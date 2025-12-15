Elevato Pinheiros: conforto, lazer e sustentabilidade em 307 unidades residenciais

Novo residencial da Mundo Apto valoriza conforto, segurança e sustentabilidade em um dos bairros mais vibrantes de São Paulo

SÃO PAULO, 15 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Mundo Apto apresenta o Elevato Pinheiros, um empreendimento residencial que combina localização estratégica, infraestrutura moderna e soluções sustentáveis. Ocupando 1.804,47 m², o projeto conta com uma torre de 17 pavimentos mais térreo, totalizando 307 unidades residenciais.

São apartamentos de um dormitório, com varanda e lazer completo. Localizado em uma região de mobilidade privilegiada e cercado por uma cena cultural vibrante, o Elevato Pinheiros é o destino ideal para quem valoriza praticidade, estilo de vida e bem-estar.

Novo residencial da Mundo Apto valoriza conforto, segurança e sustentabilidade em um dos bairros mais vibrantes de São Paulo

As unidades oferecem terraço em todos os apartamentos, pisos laminados nos dormitórios, janelas com persiana de enrolar, chuveiro elétrico e infraestrutura para ar-condicionado. A medição de água, energia e a previsão para gás são individualizadas. As unidades Garden contam ainda com piso cerâmico, pontos elétricos para cooktop, bacias sanitárias inteligentes e pontos hidráulicos. Todas possuem sala integrada à área de preparo de alimentos.

O Elevato Pinheiros possui diversas áreas comuns internas, como portaria, hall, delivery, bicicletário, lavanderia, mini market, coworking, salão de festas, espaço gourmet e wellness & fitness. Já as áreas externas incluem piscina adulto com deck molhado, solário, churrasqueira, pet place e redário.

O projeto se destaca pela sustentabilidade, com temporizador de torneiras, iluminação LED e sistema de captação e reuso de água da chuva, e pela segurança, com portaria em vidro multilaminado e infraestrutura para futura instalação de câmeras.

"O Elevato Pinheiros reflete a filosofia da Mundo Apto de entregar empreendimentos que aliam qualidade, conforto e soluções inteligentes para o dia a dia dos moradores", afirma Eduardo Pompeo, CEO da Mundo Apto.

Sobre a Mundo Apto

Fundada em 2017, a Mundo Apto tem como propósito transformar projetos em lares, realizando o sonho do apê próprio para centenas de famílias. A empresa já lançou 14 projetos, com mais de 4.900 unidades entregues, além de contar com 18 projetos em desenvolvimento e cerca de 3.980 unidades em andamento. Atuando sempre com responsabilidade, qualidade e inovação, a incorporadora alia design inteligente, sustentabilidade e impacto positivo nas regiões em que está presente. Saiba mais em: www.mundoaptp.com.br.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2843966/Fachada_Elevato.jpg

FONTE Mundo Apto