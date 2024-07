Essity reforça compromisso de chegar a 100% de matérias-primas de origem sustentável

Parceria em nível global com a empresa Voith irá impulsionar a descarbonização da indústria papeleira, assim como diminuir o consumo de água em 95%.

SÃO PAULO, 17 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- No Dia de Proteção às Florestas, celebrado em 17 de julho, a Essity, líder global em higiene e saúde, reforça o seu compromisso com o bem-estar das pessoas e do planeta. A data destaca a relevância da preservação florestal, em amplitude nacional e internacional. Como parte do objetivo de alcançar a neutralidade de emissões de gases de efeito estufa (net-zero) até 2050, a Essity tem como objetivo chegar a 100% de abastecimento de matérias-primas provenientes de florestas com a certificação FSC ou PEFC – em 2023, a companhia alcançou o total de 98%. Esses são os dois principais sistemas de certificação florestal reconhecidos internacionalmente.

No Dia de Proteção às Florestas, Essity reforça seu compromisso de garantir que 100% das matérias-primas utilizadas sejam de origem sustentável. DIVULGAÇÃO ESSITY

No ano passado, a Essity foi novamente reconhecida pelo CDP (Carbon Disclosure Project) por sua liderança em sustentabilidade. O CDP dá acesso a informações sobre a forma como a empresa trabalha com fornecedores de fibras, organizações industriais e outras entidades, como organizações sem fins lucrativos, para gerir e promover uma silvicultura sustentável.

Além dessas ações, a Essity firmou uma parceria exclusiva e em nível mundial com a empresa de tecnologia Voith para desenvolver um novo processo de fabricação de papel tissue que reduzirá o consumo de energia e as emissões de CO2, ao mesmo tempo em que cortará o consumo de água em até 95%.

A aliança com a Voith recebeu o financiamento de cerca de 14,5 milhões de euros do governo alemão para pesquisar um processo sustentável inovador na produção de papel, com o intuito de impulsionar a descarbonização da indústria papeleira. O novo processo almeja padrões de sustentabilidade elevados, reduzindo significativamente o consumo de água e de energia.

Todas as frentes de negócios da Essity contribuem para alcançar esse objetivo, além da companhia desenvolver diferentes pesquisas com foco na diminuição do impacto ambiental e na redução do uso de plástico em embalagens. No Brasil, a empresa diminuiu 20% do material plástico utilizado em seus produtos desde 2019. Além disso, a companhia gerencia 100% dos seus resíduos industriais – com isso, somente em 2023, mais de 2.000 toneladas de resíduos sólidos foram recicladas.

Ao lado de parceiros como o Fórum de Bens de Consumo (CGF), a empresa age em prol de um futuro positivo para as florestas e considera que tem papel fundamental no gerenciamento florestal e na manutenção de ecossistemas florestais saudáveis, além de atuar ativamente na melhoria da eficiência hídrica em todas as suas operações.

"Esses resultados foram possíveis graças às estratégias aplicadas aos processos de desenvolvimento de produtos, materiais e operacionais adotados pela companhia", afirma Márcio Matandos, gerente da planta da Essity em Jarinu. "Conseguimos reduzir o tamanho das nossas embalagens, sem diminuir a quantidade de produtos aos consumidores. Isso se traduz em um menor uso de plástico e melhor aproveitamento do espaço dos caminhões no transporte, o que também contribui para a redução nas emissões de CO2", continua Matandos.

"A sustentabilidade está integrada à abordagem da Essity para o crescimento a longo prazo e na ambição de se tornar a maior empresa de saúde e higiene nas Américas. Estamos comprometidos em reduzir nossa pegada ambiental, alcançar a neutralidade de emissões até 2050 e garantir a qualidade de vida dos nossos consumidores", finaliza o executivo.

