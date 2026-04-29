Educação na natureza forma cidadãos mais engajados: programa do Instituto Ecofuturo impacta milhares de alunos e educadores

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29 abr, 2026, 13:00 GMT

"Meu Ambiente" formou 500 educadores e impacta mais de 12 mil estudantes ao integrar natureza e ensino na rede pública

SAO PAULO, 29 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- No Dia Mundial da Educação, celebrado em 28 de abril, o debate sobre novas formas de aprendizagem ganha ainda mais relevância diante dos atuais desafios socioambientais. Nesse contexto, iniciativas que conectam educação e natureza têm se mostrado fundamentais para formar cidadãos mais conscientes. É o caso do programa Meu Ambiente, do Instituto Ecofuturo, organização sem fins lucrativos, fundada e mantida pela Suzano.

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Desenvolvido desde 2010, o programa utiliza o ambiente natural como espaço educador, promovendo experiências práticas que aproximam estudantes e educadores das questões ambientais. Realizado em parceria com escolas públicas de municípios do entorno do Parque das Neblinas - reserva ambiental da Suzano, gerida pelo Ecofuturo, com 7 mil hectares -, como Mogi das Cruzes, Suzano e Bertioga (SP), o Meu Ambiente incentiva a integração entre teoria e prática e o desenvolvimento de projetos que levam a natureza para dentro do cotidiano escolar.

Ao longo de sua trajetória, o programa consolidou resultados expressivos: já formou cerca de 500 educadores da rede pública, impactou mais de 12 mil estudantes e envolveu mais de 250 escolas, além do desenvolvimento de nove materiais didáticos.

Com uma metodologia estruturada, o Meu Ambiente oferece uma trilha formativa de aproximadamente 60 horas, combinando conteúdos teóricos, práticas pedagógicas e experiências imersivas na natureza ao longo de seis meses. Um dos diferenciais do programa é a criação de espaços verdes nas escolas, desenvolvidos pelos próprios educadores participantes como parte do processo formativo, conectando o aprendizado à realidade local e promovendo impacto contínuo nas comunidades escolares.

"Celebrar o Dia Mundial da Educação é reforçar que o aprendizado precisa ir além da sala de aula. Quando educadores e estudantes vivenciam a natureza, eles constroem uma relação mais profunda com o meio ambiente e se tornam agentes ativos na sua conservação", afirma Michele Martins, idealizadora e responsável pela iniciativa. "A educação, quando conectada ao território e à natureza, fortalece a relação das pessoas com o ambiente e inspira novas formas de cuidado com a vida. Esse é o propósito do Meu Ambiente", completa destacando o papel da comunidade escolar nesse processo.

Essa abordagem está alinhada à missão do Instituto Ecofuturo, que atua na promoção da conservação ambiental e da educação, integrando pessoas, conhecimento e natureza para transformar a sociedade. Além do impacto local, o programa também vem ampliando seu alcance por meio de parcerias e iniciativas nacionais (como na Bahia e no Mato Grosso do Sul) e internacionais (como na China, em parceria com a Suzano Ásia), promovendo intercâmbio de conhecimentos e reforçando a relevância da educação ambiental como agenda global.

Os aprendizados e resultados acumulados ao longo de uma década estão reunidos na publicação "Nosso Ambiente: 10 anos educando na natureza", disponível no site do Instituto Ecofuturo, que traz relatos, reflexões e experiências inspiradoras de educadores participantes.

Em um cenário de mudanças climáticas e crescente urgência ambiental, programas como o Meu Ambiente evidenciam que a educação vai além da sala de aula e que a natureza pode ser uma poderosa aliada na formação de novas gerações mais conscientes, engajadas e preparadas para construir um futuro sustentável.

O Programa Meu Ambiente está alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e à Agenda Ambiental Global, contribuindo para a promoção da educação de qualidade, cidades e comunidades sustentáveis, ação climática e conservação da vida terrestre.

Sobre o Instituto Ecofuturo    

Organização sem fins lucrativos, fundada em 1999 e mantida pela Suzano, o Instituto Ecofuturo contribui para transformar a sociedade por meio da conservação ambiental e promoção do conhecimento. Conheça mais sobre o Ecofuturo em ecofuturo.org.br, e acompanhe em facebook.com/InstitutoEcofuturoyoutube.com/institutoecofuturo e instagram.com/ecofuturo.    

Sobre o Parque das Neblinas   

Reconhecido pelo Programa Homem e Biosfera da UNESCO como Posto Avançado da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, o Parque das Neblinas é uma reserva ambiental da Suzano, gerida pelo Ecofuturo, com 7 mil hectares. No local, são desenvolvidas atividades de ecoturismo, pesquisa científica, educação ambiental, manejo e restauração florestal e participação comunitária.   

Planin – Assessoria de Imprensa da Suzano    
Beatriz Imenes e equipe – www.planin.com   
Contato: Eduarda Lopes e Joana Tchian- [email protected] - Tel.: (11) 2138-8949  

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2969001/Programa_Sino_brasileiro__7.jpg

FONTE Ecofuturo

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