ES TECH conclui com eficiência mais uma implementação de soluções inteligentes

SÃO PAULO, 5 de março de 2026 /PRNewswire/ -- Em um panorama de negócios que exige máxima eficiência e agilidade, a comunicação corporativa deixou de ser um mero suporte e se tornou um diferencial estratégico. Nesse contexto, a ES TECH se destaca por oferecer soluções completas em integração tecnológica, atuando com consultoria especializada, projetos de colaboração, sistemas de áudio e vídeo, automação e suporte técnico contínuo, sempre com foco em garantir ambientes corporativos modernos, estáveis e preparados para as demandas atuais do trabalho híbrido.

Entre seus clientes está o grupo Beiersdorf, casa de NIVEA e Eucerin no Brasil, com o qual a empresa mantém uma parceria voltada à evolução de seu ambiente de colaboração e à melhoria da experiência em reuniões corporativas.

Para isso, a ES TECH desenvolveu uma solução simplificada e eficiente, combinando recursos de videoconferência de alta qualidade, captação de áudio aprimorada e integração entre os diferentes dispositivos das salas, garantindo que os espaços funcionassem de forma intuitiva e consistente.

O projeto focou em garantir que cada espaço recebesse o padrão ideal de tecnologia de colaboração. "A excelência na instalação e a robustez dos sistemas garantiram que nossas salas de reunião se tornassem verdadeiros Board Rooms de alta performance, um avanço significativo em nossa jornada de modernização," afirma Lúcio Favari, Gerente de TI da Beiersdorf.

A entrega reforça o papel da ES TECH como parceira estratégica para empresas que desejam transformar seus ambientes de colaboração. Em um momento em que organizações do mundo inteiro estão revisando suas estruturas de comunicação, investir em tecnologia confiável se tornou indispensável para sustentar produtividade, agilidade e competitividade. A ES TECH segue preparada para apoiar companhias que buscam esse avanço, unindo experiência técnica, inovação e foco em resultados.

Sobre a ES TECH

A ES TECH é uma empresa especializada em soluções de videoconferência, áudio e vídeo, comunicação unificada e segurança eletrônica. Reconhecida por desenvolver projetos completos de integração tecnológica, atua desde a consultoria e desenho das soluções até a implementação, automação e suporte técnico contínuo. Com foco na combinação inteligente de tecnologias, a companhia entrega ambientes corporativos modernos, estáveis e preparados para as demandas do trabalho híbrido, promovendo maior eficiência nos processos de comunicação e colaboração. Para mais informações, acesse: www.estech.com.br

FONTE ES Tech