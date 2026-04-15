Estão abertas as indicações para a categoria "Ciência e Pesquisa" da 9ª edição do Prêmio Mulheres do Agro, uma iniciativa da Bayer em parceria com a Abag

Interessados terão de 15 a 30 de abril para indicar mulheres que atuem no agro e se destaquem por sua trajetória de pesquisa e contribuições ao setor

SÃO PAULO, 15 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Estão abertas as indicações para a categoria "Ciência e Pesquisa" da 9ª edição do Prêmio Mulheres do Agro. De 15 a 30 de abril, o público em geral pode indicar pesquisadoras e cientistas vinculadas a instituições de pesquisa, cujos projetos tenham impulsionado a inovação no campo com impacto no desenvolvimento social, sustentabilidade e gestão. Mulheres de todo país podem ser indicadas no site oficial.

Na segunda fase, as pesquisadoras indicadas devem confirmar a participação, seguindo as orientações da organização e preenchendo as informações necessárias para concorrer. Em seguida, a jornada das candidatas, assim como os impactos promovidos dentro e fora do campo, são avaliados por uma banca composta por especialistas. As três melhores avaliadas passam para a etapa de votação popular.



A vencedora será anunciada na cerimônia de premiação que ocorre no segundo semestre deste ano, em São Paulo, em evento organizado pela Bayer, em parceria com a Associação Brasileira do Agronegócio (ABAG), que também compartilham a criação e realização do Prêmio Mulheres do Agro desde a primeira edição. A ocasião também faz parte das ações em comemoração aos 130 anos da Bayer no Brasil.

Sobre a Bayer

Guiada por sua missão "saúde para todos, fome para ninguém", a Bayer é uma empresa global que atua para desenvolver soluções inovadoras que respondam a alguns dos maiores desafios da humanidade nas áreas de saúde e agricultura. Fundada na Alemanha em 1863 e presente em mais de 80 países, está no Brasil há quase 130 anos — seu segundo maior mercado no mundo — com negócios nos segmentos de Agricultura, Farmacêutico e Saúde do Consumidor. É comprometida com a inovação, a diversidade e a sustentabilidade, investindo continuamente em pesquisa e desenvolvimento para promover avanços que unam produtividade, preservação ambiental e acesso à saúde de qualidade. Mais informações no site.

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FONTE Bayer