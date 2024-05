Escritório Europeu de Patentes: Cientistas brasileiros com inovações aplicadas em aeronave sustentável da Embraer são finalistas do European Inventor Award 2024

MUNIQUE, 29 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- De acordo com o Organização da Aviação Civil Internacional (ICAO) , o ruído das aeronaves é a causa mais significativa de reação adversa da população em relação à operação e expansão dos aeroportos. Limitar ou reduzir o número de pessoas afetadas é, portanto, uma das principais prioridades e metas do setor, uma vez que o problema foi identificado como causa de grande incômodo, perturbação do sono e outros impactos na saúde.

À medida que a demanda por aeronaves ecologicamente mais corretas aumenta, líderes globais da indústria aeroespacial trabalham no desenvolvimento de aviões mais silenciosos e que consomem menos combustível. Após unirem forças para esse fim e em reconhecimento ao seu trabalho promissor, os inventores brasileiros Fernando Catalano e Micael Carmo foram selecionados como finalistas do European Inventor Award 2024, na categoria "Países não pertencentes ao EPO" (European Patent Office). Eles foram escolhidos entre mais de 550 candidatos que irão concorrer na premiação desse ano.

A poluição sonora não prejudica apenas a saúde humana, causando problemas como perda auditiva, estresse e deficiências cognitivas, mas também interfere no habitat natural da fauna e leva a perdas econômicas a partir do aumento dos custos com saúde e da redução da produtividade no local de trabalho. Motivados por requisitos de certificação mais rigorosos, limites de ruído ao redor dos aeroportos e demandas dos clientes cada vez maiores, as equipes de Catalano e Carmo conduziram no Brasil o projeto "Aeronave Silenciosa" , com a colaboração de institutos da Inglaterra, Holanda, Alemanha e Brasil.

Os estudos levaram a equipe brasileira a implementar melhorias inovadoras de redução de ruído na nova geração de aeronaves comerciais da Embraer da família E2 em 65%, segundo a fabricante de aeronaves. As modificações incluíram melhorias aerodinâmicas nas superficies de comando, nos trens de pouso e otimização da fuselagem, visando eliminar o ruído aerodinâmico e melhorar o desempenho durante a decolagem e o pouso. As mudanças também incluíram alongamento da asa para diminuir o ruído e o arrasto, melhorando a eficiência operacional e a relação custo-benefício. A decisão de usar pontas de asa defletidas em vez de winglets (pequenas extensões verticais nas pontas da asa da aeronave) aumentou ainda mais a eficiência e a redução de ruído, ao mesmo tempo em que manteve os custos e o peso baixos.

Web: https://www.epo.org/en

FONTE European Patent Office