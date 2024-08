Estão abertas as inscrições para o Prêmio Falling Walls Lab Brazil 2024 de Inovação, Ciência e Tecnologia

Competição nacional é realizada pelo Centro Alemão de Ciência e Inovação (DWIH), com sede em São Paulo (SP), em parceria com a Cesar School, Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico (DAAD) e o Ministério das Relações Exteriores da Alemanha. Inscrições vão até 19 de agosto e o vencedor brasileiro irá competir a final na Alemanha

SÃO PAULO, 8 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- O Centro Alemão de Ciência e Inovação (DWIH), com sede em São Paulo (SP), em parceria com a Cesar School, instituição de ensino superior da capital pernambucana; o Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico (DAAD) e o Ministério das Relações Exteriores da Alemanha, realiza o Falling Walls Lab Brazil 2024.

Falling Walls Lab Brazil é uma competição de âmbito nacional, realizada anualmente, que visa premiar os projetos inovadores e de destaque nas categorias de Ciência & Tecnologia. O evento de premiação dos vencedores da edição 2024 será realizada em 27 de setembro, em Recife (PE). Os (as) candidatos (as) vencedores (as), de fora de Recife, terão ajuda de custo para deslocamento e hospedagem na capital pernambucana, em formato de reembolso. As inscrições para participar do concurso vão até 19 de agosto.

A competição é dividida em três etapas. Na primeira fase, 15 projetos serão selecionados para serem apresentados, obrigatoriamente em inglês, para o júri, em Recife. Na segunda etapa, o mesmo júri escolherá o melhor projeto, a ser premiado com uma viagem, com tudo pago, para Berlim, na Alemanha. Na terceira etapa, o (a) candidato (a) participará da final global do Falling Walls Lab, no dia 7 de novembro, representando o Brasil juntamente com até 100 outros competidores (as) ao redor do mundo. Por fim, o júri de especialistas locais, durante evento on-line, anunciará o campeão, ou campeã global.

O Falling Walls Lab Brazil 2024 é aberto a diferentes perfis de participantes. São eles, estudantes matriculados em universidades, instituições de pesquisa e inovação, empreendedores científicos, representantes de empresas, centros acadêmicos e fundações.

Os candidatos(as) podem ser de qualquer área, mas devem estar com vínculo ativo a uma instituição de ensino superior. Outra possibilidade para participação é que o candidato tenha concluído a pesquisa inscrita no concurso nos seguintes prazos: graduação há no máximo dez anos, mestrado há sete ou o doutorado há cinco anos.

Não poderão participar aqueles candidatos que já se inscreveram em outras edições e chegaram a ser pré-selecionados. Antes da apresentação dos projetos, prevista para o dia 27 de setembro, a Cesar School oferecerá um treinamento on-line de pitch para os selecionados. Tanto em Recife, quanto em Berlim, o público presente também poderá opinar e escolher seus projetos favoritos.

Serviço:

Prêmio: FALLING WALLS LAB BRAZIL 2024

Inscrições: abertas até 19/08/2024

Etapa brasileira em Recife: 27/09/2024.

Final em Berlim: 07/11/2024

Mais informações e Inscrições: https://apply.falling-walls.com/lab/apply/brazil/apply/

Conheça os vencedores de 2023

A edição de 2023 do Falling Walls Lab Brazil, realizada em São Paulo (SP) em uma parceria com a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), premiou em primeiro lugar uma plataforma web que usa aprendizado de máquina para detectar notícias falsas, idealizada pelo estudante Denis Tavares da Silva, da Faculdade de Tecnologia de São Paulo (Fatec – Ourinhos).

Vencedores

Além do estudante Denis da Silva, o vice-campeão, Elias Barbosa, então estudante de Biomedicina na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), e Bruna Enne, que ficou na terceira colocação, estudante da Universidade de São Paulo (USP) também foram para a Alemanha, representando o Brasil.

