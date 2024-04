ELFBAR lança kit vape EW9000 de próximo nível

O design permite que usuários adultos reorganizem as peças livremente

A excelente relação preço-desempenho também é destacada

TORONTO, 29 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A marca líder global de vaporização ELFBAR revelou o EW9000, um kit de vaporização inovador em forma de cápsula descartável e uma unidade de carregamento acoplável, no Canadá e nos mercados da América Latina.

O design deste dispositivo híbrido se alinha perfeitamente com a dedicação inabalável da ELFBAR em explorar novas fronteiras de redução de danos em um esforço para oferecer uma experiência de vaporização incomparável e única.

ELFBAR EW9000

Sua chegada ao Canadá e a alguns mercados latino-americanos coincide com sua estreia nos Emirados Árabes Unidos.

Experiência duradoura pela estrutura magnética de versatilidade

Apresentando duas partes magnéticas paralelas, este kit vape mais recente é composto por duas partes — um pod descartável que pode ser substituído e uma unidade de carregamento conectável de 820mAh — que são conectadas magneticamente para fornecer desempenho duradouro com até 9.000 baforadas.

Com a unidade de pod montada com uma bateria embutida, os vapers adultos podem escolher entre esta estrutura e o kit combinado de unidade de carregamento de pod. Os dois formatos diferentes oferecem aos usuários adultos uma experiência de inicialização ininterrupta com remodelações perfeitas durante a vaporização.

Pods substituíveis reduzem custos

Apoiado na estrutura magnética do EW9000, os usuários podem substituir o pod descartável enquanto mantêm a unidade de carregamento para reutilização. Em contraste com os vaporizadores convencionais de uso único, o EW9000 é otimizado para ajudar os usuários a manter a economia e prolongar amplamente a vida útil do produto, simplesmente comprando novos pods.

"O EW9000 é o produto mais recente da ELFBAR com o único objetivo de fornecer a experiência que está no fundo do coração de cada vaper adulto, além de ser uma opção mais econômica", comentou Anthony Chau, Designer Industrial do EW9000.

Com uma estrutura magnética e combinações variadas de cores e ícones, o EW9000 é o gadget para adultos em sua jornada para parar de fumar. A infinidade de ícones e cores também serve para permitir que vapers adultos compartilhem suas unidades de carregamento para desbloquear mais combinações, liberando o estresse por meio da interação e das redes sociais na experiência geral de vaporização.

Misture e combine divertido em fotos simples

Apresentando uma seleção de oito sabores, que variam de acordo com o mercado, o EW9000 herda sabores clássicos altamente favorecidos da linha ELFBAR, como o Blue Razz Ice, um sabor exclusivo.

Este é o mais recente desenvolvimento no compromisso da ELFBAR de nivelar continuamente a experiência do usuário, de que paladares em diferentes grupos demográficos devem estar bem representados e os sabores precisam ser adaptados às demandas diversificadas dos usuários.

As unidades de carregamento estão disponíveis em sete cores e seis padrões, permitindo aos usuários explorar até 56 combinações diferentes.

A personalização de intercambialidade do EW9000 com um piscar de olhos está definida para se tornar o novo dispositivo portátil para vapers adultos.

Nos mercados do Canadá e da América Latina, uma variedade de opções de sabores, incluindo Blue Razz Ice, California Cherry, Watermelon Ice, Miami Mint, Dragon Strawnana e Cherry Strazz estarão disponíveis, com Juicy Peach e Jiggly Sting especialmente adaptados para o Canadá, e Grape Ice e Sour Lush Gummy oferecidos na América Latina.

Sobre ELFBAR

A ELFBAR é pioneira e inovadora na indústria global de vaping. Desde a sua criação em 2018, tem explorado novas fronteiras, proporcionando uma experiência de vaping distinta e diversificada com a inovação no seu núcleo.

A ELFBAR continua comprometida com a conformidade, a prevenção do acesso dos jovens e o crescimento sustentável na sua responsabilidade inabalável como marca líder, preferida e referida por dezenas de milhões de usuários adultos em todo o mundo.

Para obter mais informações sobre a ELFBAR como marca e seus produtos, visite elfbar.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2399632/ELFBAR_EW9000.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1832287/elf_bar_logo.jpg

