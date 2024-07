Entrada de pedidos consolidada atingiu R$321 milhões no 2T24, crescimento de 13,9%, quando comparada ao 2T23

SANTA BÁRBARA D'OESTE, Brasil, 16 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A ROMI S.A., empresa líder brasileira na fabricação de máquinas-ferramenta, máquinas para plásticos e fundidos e usinados, registrou no 2T24 receita operacional líquida consolidada de R$295,2 milhões;

No 2T24 o EBITDA ajustado foi de R$33,3 milhões com uma margem de 11,3%;

A entrada de pedidos de Máquinas ROMI apresentou crescimento de 18,6% quando comparada ao 2T23, refletindo a consolidação dos novos segmentos de negócio, como locação de máquinas;

A receita operacional líquida da Unidade de Máquinas ROMI demonstrou uma significativa recuperação e atingiu R$220,1 milhões no 2T24, apresentando um crescimento de 8,5%, quando comparada ao 2T23. A retomada dos níveis de faturamento permitiu também recuperar a margem operacional, que, no 2T24 aumentou 1,6 p.p quando comparada ao 1T24;

No 2T24, foram locadas 98 novas máquinas (67 máquinas no 2T23), crescimento de 46,2%, quando comparada com o mesmo período de 2023, demonstrando a consolidação desse novo negócio;

A carteira de pedidos, ao final do 2T24, atingiu R$662,9 milhões, crescimento de 11,4% e 24%, quando comparada ao 1T24 e 2T23, respectivamente;

Em 11 de junho de 2024, o Conselho de Administração da Companhia aprovou a distribuição de juros sobre o capital próprio ("JCP") no valor bruto de R$21,4 milhões (equivalente a R$0,23 por ação).

"Neste segundo trimestre, a entrada de pedidos apresentou um excelente desempenho, destacando-se principalmente na unidade de máquinas Romi. Esse resultado positivo é reflexo do sucesso no volume de negócios realizados durante a Feimec 2024 e do processo de consolidação dos novos modelos de negócio, como a locação de máquinas e Fintech.

O crescimento dos novos pedidos também impactou positivamente a carteira de pedidos, que registrou um aumento de 24,0% em comparação com o mesmo período de 2023 e de 11,4% em relação ao final de março de 2024. Esses resultados reforçam nossa confiança em continuarmos gerando valor sustentável para todos os nossos parceiros de negócio." - Menciona Luiz Cassiano R. Rosolen, Diretor-Presidente da ROMI S.A.

