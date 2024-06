Estudantes do Colégio Pentágono organizam simulação da ONU para Ensino Médio

A segunda edição Pentágono Model UN (PMUN) é inteiramente desenvolvido pelos alunos do Ensino Médio e tem o diferencial de propor debates para resolução de desafios globais

SAO PAULO, 27 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- Com a presença confirmada de mais de 130 estudantes, o Colégio Pentágono realiza a 2ª edição do PMUN (Pentágono Model UN), o fórum de debates e simulação da ONU da instituição. O evento ocorre no dia 27 de junho, na unidade Morumbi do Colégio. Ao longo do dia, os jovens assumem a posição de diplomatas e debatem temas da atualidade como uso ético de inteligência artificial, saúde pública e privada, tráfico humano, a guerra entre Palestina e Israel e o conflito entre Mercosul e União Europeia.

Inspirados em comitês, conselhos e frentes de ação da ONU, as salas de debate procuram simular situações reais, incentivando os jovens diplomatas a encontrarem e negociarem soluções viáveis e plausíveis para questões mundiais. Para isso, os estudantes inscritos são divididos em duplas que representarão países diferentes. Entre debates acirrados e reviravoltas inesperadas, os organizadores do evento provocam crises em tempo real, enquanto uma cobertura jornalística realizada pelos próprios alunos captura os momentos cruciais e acordos diplomáticos.

"Além de propor debates, o evento incentiva os estudantes a se aprofundarem em temas geopolíticos, a compreenderem posicionamentos e atuação de países diferentes e, também, a praticarem habilidades socioemocionais, de oratória e as boas práticas das relações internacionais", diz Beatriz Carvalho, coordenadora do Ensino Médio da unidade Morumbi do Colégio Pentágono. "Para assumir o papel de diplomata de um país, é preciso conhecer a história da nação, a posição mundial, alianças, formas que se relacionam economicamente para, assim, se tornar um bom negociador e defender os interesses nacionais e para o bem comum".

"Um dos diferenciais do PMUN é a realização de dois comitês ou salas totalmente em inglês. No Colégio Pentágono, os estudantes começam a se apropriar do idioma ainda na Educação Infantil, e, quando chegam no Ensino Médio, estão prontos para participar plenamente de um comitê da ONU usando o inglês com fluência", diz Daniela Pensado, Gestora do Departamento Internacional do Pentágono. Em 2024, os debates na língua estrangeira serão o Comitê de Direitos Humanos e o Comitê de Desarmamento e Segurança Internacional.

A edição de 2024 é liderada por estudantes do Ensino Médio. Os estudantes ainda contam com o apoio pedagógico e logístico nas demandas necessárias por parte do corpo docente do Pentágono. "Desenvolver o PMUN este ano foi muito especial. A organização integral do evento contou com uma equipe incrível de 18 alunos de séries diferentes das três unidades do Pentágono. Juntos, demonstramos todo o potencial de grupos estudantis no colégio", disse Pedro Lopes, estudante da 3ª série da Unidade Morumbi e que assumirá o lugar de Secretário Geral durante a simulação da ONU.

Comitês do 2º PMUN

Escritório das Nações Unidas para a coordenação de assuntos humanitários (ENUCAH) > Tráfico humano no Oriente Médio

Conselho Econômico e Social das Nações Unidas (ECOSOC) > Conflito Mercosul - União Europeia: protecionismo e protesto de agricultores

Organização das Nações Unidas para a educação, a ciência e a cultura (UNESCO) > Ética no uso da inteligência artificial

Human Right Committee (HRC) > Public x Private Healthcare (Exclusivo em inglês)

Disarmament and International Security Committee (DISEC) > Palestine-Israel Conflict (Exclusivo em inglês)

Sobre o Colégio Pentágono

O Colégio Pentágono é uma das melhores escolas de São Paulo, referência no ensino integral dos alunos, com evolução gradual do brincar na infância para aquisição de conteúdo ao longo do Ensino Fundamental e Médio. Como resultado, o Pentágono ocupa um lugar de destaque entre as escolas que mais aprovam nos processos seletivos de universidades nacionais e internacionais. Fundado em 1971 por Nancy Izzo, o Pentágono tem três unidades – Alphaville, Morumbi e Perdizes – e prepara estudantes, de 3 a 18 anos, para terem espírito crítico e autoconhecimento. Com mais de 50 anos de vida, a escola continua sua trajetória comprometida com a excelência acadêmica e a formação integral dos alunos. De orientação humanista, o propósito do ensino é permitir a liberdade de manifestação do pensamento, da crítica, da emoção e da imaginação, tornando o aluno o protagonista do conhecimento. Para garantir a excelência pedagógica, a escola investe na formação dos professores, com incentivo para o desenvolvimento das capacidades tecnológicas e atualização constante do que há de mais moderno na educação e suas disciplinas. Com importantes diferenciais, o Pentágono é referência no ensino do inglês como língua adicional, com os programas exclusivos learn&play, na Educação Infantil e Anos Iniciais, e Bridges, nos Anos Finais e Ensino Médio. Também prepara para certificações específicas e orienta os alunos que querem seguir seus estudos em outros países. A escola traz inovações metodológicas que favorecem o desenvolvimento das competências que serão exigidas das novas gerações em um mundo de mudanças constantes.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2450308/IMG_5819.jpg

FONTE Colégio Pentágono