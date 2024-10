Embalagem especial de PremieR Nattu apoia campanha Juntos pelo Pantanal e ONG Onçafari

Parte da venda de toda a linha será revertida à ONG e seus projetos de preservação do local, em conjunto com o Instituto PremieRpet

SÃO PAULO, 1 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- PremieR Nattu, Instituto PremieRpet, braço social da PremieRpet, e Onçafari se unem em ação conjunta na luta pela preservação do Pantanal. E para celebrar esse momento especial na parceria de longa data entre o Instituto PremieRpet e o Onçafari, a linha de alimentos secos PremieR Nattu ganha uma embalagem especial pela primeira vez desde o seu lançamento. A nova embalagem celebra a Onça-Pintada e traz mais informações da campanha "Juntos pelo Pantanal!".

Entre setembro e outubro, a compra de qualquer produto da linha PremieR Nattu, alimentos secos, vai contribuir com a campanha. No período, parte do faturamento será revertido para o Onçafari, ONG que atua na conservação da biodiversidade brasileira por meio da proteção de áreas naturais e do apoio ao desenvolvimento socioeconômico das comunidades locais. Veja o vídeo da campanha

O montante arrecadado com a campanha será doado para projetos de preservação e recuperação do Pantanal, ajudando na reconstrução de recintos, compra e reposição de equipamentos e, principalmente, dando apoio aos animais resgatados.

"A PremieRpet e o Onçafari compartilham valores em comum e uma parceria de muitos anos, que incluem o compromisso com práticas sustentáveis, a proteção ao meio ambiente e a valorização da educação para promover mudanças positivas na sociedade. Por isso, decidimos compartilhar esses valores tão fortes em um espaço tão importante como o da nossa embalagem. Escolhemos a linha PremieR Nattu, que nasceu com o conceito de oferecer o que há de melhor na natureza para os pets, justamente para chamar a atenção para a necessidade de preservação do Pantanal, bioma fundamental para o meio ambiente brasileiro. Vamos trazer a campanha junto com o Onçafari e as rosetas tão características das Onças-Pintadas, animal símbolo do Brasil, ilustrarão nossa embalagem especial", afirmou Felipe Mascarenhas, head de marketing da PremieRpet.

"Estamos passando por um dos momentos mais complicados da história do Pantanal. Entre janeiro e julho de 2024, o fogo já queimou aproximadamente 2,6 milhões de hectares no Pantanal, incluindo reservas geridas pelo Onçafari. Ficamos felizes em saber que podemos contar com a PremieRpet como um parceiro na jornada de recuperação de nossos recintos e cuidados com animais afetados pelas queimadas. Mais do que nunca, o Onçafari depende de força externa para reconstruir e continuar fazendo a diferença no bioma, e a seriedade e comprometimento da PremieRpet são essenciais nessa batalha", afirma Mario Haberfeld, CEO e fundador do Onçafari.

A parceria entre Instituto PremieRpet e Onçafari começou em 2020, na frente de reintrodução de animais, com foco na Reserva Santa Sofia, no Pantanal. A união já viabilizou a construção de um centro de reintrodução animal no local. O recinto tem um espaço de 2.500 m² dedicados aos mamíferos.

No site da campanha, é possível ter mais informações e, inclusive, acompanhar um placar online com os valores que já foram arrecadados e serão doados. Veja mais aqui: https://premierpet.com.br/pantanal/

Sobre a PremieRpet®

Desde 1995 a PremieRpet® existe para tornar a relação das pessoas com seus animais de estimação a mais próxima, prazerosa e longa possível. Uma empresa orgulhosamente brasileira, especialista em alimentos naturais de alta qualidade para cães e gatos, é detentora das marcas PremieR, GoldeN e Vitta Natural. Com uma trajetória pautada pela inovação constante e direcionada pelo consumo consciente em todos os níveis de atividade, a PremieRpet® prioriza a alta qualidade dos insumos e o bem-estar animal. É destaque no segmento super premium por oferecer a melhor nutrição para cães e gatos em todas as fases da vida. O portfólio da marca inclui alimentos secos, úmidos e cookies, com mais de 300 itens comercializados exclusivamente em pet shops e clínicas veterinárias. Mais informações no site www.premierpet.com.br e pelo PremieRpet® Responde: 0800 055 6666 (de segunda a sexta, das 8h30 às 17h30).

SOBRE O ONÇAFARI

O Onçafari é uma Organização Não Governamental que tem como missão conservar a biodiversidade brasileira através da proteção de áreas naturais e do apoio ao desenvolvimento socioeconômico das comunidades locais. Trabalhamos pela preservação da biodiversidade em 4 biomas brasileiros: Amazônia, Cerrado, Pantanal e Mata Atlântica com oito frentes de atuação: Ecoturismo, Ciência, Educação, Reintrodução, Social, Florestas, Anti-incêndio e Advocacy.

Saiba mais em oncafari.org

