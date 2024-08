Espaçolaser incentiva o esporte e patrocina mais de 40 atletas

Nove esportistas de elite apoiados pela companhia estão entre as promessas de medalha nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos deste ano

SÃO PAULO, 6 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A Espaçolaser, maior rede de depilação a laser do Brasil, tem o compromisso de trazer praticidade e liberdade para o dia a dia de seus clientes. O que muita gente não sabe é que, boa parte desse público, é formada por praticantes de atividades físicas que muitas vezes precisam ter os corpos sem pelos para melhorar sua performance ou por exigência da modalidade que praticam.

E foi assim, pensando na contribuição que a Espaçolaser poderia fazer para a sociedade e seu papel de promover o ecossistema como líder da categoria, que a empresa começou a apoiar talentos do esporte em 2013. Dentre os primeiros atletas estão o esgrimista Paulo Morais, o paraquedista Luiz Sabiá, o nadador Carlos Jarbes e os nadadores paralímpicos Phelipe Rodrigues, Wendell Belarmino, Edênia Garcia, Maiara Barreto e Maria Carolina Santiago, os também esgrimistas Pedro Marostega e a atleta paralímpica Mônica Monstrinha, além de Danielle Rauen do Tênis de mesa e Luiza Fiorese do Vôlei sentado. Fazem parte ainda desse seleto grupo, Juliana Campos do salto com vara, a triatleta Ana Runner e a jovem surfista Luana Reis, que está desde 2020 com a marca, além de Marina Ohno, atleta de Beach Tennis, Vicenzo Rodrigues no Jiu-Jitsu e os surfistas Carlos Bahia e Caio Costa.

Paulo Morais, fundador da Espaçolaser e idealizador do projeto, destaca "O esporte faz parte do DNA da Espaçolaser. A gente entende que quem cuida do corpo tem um olhar atento à saúde e ao autocuidado. No caso dos atletas em especial, o ritmo é intenso, com uma rotina pesada de treino e estar sem pelos é uma exigência da modalidade ou fundamental para performance. Já pensou ter que se preocupar todo dia com a depilação para poder treinar? Além disso, acreditamos no esporte como ferramenta de crescimento e inclusão social. Por isso, este projeto é tão importante para nós".

No total, a marca tem atualmente 44 atletas patrocinados em 11 modalidades diferentes. São 20 atletas individuais e a equipe Santos Ciclismo, que conta com 23 ciclistas. Desse grande time, dez atletas de elite já garantiram suas vagas para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos que acontecem em Paris, a partir de 26 de julho deste ano. Confira quem são eles:

Nas Olimpíadas, Juliana Campos, no salto com vara.

E nas Paralimpíadas:

- Tênis de mesa: Danielle Rauen

- Vôlei sentado: Luiza Fiorese

- Esgrima: Monica Monstrinha

- Natação:

Edênia Garcia

Maria Carolina Santiago

Maiara Barreto

Phelipe Rodrigues

Wendell Belarmino

Além disso, já representaram a marca muitos outros nomes de peso, como o surfista Gabriel Medina, Lucas Verthein (remo), Milena Titoneli (Taekondo) e Bia Bulcão (Esgrima). A Espaçolaser patrocina também a Confederação Brasileira de Esgrima, o Esporte Clube Pinheiros, o Projeto Yuu World (Jiu-Jitsu) e a YesCom (organizadora de corridas de ruas).

"Nesses mais de 10 anos de apoio ao esporte, já tivemos a honra de fazer parte da trajetória de quase 100 atletas e isso nos orgulha muito. Estamos muito felizes pela conquista dos atletas que garantiram suas vagas nos Jogos Olímpicos. Sabemos o quanto cada um batalhou para conquistar esse feito. Estaremos daqui torcendo muito, com toda a torcida brasileira!" finaliza Morais.

E para reverenciar esses atletas, a Espaçolaser lançou a websérie, criada pela Jotacom, com o conceito "Sinta o esporte na pele". Em estilo entrevista, Juliana Campos, do salto com vara; Phelipe Rodrigues, da natação; Luana Reis, do surf; e Ana Laura, do triatlo, falam sobre as emoções envolvidas desde o treino à competição, abordando desafios, conquistas e suas motivações para buscar superar os limites do corpo, bater recordes e conquistar campeonatos, troféus e medalhas. Ao todo, serão cinco episódios que serão veiculados nas redes sociais da marca. Confira os dois filmes que já estão no ar: https://www.instagram.com/p/C95j1blpfFR/?hl=pt

https://www.instagram.com/p/C9m8BvmuByJ/?hl=pt

Sobre a Espaçolaser

A Espaçolaser (MPM Corpóreos S.A. I B3: ESPA3), lidera o setor de depilação a laser no Brasil, destacando-se como a marca mais recomendada pelos consumidores. Com mais de 850 unidades na América Latina, abrangendo todos os estados brasileiros, Argentina, Chile, Paraguai e Colômbia, a empresa é pioneira na democratização do acesso à depilação a laser. Sua tecnologia padrão ouro oferece tratamentos seguros e eficazes, realizando mais de 80 milhões de procedimentos em diversos tipos de pele ao longo de 20 anos de história.

Reconhecida como Great Place to Work desde 2019 e signatária da WEP's (Princípios de Empoderamento das Mulheres) pela ONU Mulheres, a empresa também se orgulha em apoiar o esporte brasileiro. Atualmente patrocina 44 atletas de 11 modalidades diferentes.

Em 2021, a Espaçolaser se tornou a primeira empresa de serviços de estética a concluir um IPO na B3, reafirmando seu compromisso com a evolução, governança corporativa e impacto no mercado financeiro. Encerrou 2023 com system-wide-sales atingindo R$ 1,6 bilhão, alta de 7,0% em relação ao mesmo período do ano anterior, e EBITDA Ajustado de R$ 213 milhões, com forte crescimento de 39,0% em comparação a 2022.

