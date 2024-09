Eletronor promove evento sobre inovação industrial em Londrina (PR)

Empresa do Grupo Sonepar recebe alguns dos principais fabricantes da indústria nacional em mais uma edição do EletroDay

SÃO PAULO, 30 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Referência no Sul do país em soluções inteligentes para a indústria, a Eletronor – uma empresa do Grupo Sonepar - promove, no dia 18 de setembro, a 8ª edição do EletroDay. Realizado no Hotel Blue Tree Premium, em Londrina (PR), o evento conta com palestras estratégicas sobre soluções aliadas à sustentabilidade nas indústrias. As inscrições são gratuitas.

"Assim como nas outras edições, o objetivo principal do EletroDay Londrina é proporcionar um espaço para a troca de conhecimento, a criação de novas parcerias e a apresentação de produtos e sistemas que têm impactado o mercado", explica Carlos Varisco, Diretor da Eletronor. "Nosso evento se consolidou como uma plataforma essencial para a promoção de imersões sobre tecnologias e tendências aliadas à Indústria 4.0", acrescenta.

O EletroDay Londrina conta com algumas das principais empresas do setor industrial, como Ansell, Fluke, Hércules, HMS, Honeywell, Integra Automação, Kalipso, Ledvance, Marluvas, Naville, Nutriex, Philips, Phoenix Contact, Prysmian, Rockwell Automation e Univet.

Serviço - EletroDay:

Onde: Hotel Blue Tree Premium, em Londrina (PR)

Quando: 18 de setembro, às 8h30

Inscrições gratuitas em conteudo.eletronor.com/eletroday-edicao-londrina-pr

Sobre a Eletronor

A Eletronor é referência no mercado de distribuição, oferecendo um portfólio que abrange automação industrial, redes e segurança eletrônica, e-commerce, EPIs, materiais elétricos, serviços, robótica, iluminação e fabricação de painéis elétricos. Parte do Grupo Sonepar, a empresa se destaca por seu compromisso com a qualidade e a personalização, ao contar com uma equipe qualificada e certificada, sempre focada na melhoria contínua e no atendimento às necessidades específicas de seus clientes. Mais informações em www.eletronor.com.

Sobre a Sonepar no Brasil

A Sonepar é uma empresa familiar líder global na distribuição B2B de materiais elétricos, soluções e serviços relacionados, com 45 mil colaboradores no mundo e que atua por meio de 100 empresas em 40 países. Em 2023, o Grupo registrou € 33,3 bilhões em vendas. No Brasil, iniciou suas operações em 2001 e também se tornou líder, resultado de diversas aquisições e fusões de empresas no território nacional. Hoje, a Sonepar atua no país por meio de três companhias: Nortel, líder nacional em MRO; Dimensional, especialista em material elétrico, automação e EPI; e Eletronor, distribuidora Rockwell Automation na região Sul. As empresas do Grupo Sonepar no Brasil fornecem uma linha completa de produtos e soluções em materiais elétricos, infraestrutura, EPIs, ferramentas, fios e cabos, automação, iluminação e datacom, desenvolvidos pelos principais fabricantes do mercado, através de 79 filiais, oito centros de distribuição e mais de 2.100 colaboradores, comercializando seus produtos via televendas, lojas de varejo, lojas In Company, vendedores externos e plataformas digitais. Mais informações em www.sonepar.com.br.

FONTE Grupo Sonepar