Ecofuturo leva alunos de escola pública para imersão no Parque das Neblinas

Visita de estudantes é parte do Meu Ambiente, programa de educação ambiental do Instituto

SAO PAULO, 24 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- O Instituto Ecofuturo, organização sem fins lucrativos fundada e mantida pela Suzano, receberá novamente alunos de escola pública para uma experiência com a natureza no Parque das Neblinas, reserva de Mata Atlântica gerida localizada no estado de São Paulo. A visita é uma das fases do Meu Ambiente, programa de educação ambiental promovido pelo Instituto que busca formar cidadãos mais engajados com a conservação e melhoria do meio ambiente, a partir da integração entre ser humano e natureza.

O programa é direcionado a alunos e educadores das redes públicas de ensino dos municípios de Mogi das Cruzes, Bertioga e Suzano, em São Paulo, que estão localizados no entorno do Parque. Com a premissa de promover o potencial educador dos ambientes naturais por meio da formação de multiplicadores – os educadores. Neste ano, o Parque receberá 1,3 mil alunos dos municípios de Mogi das Cruzes e Bertioga para uma imersão na Mata Atlântica e 450 alunos de Suzano serão impactados com implementação de espaços verdes.

"Estamos comprometidos em proporcionar experiências educacionais significativas que não apenas informem, mas também estimulem a comunidade escolar a proporcionar experiências com a natureza, como uma extensão vivencial dos assuntos trabalhados em sala de aula" diz Michele Martins, analista de sustentabilidade do Ecofuturo.

Em mais de 10 anos de projeto, 9 mil alunos já foram envolvidos e cerca de 300 educadores de 150 escolas públicas já foram formados. O curso tem um total de 50 horas e é certificado como Hora de Trabalho para Formação (HTF), pelas Secretarias de Educação parceiras.

Sobre o Instituto Ecofuturo

Organização sem fins lucrativos, fundada em 1999 e mantida pela Suzano, o Instituto Ecofuturo contribui para transformar a sociedade por meio da conservação ambiental e promoção do conhecimento. Entre as principais iniciativas está a gestão do Parque das Neblinas, onde são desenvolvidas atividades de educação ambiental, pesquisa científica, ecoturismo, manejo e restauração florestal, e participação comunitária. Conheça mais sobre o Ecofuturo em ecofuturo.org.br, e acompanhe em facebook.com/InstitutoEcofuturo, youtube.com/institutoecofuturo e instagram.com/ecofuturo.

Sobre o Parque das Neblinas

Reconhecido pelo Programa Homem e Biosfera da UNESCO como Posto Avançado da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, o Parque das Neblinas é uma reserva ambiental da Suzano, gerida pelo Ecofuturo, com 7 mil hectares. No local, são desenvolvidas atividades de ecoturismo, pesquisa científica, educação ambiental, manejo e restauração florestal e participação comunitária.

Planin – Assessoria de Imprensa da Suzano

Angélica Consiglio, Beatriz Imenes e equipe – www.planin.com

Contato: Eduarda Lopes, Thallyta Nunes e Maíra Telles

[email protected] - Tel.: (11) 2138-8949

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2468270/Eliza_Carneiro__1050.jpg

FONTE Ecofuturo