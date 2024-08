Espaçolaser encerra 2º trimestre com crescimento de 111% no lucro líquido ajustado

Vendas brutas totais foram de R$ 350,7 milhões no trimestre, com crescimento de 4,4%. No semestre, o system-wide sales atingiu R$ 748,9 milhões, com ganhos de 0,8% na comparação anual;

Receita líquida do 2T24 subiu 5,4% na comparação anual e totaliza R$ 523,7 milhões no semestre, com crescimento de 4,0%;

EBITDA ajustado soma R$ 56,8 milhões no trimestre, aumento de 0,2%, com margem de 22,8%. No acumulado, o EBITDA ajustado foi R$ 130,6 milhões, com crescimento de 7,9% e margem de 24,9%, com expansão de 0,9 p.p. na comparação anual.

Lucro líquido ajustado atinge R$ 4,8 milhões no trimestre, com forte crescimento de 110,8% em relação ao 2T23. No semestre, o lucro líquido ajustado foi de R$ 18,1 milhões.

Rede encerra o trimestre com 858 lojas na América Latina, com abertura de 6 franquias no período.

SÃO PAULO, 8 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A Espaçolaser (B3: ESPA3 - MPM Corpóreos S.A.), maior empresa de depilação a laser do mundo, anunciou os resultados financeiros do segundo trimestre de 2024, mantendo a consistência nos principais indicadores operacionais e financeiros. O período foi marcado por importantes realizações e avanços estratégicos da companhia com o crescimento sustentável e a criação de valor para seus acionistas com mais um trimestre de desempenho financeiro positivo, expansão e mudanças estratégicas que levaram a crescimentos importantes em vendas e receita, além da melhora da rentabilidade da companhia.

Destaques do balanço 2T24 Espaçolaser

O system-wide sales atingiu R$ 350,7 milhões no trimestre, um aumento de 4,4% nas vendas brutas totais. No 1S24, totalizou R$ 748,9 milhões, alta de 0,8% em relação ao 1S23. O indicador de vendas nas mesmas lojas (same-store sales) apresentou ganhos de 2,2% em relação ao 2T23.

A receita líquida da Espaçolaser no 2T24 foi de R$ 248,9 milhões, subindo 5,4% na

comparação anual, refletindo os esforços contínuos em vendas e redução de cancelamentos. No semestre, a receita líquida totalizou R$ 523,7 milhões, com ganhos de 4,0% em relação ao 1S23. O indicador de cancelamentos apresentou redução de 14,6%, atingindo 10,8% da receita bruta, com diminuição de 2 p.p em relação ao 2T23. No acumulado, os cancelamentos atingiram 10,4% da receita bruta, com queda de 1,9 p.p em relação ao mesmo período de 2023.

O EBITDA ajustado somou R$ 56,8 milhões no trimestre, aumento de 0,2%, com margem de 22,8%. No acumulado, o EBITDA ajustado foi R$ 130,6 milhões, com crescimento de 7,9% e margem de 24,9%, com expansão de 0,9 p.p. na comparação anual. A companhia segue buscando ganhos de eficiência operacional por meio de iniciativas de otimização de custos e despesas, que novamente apresentaram resultados importantes, principalmente em função da redução de custos de aluguéis, comissões de cartões de crédito, entre outros.

A companhia registrou lucro líquido ajustado de R$ 4,8 milhões no 2T24, com ganhos de 110,8% em relação ao ano anterior e ganhos de margem líquida de 1,0 p.p. na comparação anual. No semestre, o lucro líquido ajustado foi de R$ 18,1 milhões, com crescimento de 36,8% em relação ao 1S23.

Em relação à geração de caixa e estrutura de capital, a empresa encerrou o 2T24 com fluxo de caixa operacional ajustado total de R$ 60,1 milhões, representando uma conversão de EBITDA em caixa de 105,8%. No semestre, a geração de caixa operacional totalizou R$ 106,3 milhões, com cash conversion de 81,3% no período.

O indicador de alavancagem apresentou nova redução no trimestre, com a dívida líquida/EBITDA ajustado atingindo 2,2x, em comparação a 2,6x no 2T23, reforçando a diligência na gestão do caixa e saúde financeira da empresa.

Seguindo sua estratégia de expansão, no 2T24 a Espaçolaser abriu 6 novas franquias no Brasil, encerrando o período com um total de 858 lojas no Grupo, sendo 798 lojas no Brasil e 60 na América Latina, crescimento de 3% na comparação anual. Essas aberturas reforçam a capilaridade da rede e aumentam ainda mais sua presença nas principais regiões do Brasil e América Latina. Atualmente a operação brasileira da Espaçolaser é composta por 565 lojas próprias e 233 franquias.

Quanto às operações internacionais, ao longo do trimestre, a Espaçolaser abriu duas lojas na Argentina, totalizando 25 unidades neste país - sendo 18 próprias e 7 franquias. Já na Colômbia, a rede obteve mais um trimestre de crescimento nas vendas atingindo R$ 1,6 milhão no trimestre, aumento de 31,4% em relação ao 2T23, e no semestre, as vendas totalizaram R$ 3,0 milhões, com crescimento de 32,4% em relação ao 1S23, com 7 lojas operando. O Chile foi o grande destaque internacional do período, com mais um trimestre de crescimento relevante na operação, reflexo do sucesso contínuo nas ações promocionais realizadas, como a cyber week, principal campanha de vendas no país. Como resultado, a empresa atingiu o recorde histórico de R$ 11,4 milhões em vendas, com ganhos relevantes de 46% em relação ao 2T23, e também a abertura de mais uma unidade, encerrando assim o 1S24 com 27 lojas, das quais 18 são próprias.

"Esse semestre demonstra a resiliência da Espaçolaser e a busca constante por crescimento e entrega de resultados sólidos e consistentes, para que sigamos gerando valor aos acionistas e sendo a marca referência em depilação e estética para nossos clientes", afirma a CEO Magali Leite.

Sobre a Espaçolaser

A Espaçolaser (MPM Corpóreos S.A. I B3: ESPA3), lidera o setor de depilação a laser no Brasil, destacando-se como a marca mais recomendada pelos consumidores. Com mais de 850 unidades na América Latina, abrangendo todos os estados brasileiros, Argentina, Chile, Paraguai e Colômbia, a empresa é pioneira na democratização do acesso à depilação a laser. Sua tecnologia padrão ouro oferece tratamentos seguros e eficazes, realizando mais de 80 milhões de procedimentos em diversos tipos de pele ao longo de 20 anos de história.

Reconhecida como Great Place to Work desde 2019 e signatária da WEP's (Princípios de Empoderamento das Mulheres) pela ONU Mulheres, a empresa também se orgulha em apoiar o esporte brasileiro. Atualmente patrocina mais de 40 atletas de 11 modalidades diferentes.

Em 2021, a Espaçolaser se tornou a primeira empresa de serviços de estética a concluir um IPO na B3, reafirmando seu compromisso com a evolução, governança corporativa e impacto no mercado financeiro. Encerrou 2023 com system-wide-sales atingindo R$ 1,6 bilhão, alta de 7,0% em relação ao mesmo período do ano anterior, e EBITDA Ajustado de R$ 213 milhões, com forte crescimento de 39,0% em comparação a 2022.

