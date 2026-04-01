EducaMídia apoia campanha de 1º de abril para alertar sobre desinformação gerada por IA

Criada pela Silverside, um laboratório de IA Americano, a campanha alerta sobre os desafios da desinformação amplificados pela IA

NOVA IORQUE, 1 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- No Dia da Mentira, o que parece uma "notícia bombástica" pode ser, na verdade, um teste de educação midiática. O EducaMídia, programa de educação midiática do Instituto Palavra Aberta, lança, em parceria com o estúdio criativo SILVERSIDE AI uma campanha que utiliza o 1º de abril como uma oportunidade pedagógica: expor quão facilmente conteúdos gerados por Inteligência Artificial podem ser confundidos com a realidade.

EducaMidia

A campanha chega em um momento crucial. Com a evolução acelerada das ferramentas de IA generativa, a criação de conteúdos hiper-realistas tornou-se acessível, aumentando os desafios para a integridade da informação. O ponto central da campanha é um vídeo de "últimas notícias" produzido inteiramente por IA. Com uma estética que simula perfeitamente um telejornal profissional, o vídeo anuncia uma descoberta científica absurda: o fóssil de um dragão na Finlândia. Assista aqui .

No entanto, o que começa como uma reportagem convincente logo revela sua verdadeira face. O vídeo se transforma em uma peça educativa, demonstrando como a tecnologia pode ser usada para fabricar fatos e reforçando a mensagem: "Não deixe a IA te enganar. Antes de compartilhar, verifique".

"A educação midiática é o nosso principal escudo contra a desinformação, especialmente quando a tecnologia permite criar simulações quase perfeitas", afirma Patricia Blanco, presidente do Instituto Palavra Aberta, entidade que mantém o EducaMídia. "O objetivo não é demonizar a ferramenta, mas construir o hábito de questionar e verificar a procedência do que consumimos e compartilhamos."

Para PJ Pereira, fundador da SILVERSIDE AI, a responsabilidade é compartilhada: "Como criadores que trabalham com essas ferramentas, temos o dever de ajudar as pessoas a compreendê-las. A IA expande as possibilidades criativas, mas também exige uma pausa para reflexão antes de darmos um 'clique' que pode espalhar uma mentira com consequências reais."

Sobre o Palavra Aberta

O Instituto Palavra Aberta é uma entidade sem fins lucrativos que advoga a causa da plena liberdade de ideias, de pensamento e de opiniões. Por meio de pesquisas, seminários e campanhas, promove a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa e a livre circulação de informação como pilares fundamentais para o desenvolvimento de uma sociedade forte e democrática. Desde 2019, desenvolve o EducaMídia, programa de educação midiática criado para capacitar professores e organizações de ensino, além de engajar a sociedade no processo de educação midiática dos jovens, desenvolvendo seus potenciais de comunicação nos diversos meios.

Sobre a SILVERSIDE AI

A SILVERSIDE AI é um laboratório de inovação e estúdio criativo focado na era da inteligência artificial, ajudando marcas globais a transformarem a tecnologia em vantagem estratégica e criativa.

Contact:

Emma Swanson

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FONTE Silverside AI