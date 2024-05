Espaçolaser apresenta evolução da marca

Empresa completa 20 anos, aposta em novo posicionamento e lança campanha anual

SÃO PAULO, 13 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- No ano em que celebra duas décadas de história, a Espaçolaser anuncia um marco significativo em sua trajetória: o rebranding da marca, que abrange uma evolução de sua identidade corporativa e posicionamento. Este movimento reforça o novo momento da empresa, que permanece na vanguarda da depilação a laser no Brasil.

Nova campanha com Jade Picon

Como a maior rede de depilação a laser do mercado, com mais de 850 lojas na América Latina e a única de capital aberto no país, a Espaçolaser destaca nessa campanha seu propósito central: elevar a autoestima das pessoas. Sempre à frente do tempo, a empresa se mantém como uma marca forte, pioneira, líder de mercado e sinônimo de excelência na categoria.

A renovação da marca reflete não apenas sua evolução, mas também seu compromisso contínuo com a melhoria da experiência do consumidor e sua adaptação às tendências do mercado. Trata-se da união de conceitos e posicionamentos ligados à tecnologia, segurança, presença e liderança.

A nova estratégia da Espaçolaser reflete os desafios e oportunidades do mercado de depilação a laser, reforçando seu compromisso com a inovação e excelência. Segundo Bruno Siqueira, CMO da empresa, "o rebranding da marca reflete muitas melhoras, desde uma comunicação mais diversificada e inclusiva em diversos canais, com distintas audiências e diálogos, até a evolução da jornada digital do consumidor que agora tem o controle na palma da mão, com um app muito melhor criando uma experiência muito mais fluída e cômoda. Esse é um momento para celebrarmos nossa história ao mesmo tempo que olhamos para nossa evolução e solidez de marca. Mas, acima de tudo, queremos reforçar aquilo que é nossa essência: nosso compromisso em promover a autoestima dos clientes, construindo relacionamentos duradouros, e nos consolidando como referência nesse segmento onde nos tornaremos sinônimo de categoria!"

Como parte desse novo posicionamento, a Espaçolaser lança sua campanha anual de 2024, desenvolvida pela agência Jotacom e que conta com a participação da influenciadora digital, empresária e ícone de estilo Jade Picon, celebrando a autoestima e promovendo liberdade, beleza e confiança entre a marca e seu público por todo o Brasil. O conceito da campanha é "Eu faço Espaçolaser!", reafirmando a posição de autoridade da marca no segmento.

Jade também expressa sua animação em relação à renovação da parceria, destacando: "Estou extremamente contente por continuar fazendo parte da família Espaçolaser. Reconheço a importância de dedicarmos tempo para nós mesmas, e a Espaçolaser tem sido uma aliada fundamental nessa minha trajetória de valorização pessoal e autocuidado."

Esta campanha reforça que o rebranding é uma evolução natural da marca, destacando sua personalidade e valores. O período de veiculação será de abril a novembro e inclui filmes para plataformas digitais, peças promocionais online, materiais para ponto de venda e colaborações com um seleto grupo de influenciadores.

O anúncio da mudança da identidade visual para os diferentes stakeholders está sendo realizado por meio dos canais oficiais da empresa. A transição da marca Espaçolaser será feita de forma gradual ao longo dos próximos meses, garantindo uma integração suave e eficaz. Para finalizar, Bruno reforça: "a Espaçolaser é a marca referência na categoria que equilibra tecnologia, carisma e autoridade".

Sobre a Espaçolaser

A Espaçolaser (MPM Corpóreos S.A. I B3: ESPA3), lidera o setor de depilação a laser no Brasil, destacando-se como a marca mais recomendada pelos consumidores. Com mais de 850 unidades na América Latina, abrangendo todos os estados brasileiros, Argentina, Chile, Paraguai e Colômbia, a empresa é pioneira na democratização do acesso à depilação a laser. Sua tecnologia padrão ouro oferece tratamentos seguros e eficazes, realizando mais de 80 milhões de procedimentos em diversos tipos de pele ao longo de 20 anos de história.

Reconhecida como Great Place to Work desde 2019 e signatária da WEP's (Princípios de Empoderamento das Mulheres) pela ONU Mulheres, a empresa também se orgulha em apoiar o esporte brasileiro. Atualmente patrocina 43 atletas de 11 modalidades diferentes.

Em 2021, a Espaçolaser se tornou a primeira empresa de serviços de estética a concluir um IPO na B3, reafirmando seu compromisso com a evolução, governança corporativa e impacto no mercado financeiro. Encerrou 2023 com uma geração de caixa operacional de R$ 197,2 milhões, com crescimento de 73,2%, com conversão de EBITDA em caixa de 92,5%.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2411016/campanha_Eu_fa_o_Espa_olaser.jpg

FONTE Espaçolaser