Energia solar: curso em parceria com o Senai, na Liga Solidária

SAO PAULO, 10 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A economia sustentável é o foco do curso de Energia solar fotovoltaica, oferecido pela organização social Liga Solidária em parceria com o Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), no mês de julho. E não é numa sala de aula comum, mas em uma escola móvel do Senai, acoplada em um caminhão semirreboque que a instituição leva para locais distantes do centro da cidade.

Na Liga Solidária, a escola móvel do Senai fica na unidade Educandário Dom Duarte, no Distrito Raposo Tavares, e atenderá a 56 alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Com idades a partir de 16 anos e ensino fundamental completo, os alunos serão distribuídos em quatro turmas. As aulas vão de 10 de julho até o dia 19 deste mês.

"O curso de energia solar fotovoltaica se destaca como uma tendência no mercado de trabalho, estando intimamente ligado às práticas de sustentabilidade. A formação deve contribuir diretamente para o desenvolvimento da economia sustentável e para a democratização do acesso a energias renováveis", afirma Rafael Pimentel, gerente do eixo de Inclusão Produtiva da Liga Solidária.

A escola móvel possui conjuntos de placas de energia solar e equipamentos necessários para simulação de plantas de geração de energia, seja para aplicação residencial ou industrial.

Para Pimentel, "a colaboração entre a Liga Solidária e o Senai, duas instituições de grande prestígio, amplifica o impacto social em nossa comunidade, fomentando a inclusão produtiva do público atendido". O curso está vinculado aos programas sociais Empreendedorismo e Qualificação Profissional, que a Liga Solidária oferece.

O Educandário fica à avenida Heitor Antônio Eiras Garcia, 5985, Jardim Esmeralda.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2458497/escola_movel_energias_renovaveis_1_10_MB.jpg

FONTE Liga Solidária