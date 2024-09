Empresa que fatura R$3,5 milhões com apresentações de slides amplia portfólio para triplicar receita

Antiga Clarke Agency, agora Brahaus, planeja chegar a R$10 milhões de faturamento até 2026. Empresa pretende levar novas vertentes de brand experience e tecnologia para mercado internacional, no qual já atua.

SAO PAULO, 4 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Brahaus, maior empresa em desenvolvimento de apresentações de Power Point na América Latina, acaba de anunciar uma nova fase. Com o objetivo de triplicar sua receita nos próximos dois anos, a companhia, fundada pelos irmãos Lucas e Fernanda Ferraz em 2019, passa a ofertar os serviços de Lab e Brand Experience e focar em clientes internacionais.

O movimento veio da necessidade de expandir o negócio para aumentar a receita e atingir novas áreas dentro dos clientes. O faturamento atual dos irmãos Ferraz é de R$3,5 milhões apenas com o serviço de apresentações, ou seja, existe espaço para crescer.

Além das reconhecidas apresentações comerciais, com storytelling, roteirização, e design de impacto, os serviços foram ampliados em mais dois pilares: Tecnologia/Lab (solução de dados, desenvolvimento de aplicativos, desenvolvimento web e Power BI) e Brand Experience (live marketing, marketing de conteúdo, marketing omnichannel e branding).

"Aumentaremos o nosso investimento em marketing em 150% para ampliar nossa presença digital e em eventos estratégicos, com o objetivo de aumentar o número de clientes e expandir nossa presença internacional, captando mais clientes em outros países", comentou Fernanda Ferraz, COO e Fundadora da Brahaus.

A empresa conta hoje com 30 funcionários fixos e mais de 100 terceiros espalhados pelo globo, com freelancers que trabalham principalmente nas diversas ativações de marca internacionais de clientes comandadas pela Brahaus. Só nos últimos 5 meses, foram mais de 30 eventos em 8 países europeus.

Com escritórios abertos em Portugal desde 2023, e mais recentemente na Alemanha, a Brahaus tem como objetivo levar as novas soluções para clientes internacionais, principalmente na Europa. "O movimento de fazer com que os nossos novos serviços cheguem ao exterior tem relação direta com o nosso objetivo de triplicar a receita e trazer o design brasileiro a Europa. Hoje já fazemos diversas ativações para nossos clientes ao redor do mundo, mas queremos ir além", disse Lucas Ferraz, CEO e Fundador da Brahaus.

Um exemplo marcante de ativação de marca foi realizado durante as Olimpíadas de Paris, envolvendo um dos nossos clientes, a empresa de tecnologia Anydesk. Neste evento exclusivo, resellers importantes da empresa foram convidados para uma experiência única, repleta de hospitalidade e sofisticação.

Os convidados desfrutaram de um cardápio especial, elaborado por uma renomada chef brasileira, em um ambiente VIP criado especialmente para eles. A experiência foi ainda mais enriquecida com a oportunidade de assistir à final de Hipismo nos deslumbrantes jardins do Palácio de Versailles.

Além do tratamento VIP, os participantes receberam presentes personalizados, com um toque especial brasileiro, reforçando a identidade e a exclusividade da marca Anydesk. Esta ativação de marca não apenas proporcionou momentos inesquecíveis, mas também fortaleceu os laços entre a empresa e seus parceiros, destacando-se como uma estratégia exemplar de engajamento e valorização de relacionamento.

Com todas as mudanças no negócio, surgiu a ideia de um rebranding. A mudança de nome de Clarke Agency para Brahaus foi impulsionada pelo desejo de refletir mais fielmente a essência e a cultura da empresa, que tem como missão ser a casa do design brasileiro, combinando design, brasilidade e tecnologia.

A Brahaus atende hoje a grandes clientes como Nestlé, Gerdau e Lufthansa, e tem o objetivo de crescer a lista de clientes em 40% nos próximos dois anos, tanto com empresas de grande porte quanto com pequenos empreendedores.

Sobre a Brahaus

A Brahaus é uma empresa de comunicação brasileira, anteriormente conhecida como Clarke Agency, especializada em apresentações comerciais, desenvolvimento de aplicativos, softwares e desenvolvimento de marcas e seu gerenciamento 360, incluindo live marketing. Com escritórios no Brasil, Portugal e Alemanha, a Brahaus se destaca por oferecer soluções de design e comunicação adaptáveis às necessidades de cada cliente, sempre com um padrão superior de qualidade e brasilidade. Nosso objetivo é promover o conceito brasileiro internacionalmente, estabelecendo-nos como referência em comunicação e design. Para mais informações, visite nosso site: www.brahaus.com.br

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2496417/Brahaus.jpg

FONTE Brahaus