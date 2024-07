Ecofuturo lança e-book de Educação e Natureza

A publicação marca a conclusão do ciclo de 2023 do programa Meu Ambiente

SÃO PAULO, 1 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- O Meu Ambiente, programa de Educação Ambiental do Instituto Ecofuturo, concluiu mais um ciclo de formação de professores e disponibilizou para download gratuito o e-book "Educação e Natureza", com o resultado dos projetos desenvolvidos pelos professores no último ano.

O material reúne depoimentos dos educadores, que contam como foi a implementação, desafios, reflexões e impactos de suas iniciativas e busca inspirar outras pessoas a desenvolverem atividades em áreas naturais. Além da nova edição, outras quatro publicações já foram disponibilizadas com projetos desenvolvidos em anos anteriores.

O programa Meu Ambiente envolve professores e estudantes de escolas públicas municipais das cidades de Mogi das Cruzes, Bertioga e Suzano, com o objetivo de estimular a valorização da natureza como espaço educador. Desde o seu início, em 2010, mais de 9 mil alunos já foram envolvidos e cerca de 380 educadores de 190 escolas públicas já foram formados.

