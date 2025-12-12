Em parceria com L-founders of loyalty, Muffato lança campanha de selos de desconto com coleção exclusiva da americana Cuisinart

Ao todo, são oito produtos disponíveis para compra com e sem desconto, incluindo bowls, refratários, pratos e caçarola com tampa .

SÃO PAULO, 12 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- Quem ama uma mesa bem-posta e gosta de juntar selos para comprar com desconto já tem a nova campanha do Muffato, realizada em parceria com a L – founders of loyalty, líder global em programas de fidelização para o varejo. Nesta edição, a rede apresenta uma coleção exclusiva de louças Cuisinart, marca americana reconhecida mundialmente por unir design, durabilidade e sofisticação.

A coleção é composta por oito produtos: Bowl 12 cm (2 peças), Refratário Redondo 26 cm, Prato de Sobremesa 18 cm (2 peças), Prato Fundo 18 cm (2 peças), Refratário Retangular 31 cm, Utensílios de Cozinha (3 peças), Prato de Jantar 26 cm (2 peças) e Caçarola com Tampa 24 cm. Os descontos chegam a 95% em relação ao preço original.

A cada R$ 25 em compras em um mesmo cupom fiscal, nas 49 lojas físicas ou no e-commerce do Muffato, os clientes cadastrados no ClubeFato recebem um selo de desconto. Com 40 selos, já é possível adquirir os itens da coleção com desconto. A distribuição de selos ocorre de 24 até 15 de março de 2026; o período de compras com e sem desconto, até 29 de março de 2026.

A ação marca a 11ª parceria entre Muffato e a L – founders of loyalty.

"As campanhas de fidelidade do Super Muffato visam fortalecer ainda mais o vínculo com nossos clientes através de ações de fidelização vinculadas ao Clubefato. Trabalhamos constantemente no sentido de oferecer coleções de produtos atrativas e funcionais, que encantem e melhorem o dia a dia das pessoas.", reforça Mônica Zenha, Gerente Comercial de Marcas Próprias do Grupo Muffato.

"Nosso compromisso é oferecer aos consumidores produtos de alta qualidade, aliados a uma experiência que conecta e emociona. As campanhas de selos transformam as compras do dia a dia em conquistas reais e momentos de prazer, ao mesmo tempo em que geram resultados concretos e significativos para o negócio — como maior concentração de compras no Muffato, aumento da frequência, do ticket médio e do NPS. Além disso, como em todas as nossas ações, ofereceremos uma gama de produtos aceleradores para o cliente que deseja alcançar o objetivo mais rapidamente. Criamos campanhas que impactam positivamente todos os elos da cadeia: indústria, varejo e consumidor. Agradecemos à rede Muffato por mais essa parceria.", afirma Beatriz Ramos, CEO da L – founders of loyalty.

Sobre Grupo Muffato - O Grupo Muffato está entre as maiores redes varejistas do país. Opera com as bandeiras Super Muffato (varejo) e Max Atacadista (atacarejo) além de outros serviços e negócios. A rede atua em 50 cidades do Paraná e São Paulo, possui 118 lojas e emprega 25 mil colaboradores diretos.

Sobre L- founders of loyalty - Com operação em todos os continentes e presente em 35 países, já beneficiou mais de 100 milhões de consumidores. A L - founders of loyalty foi fundada pelo criador das campanhas dos selinhos – que lançou sua primeira campanha de fidelidade há mais de 30 anos – e por um grupo de colaboradores, que, juntos, somam mais de 1.200 anos de experiência no segmento. A cada segundo, 17 brindes da L - founders são resgatados nas campanhas ao redor do mundo.

A empresa é parceira das principais empresas varejistas do mundo. Uma de suas missões é auxiliar os varejistas a atingirem um alto índice de engajamento de seus consumidores, com o uso dos selinhos como ferramenta potencializadora de vendas em programas de fidelidade. A L - founders of loyalty é detentora da marca Fidelidade com Propósito®, reafirmando a intenção de incorporar responsabilidade social às campanhas desenvolvidas.

