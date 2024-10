Engetron lança linha de UPS com alto grau de proteção e integração IoT para ambientes industriais durante ENA 24

Linha DWTT-IP42 garante eficiência, disponibilidade, estabilidade e confiabilidade no fornecimento de energia para as operações do setor industrial

SAO PAULO, 8 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- A Engetron, empresa brasileira líder em fabricação de UPS IoT, anuncia o lançamento da linha DWTT-IP42, desenvolvida com alto grau de proteção (IP42) e integração IoT para gestão e monitoramento avançados fundamentais para ambientes industriais. O lançamento ocorrerá durante o Encontro Nacional de Automação - ENA 24, que acontece nos dias 9 e 10 de outubro, no Expominas, em Belo Horizonte (MG). Além do lançamento, o rack DWTTA5-PLUGIN será apresentado aos visitantes no estande da Engetron (espaço 35).

"À medida que a automação e a digitalização de processos se expandem, as indústrias passam a operar cada vez mais com maquinários de alta precisão e sensíveis a oscilações de energia, especialmente em setores como manufatura avançada, mineração e petroquímica", afirma Aluízio Ábdom, diretor comercial e de marketing da Engetron. De acordo com o executivo, esses segmentos exigem sistemas de energia que garantam a continuidade de operações mesmo em condições adversas da rede elétrica e que sejam resistentes em relação ao contato com poeira e água. Por isso, a Engetron tem intensificado seu foco no desenvolvimento de tecnologias que assegurem o funcionamento ininterrupto de operações críticas. "Nossa nova linha de UPS DWTT-IP42 foi projetada para atender esses desafios, garantindo alta densidade de energia, disponibilidade, eficiência e amplos níveis de segurança e estabilidade ao ambiente industrial", diz.

O grau de proteção IP42 do lançamento impede a entrada de objetos com diâmetro maior que 1 mm, como fios ou pequenos instrumentos. Além disso, a proteção fornece resistência à água, atuando contra gotejamento de até 15° de inclinação. Essas características impedem que os componentes internos do UPS sejam impactados por sujeira, água e outros detritos, que normalmente estão presentes em indústrias e podem causar danos para as operações.

A nova linha de UPS DWTT-IP42 está integrada com a exclusiva tecnologia IoT Engetron, que permite o acompanhamento em tempo real, via web ou aplicativo, da operação do nobreak e facilita diagnósticos precisos e intervenções remotas nos equipamentos. Esse gerenciamento é crucial em plantas fabris onde o monitoramento desses dispositivos precisa ser ininterrupto para evitar paradas não programadas e outras ocorrências.

O UPS DWTT-IP42 é modular, portanto, pode ser disponibilizado em diversas configurações (monofásicas e trifásicas) para aplicações de 6kVA a 160kVA. Além disso, com um fator de potência de 0,99, a linha permite a redução de custos operacionais ao evitar o desperdício de eletricidade, pois praticamente toda a energia é convertida em trabalho útil, tornando as operações mais sustentáveis.

Suporta tensões de 220/127V e 380/220V, sem a necessidade de transformador adicional. Em casos de necessidades de outras tensões, a Engetron fornece a solução com transformador compatível. A nova linha assegura versatilidade e flexibilidade para a implementação em diferentes contextos industriais. Possui diversas interfaces de conectividade como serial (RS-232), Ethernet (Modbus, SNMP e WEB), Wi-Fi ou rede móvel. O lançamento é entregue aos clientes com acessórios de manutenção, chave de bypass de manutenção, como disjuntores de entrada e saída. Esses elementos garantem manobras seguras, sem interromper o funcionamento do UPS. Além de baterias que podem ser VRLA, Lítio ou Alcalinas.

Outro produto que a Engetron levará ao evento é o DWTT-A5 PLUGIN, um rack modular trifásico plug-in com UPS IoT que também atende a ambientes industriais e pode ser adaptado para contar com proteção adicional como o grau IP42 ou outros. Por meio de tecnologia hot-swap, o rack permite substituições ou atualizações de módulos sem interrupção do sistema, garantindo escalabilidade e redundância. Com fator de potência 1.0, o rack oferece potência ativa completa, disponível em configurações de 60kW ou 160kW, e alta eficiência energética, atingindo até 98% no modo eco. Ideal para indústrias que precisam de estabilidade elétrica e monitoramento contínuo, o DWTT-A5 PLUGIN conta com uma interface interativa via display touchscreen, proporcionando fácil gestão e controle em tempo real do sistema de energia.

"Estamos muito animados em participar do ENA 24, levando soluções modernas para impulsionar a inovação no segmento industrial. Com níveis superiores de segurança, nossas tecnologias são programadas para atender às crescentes demandas por soluções robustas do setor", diz.

Especialistas da Engetron estarão presentes no estande da empresa no ENA 2024 para fornecer mais detalhes aos visitantes sobre o lançamento e todas as inovações, bem como sobre os serviços e as formas de comercialização e contratação das soluções. Para mais informações sobre as soluções da Engetron, acesse: www.Engetron.com.br

Anote em sua agenda: Engetron no ENA 24.

Quando: 9 e 10 de outubro, das 8h às 20h.

Local: Expominas BH - Av. Amazonas, 6.200 - Gameleira, Belo Horizonte – MG.

Estande da Engetron: 35.

Sobre a Engetron

A Engetron é a maior fabricante nacional de UPS IoT e referência em confiabilidade e continuidade energética. Com mais de 46 anos de mercado, atua na pesquisa, desenvolvimento, fabricação, comercialização e manutenção de parques de UPS inteligentes e soluções de gerenciamento de alta tecnologia, promovendo energia ininterrupta aos clientes. Mais de 1 milhão de usuários em todo Brasil atestam a qualidade das soluções da Engetron, em segmentos como saúde, data center, call centers, indústria, financeiro, consumo e construção civil. Para mais informações sobre a empresa, acesse: mais: www.engetron.com.br