Durante seu pitch, Silva citou estudos que mostrariam que as pessoas têm 70% mais chance de compartilhar uma notícia falsa do que uma verdadeira, já que as fake news apelam para o senso de urgência e, frequentemente, são afinadas com viés de confirmação do usuário. No aplicativo desenvolvido pelo estudante, chamado ITT – Is That True? ("Isso é verdade?", em português), os leitores colam o texto sobre o qual tem dúvidas (postagens do X – antigo Twitter – trechos de reportagens e até matérias inteiras), e o sistema responde com a probabilidade de a notícia ser falsa ou não. Para tanto, o ITT usa aprendizado de máquina para detectar inconsistências, e, ao final, ainda sugere outros artigos verdadeiros sobre o tema. Segundo Silva, a taxa de precisão na identificação de uma fake news chegou a 94,62% na fase de protótipo.

Elias Barbosa

Barbosa, por sua vez, ficou na segunda colocação com o projeto "Breaking the Wall of Lifelong Tropical Diseases", em que propunha uma abordagem multifuncional para a leishmaniose e a hanseníase. A partir de células-tronco pluripotentes induzidas, vindas do próprio paciente, Barbosa trabalhou para desenvolver um modelo experimental que estimule a geração de terapias regenerativas personalizadas e de curativos, a fim de tratar a doença e suas sequelas.

Bruna Enne

Em terceiro lugar, houve um empate entre Bruna Enne, com o projeto "Sinaliza Enem", que prepara estudantes surdos para o vestibular e o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), com auxílio da Língua Brasileira de Sinais (Libras) e de uma metodologia própria, e Caio Teixeira, da Unifesp, com um dispositivo tátil vibrante para as bengalas usadas por deficientes visuais.

Sobre o prêmio

O Falling Walls Lab é uma competição de pitch e um fórum de networking de classe mundial que reúne um grupo diversificado e interdisciplinar de estudantes e profissionais em início de carreira, oferecendo um palco para ideias inovadoras em nível global e local. Nossos formatos multifacetados apoiam nossos participantes na condução de suas inovações e no desenvolvimento de suas habilidades de comunicação, promovendo a colaboração e criando um espaço para que nossa comunidade impactante e sustentável prospere.

https://falling-walls.com/lab

Sobre Centro Alemão de Ciência e Inovação São Paulo (DWIH São Paulo)

Ciência e inovação são áreas reconhecidas pela Alemanha e pelo Brasil como essenciais para garantir o desenvolvimento econômico, social e ambiental sustentável. Com a inauguração do Centro Alemão de Ciência e Inovação São Paulo (DWIH São Paulo) em 2012, por iniciativa de seu Ministério Federal das Relações Externas (AA), a Alemanha deu um importante passo para estreitar os laços de 50 anos com os parceiros brasileiros na ciência e pesquisa.

O DWIH São Paulo promove não só a visibilidade dos locais de inovação alemães no Brasil, assim como a sinergia e troca entre instituições de ambos os países – especialmente em São Paulo, o maior centro brasileiro de pesquisa e de empresas alemãs fora da Alemanha. O DWIH São Paulo reúne, em um só espaço, representantes de diversas instituições alemãs de pesquisa e fomento, evidenciando a Alemanha como uma parceira de excelência e com alta competitividade nas áreas de ciência e inovação.

Como um importante ponto de contato entre pessoas e instituições do Brasil e da Alemanha na área de ensino superior, ciências, pesquisa e inovação científica, o DWIH São Paulo contribui através do seu trabalho para o desenvolvimento social e científico sustentável entre os dois países.

https://www.dwih-saopaulo.org/pt/dwih-sao-paulo/

Informações para imprensa: Capital Informação

Equipe de Atendimento:

Maria Luiza Gonçalves [email protected]

Adriana Athayde [email protected]

Luciane Bernades [email protected]

www.capitalinformacao.com.br

FONTE Centro Alemão de Ciência e Inovação São Paulo (DWIH São Paulo)