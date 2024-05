Espaçolaser anuncia melhor margem EBITDA nos últimos 10 trimestres

Companhia reportou recorde histórico de receita bruta de R$ 357,4 milhões no trimestre.

A receita líquida subiu 2,7% na comparação anual para R$ 274,8 milhões no 1T24.

EBITDA ajustado registrou crescimento de 14,7%, com margem de 26,9%, melhor margem dos últimos 10 trimestres, com ganho de 2,8 p.p. frente ao 1T23.

O lucro líquido ajustado foi de R$ 13,2 milhões no trimestre, aumento de 21,3%, e ganhos de margem líquida de 0,7 p.p. na comparação anual.

Rede encerra o trimestre com 854 lojas e abertura de 9 franquias no período.

SÃO PAULO, 9 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A Espaçolaser (B3: ESPA3 - MPM Corpóreos S.A.), maior empresa de depilação a laser da América Latina, anunciou hoje os resultados financeiros do primeiro trimestre de 2024 com mais um trimestre de desempenho financeiro positivo, marcado por um período de expansão e transformações estratégicas que levaram a recordes de receita e melhora expressiva das margens da companhia.

Magali Leite,CEO da Espaçolaser

A receita líquida da Espaçolaser apresentou crescimento de 2,7% em comparação ao 1T23, totalizando o patamar recorde de R$ 274,8 milhões, impulsionada principalmente pelas fortes vendas registradas no 1T24 e no 4T23, que chegaram ao caixa neste ano. O system-wide sales atingiu R$ 398,2 milhões no trimestre, com queda de 2,2% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Além disso, a companhia segue focada na diminuição do indicador de cancelamentos e alcançou o índice de 10,0% da receita bruta, sendo este o menor patamar dos últimos seis trimestres.

As iniciativas de ganhos de eficiência operacional que vêm sendo implementadas desde o início de 2023, como a otimização de headcount e a renegociação dos contratos de aluguéis das lojas próprias, entre outros, continuam apresentando resultados relevantes e refletiram na melhora significativa do EBITDA, que totalizou R$ 73,8 milhões no primeiro trimestre, com crescimento de 14,7% em comparação ao 1T23. A margem EBITDA teve alta de 2,8 p.p. e encerrou o período em 26,9%, atingindo o maior nível de margem desde o 4T21.

A companhia registrou lucro líquido ajustado de R$ 13,2 milhões no trimestre, com crescimento de 21,3% em relação ao mesmo período do ano anterior, e ganho de margem líquida de 0,7 p.p., para 4,8%.

"Os resultados do primeiro trimestre demonstram nossos esforços contínuos para a melhoria do negócio em todas as frentes e a busca incessante por eficiência em nossas operações, com entregas relevantes no período, como ganho contínuo de eficiência operacional com melhora significativa em nossa rentabilidade, e também a melhoria na Jornada Digital que continua evoluindo na qualificação da captação de leads nas lojas com o projeto Assistente Virtual, parte do Programa Indique & Ganhe. Observamos um incremento de +33% em agendamento nas lojas piloto e iniciamos a expansão para toda a rede", ressalta a CEO Magali Leite.

Ao longo do trimestre, a empresa abriu 9 novas franquias no Brasil, encerrando o período com um total de 854 unidades no sistema, sendo 796 lojas no Brasil e 58 na América Latina, alta de 3,9% em comparação ao primeiro trimestre de 2023. Das 796 unidades no Brasil, cerca de 12% estavam em processo de maturação, considerando uma curva de aproximadamente dois anos.

Quanto às operações internacionais, ao longo do trimestre, a Espaçolaser abriu duas lojas na Argentina, totalizando 23 unidades neste país - sendo 16 próprias e 7 franquias. Já na Colômbia, a rede conta com 7 lojas franqueadas e as vendas registraram R$ 1,4 milhão no trimestre, crescimento de 33,6% frente ao reportado no 1T23, refletindo o ganho de eficiência na operação principalmente no reflexo da parceria estratégica com a F3L anunciada no começo do ano. No Chile, foram abertas 3 lojas no modelo de franquias, encerrando assim o 1T24 com 27 lojas, das quais 19 são próprias. A operação no Chile apresentou um desempenho positivo neste início do ano, destacando-se o sucesso na implementação de ações promocionais estratégicas, direcionadas e segmentadas para o período de férias no país. Como resultado, as vendas totalizaram R$ 7,2 milhões, com ganhos relevantes de 19,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Além disso, a região registrou aumento de 33,6% em procedimentos na comparação anual e totalizou 93,1 mil atendimentos.

Além disso, no ano em que a Espaçolaser comemora 20 anos de uma grande história, já começam celebrando o lançamento da nova marca Espaçolaser, com sua evolução para uma marca mais moderna, digital, e com uma nova estratégia de comunicação e da evolução da jornada do consumidor. O foco da Companhia é iniciar um novo ciclo de crescimento e foco em resultados, com um time extremamente comprometido e fortalecido. "O ano de 2024 marca 20 anos de uma grande história e um novo momento para a Companhia, com grandes perspectivas de futuro e a certeza de que seguiremos buscando cada vez mais sermos a referência em depilação e estética, nos tornando sinônimo de categoria. Nosso plano de expansão por franquias segue forte e seremos cada vez mais a maior e melhor rede de depilação a laser do mundo", finaliza Magali Leite.

Sobre a Espaçolaser

A Espaçolaser (MPM Corpóreos S.A. I B3: ESPA3), lidera o setor de depilação a laser no Brasil, destacando-se como a marca mais recomendada pelos consumidores. Com mais de 850 unidades na América Latina, abrangendo todos os estados brasileiros, Argentina, Chile, Paraguai e Colômbia, a empresa é pioneira na democratização do acesso à depilação a laser. Sua tecnologia padrão ouro oferece tratamentos seguros e eficazes, realizando mais de 80 milhões de procedimentos em diversos tipos de pele ao longo de 20 anos de história.

Reconhecida como Great Place to Work desde 2019 e signatária da WEP's (Princípios de Empoderamento das Mulheres) pela ONU Mulheres, a empresa também se orgulha em apoiar o esporte brasileiro. Atualmente patrocina 43 atletas de 11 modalidades diferentes.

Em 2021, a Espaçolaser se tornou a primeira empresa de serviços de estética a concluir um IPO na B3, reafirmando seu compromisso com a evolução, governança corporativa e impacto no mercado financeiro.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2409169/WhatsApp_Image_2024_05_09_at_11_08_53.jpg

FONTE Espaçolaser