Sobre o Parque das Neblinas

Reconhecido pelo Programa Homem e Biosfera da UNESCO como Posto Avançado da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, o Parque das Neblinas é uma reserva ambiental da Suzano, gerida pelo Ecofuturo, com 7 mil hectares. No local, são desenvolvidas atividades de ecoturismo, pesquisa científica, educação ambiental, manejo e restauração florestal e participação comunitária.

