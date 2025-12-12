Especialistas revelam plano prático para acabar com a crise de abuso sexual infantil facilitada pela tecnologia: Estrutura de Prevenção lançada com o Relatório de Avaliação Global de Ameaças 2025

O relatório da WeProtect Global Alliance constata que as últimas mudanças na tecnologia e na sociedade estão colocando em risco as crianças e revela uma nova ferramenta intersetorial para prevenir o abuso.

LONDRES, 12 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- O Relatório de Avaliação Global de Ameaças 2025 da WeProtect Global Alliance considera que as salvaguardas globais para proteger as crianças da exploração e do abuso sexual online não estão conseguindo acompanhar a rápida evolução da crise.

O relatório mostra que, apesar do crescente impulso internacional e da legislação para resolver o problema e melhorar a detecção e remoção de conteúdos nocivos, as mudanças tecnológicas e sociais aumentaram os riscos online para as crianças desde 2023.

A pesquisa fornece uma síntese abrangente dos dados disponíveis globalmente, análise de especialistas, perspectivas de jovens e sobreviventes e estudos de caso de organizações que trabalham na linha de frente do combate ao abuso sexual facilitado pela tecnologia, conduzido pela CPC Learning Network na Mailman School of Public Health da Universidade de Columbia, com contribuições de um Comitê Gestor de Especialistas global.

Iain Drennan, Diretor Executivo da WeProtect Global Alliance, disse:

"A Avaliação Global de Ameaças 2025 mostra que a crise de exploração e abuso sexual infantil online continua a evoluir juntamente com as rápidas mudanças tecnológicas, mudanças sociais e tendências comportamentais preocupantes, e persiste como uma ameaça urgente à segurança das crianças em todo o mundo. No entanto, é fundamental para o relatório deste ano a mensagem de que já temos as soluções; abordagens preventivas são fundamentais para resolver esta crise. Precisamos que todos os setores e todos os países façam a sua parte. A Estrutura de Prevenção lançada com o relatório deste ano fornece uma ferramenta acessível e prática para permitir isso."

Fatores tecnológicos que levam ao abuso

O rápido avanço e adoção da Inteligência Artificial (IA) contribuiu para uma explosão na criação e distribuição de material de abuso sexual infantil, com o NCMEC observando um aumento de 1.325% nas denúncias entre 2023 e 2024 (NCMEC). Os agressores também estão se adaptando a espaços digitais, como plataformas de criptografia ponta a ponta, para aliciar crianças e evitar a detecção. O relatório destaca mudanças adicionais no panorama digital que têm um potencial significativo para afetar a segurança das crianças nos próximos anos, incluindo computação quântica, descentralização e realidade estendida.

Fatores sociais que levam ao abuso

O relatório conclui que a atividade criminosa de extorsão sexual financeira cresceu e se tornou uma grande ameaça, com o NCMEC recebendo aproximadamente 100 denúncias de extorsão sexual financeira todos os dias em 2024 (NCMEC).

A pesquisa também identifica uma teia complexa de danos que se sobrepõem e se cruzam cada vez mais com a questão da exploração e abuso sexual infantil. Isso inclui questões de automutilação, conteúdo terrorista e extremista violento e uma preocupação crescente com crianças que exibem comportamentos sexuais nocivos.

Especialistas fazem um apelo urgente para mudar para estratégias baseadas na prevenção

No centro do relatório deste ano está um apelo global à ação para uma mudança decisiva de abordagens reativas que enfrentam o problema após a ocorrência de abuso, para a prevenção proativa, de acordo com as abordagens de saúde pública que foram bem-sucedidas na redução de danos causados pelo tabagismo e acidentes de carro.

Também destaca o custo econômico de não investir em abordagens baseadas na prevenção, citando que a violência contra crianças pode custar aos países até 11% do PIB (Safe Online).

A Estrutura de Prevenção lançada com o relatório fornece uma ferramenta prática para organizações da sociedade civil, governos, empresas do setor privado, universidades e organizações intergovernamentais, para proteger as crianças online. Está organizada em torno de quatro áreas de ação conectadas que visam priorizar a segurança desde a concepção, fortalecer os regulamentos, impulsionar os serviços para crianças, sobreviventes e potenciais infratores e aumentar a conscientização e a educação nas comunidades.

Cassie Landers, EdD, professora assistente de MPH e diretora da CPC Learning Network, Universidade de Columbia, disse:

"As exposições cada vez mais rápidas motivadas pela tecnologia ameaçam e prejudicam o desenvolvimento do crescimento das crianças em todos os domínios. Essas ameaças parecem mais rápidas do que nossa capacidade de moldar, definir e implementar salvaguardas. Mas, como observado no relatório, há um movimento global emergente. As vozes das crianças não são mais silenciosas. Em vez disso, elas passaram a desempenhar um papel vital, ajudando-nos a compreender melhor os fatores de risco, compreender o impacto comportamental e físico e identificar soluções sustentáveis realistas."

Relatório completo: http://www.weprotect.org/global-threat-assessment-25/

Comunicado à imprensa, ficha informativa e citações de apoio para a imprensa: Especialistas revelam plano prático para acabar com a crise do abuso sexual infantil facilitado pela tecnologia: Avaliação Global de Ameaças 2025 - WeProtect Global Alliance

