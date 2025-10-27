Esmaltec amplia linha de fogões Ideal com novos modelos e foco em eficiência e usabilidade

Ideal Top Glass, Ideal Master e Ideal Master Glass integram a linha Ideal e reforçam o compromisso da marca com inovação, acessibilidade e design funcional

SÃO PAULO, 27 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- A Esmaltec, empresa de eletrodomésticos de linha branca do GEQ (Grupo Edson Queiroz), anuncia a ampliação da linha de fogões Ideal com o lançamento dos novos modelos Ideal Top e Ideal Master. Disponíveis em versões com mesa de vidro e mesa inox, os produtos reforçam o posicionamento da marca em oferecer soluções com eficiência energética, inovação e acessibilidade, alinhadas às demandas dos consumidores por confiabilidade, funcionalidade e design acessível.

Fogão Linha Ideal Master Glass. Créditos - Divulgação

A linha Ideal se consolida como uma das mais completas da categoria. Os novos fogões foram desenvolvidos com foco na praticidade e funcionalidade do uso diário, incorporando melhorias estruturais e de acabamento. Entre os principais diferenciais estão a mesa de aço inox ou vidro temperado, trempes duplas com maior estabilidade, botões e puxadores ergonômicos, além de forno com acabamento limpa fácil e vidro interno removível.

"Com os novos modelos, reforçamos nosso compromisso em desenvolver fogões que unem inovação, praticidade e design acessível. Nosso foco é facilitar o dia a dia das famílias brasileiras, oferecendo produtos confiáveis, duráveis e que atendam às diferentes necessidades dos lares em todo o país", afirma Rubens Domene, Diretor Comercial da Esmaltec.

Entre os novos lançamentos, há opções disponíveis nas cores branco, preto e inox, a depender do modelo. O Ideal Top Glass se destaca como uma opção para o consumidor que busca aliar design moderno e funcionalidade. Disponível nas versões de 4 e 5 bocas, o modelo conta com mesa de vidro temperado, que facilita a limpeza e confere sofisticação ao ambiente, além do puxador ergonômico que garante uma pegada mais firme e transmite sensação de robustez.

O modelo inclui ainda trempes individuais com seis pontos de apoio, que garantem mais estabilidade para as panelas, acendimento automático e pés retos, altos e seguros, com encaixe simplificado. O destaque fica por conta do painel TopControl, com botões posicionados na parte superior, o que proporciona mais ergonomia e praticidade durante o uso.

Já o Ideal Master Glass combina um visual robusto com acabamento contemporâneo. Equipado com mesa de vidro temperado e também com design TopControl, o modelo oferece acendimento automático, trempes duplas reforçadas com seis apoios, vidro interno removível no forno e acabamento limpa fácil, que reduz o acúmulo de gordura e facilita a higienização. Os puxadores ergonômicos e os pés altos e firmes completam o conjunto. Assim como o Ideal Top Glass, o produto está disponível nas versões de 4 e 5 bocas.

Outra novidade é o Ideal Master, que mantém as mesmas funcionalidades da versão Glass, mas traz mesa em aço inox polido — ideal para quem busca um visual clássico aliado à alta resistência para o uso frequente. O modelo oferece acendimento automático, trempes duplas com seis apoios, forno limpa fácil com vidro interno removível, puxadores ergonômicos e pés altos reforçados, garantindo mais estabilidade, segurança e praticidade no dia a dia, inclusive na hora da limpeza.

"Ao ampliar a linha Ideal, conseguimos atender diferentes perfis de consumidores sem abrir mão da qualidade e da eficiência. Nosso objetivo é oferecer produtos que reúnam desempenho, durabilidade e excelente custo-benefício", destaca o executivo.

Além dos modelos de fogões, recentemente a marca trouxe ao mercado a nova linha de refrigeradores Inverter, que conta com o ROC35 Pro, produto com certificação A+++ no INMETRO e Selo PROCEL que possui o menor consumo da categoria*, de acordo com com a tabela do Procel publicada em 19/03/2024, para refrigeradores com compartimento de congelador. Para mais informações, acesse o link.

Sobre a Esmaltec

É uma das maiores fabricantes nacionais de eletrodomésticos de linha branca, situada no Distrito Industrial de Maracanaú – CE, possui mais de 2.200 colaboradores, em uma área de 360.000 m², sendo 86.555 m² construídos. O desenvolvimento de sucesso da Esmaltec reflete na presença em todo o Brasil e nos mercados da América do Sul, América Central, Caribe, África e Oceania. Essa é a Esmaltec, há mais de 60 anos evoluindo, lançando novas linhas de produtos para estar cada vez mais próxima do consumidor.

Sobre o GEQ

Desde 1951, o Grupo Edson Queiroz está presente em diversos momentos da vida dos brasileiros, com um portfólio diversificado que inclui energia (Nacional Gás), eletrodomésticos (Esmaltec), bebidas não alcoólicas (Minalba Brasil) e comunicação (Sistema Verdes Mares). Com mais de 9 mil colaboradores, o grupo mantém uma cultura de ética, inovação e compromisso com o desenvolvimento do país. Em 2025, celebramos o centenário de Edson Queiroz, fortalecendo a conexão do legado do fundador com o futuro.

