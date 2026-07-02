Estudo da Aliança Empreendedora aponta que apoio a microempreendedores pode injetar R$ 180 bilhões na economia

SÃO PAULO, 2 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- Investir em políticas públicas de apoio aos microempreendedores pode injetar pelo menos R$ 180,7 bilhões na economia brasileira nos próximos quatro anos. Esse é o principal achado do estudo "Todos Podem Empreender", lançado pelo Programa Empreender 360 da Aliança Empreendedora. Baseada na PNAD Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), a projeção estima o impacto financeiro caso o país consiga acelerar o ritmo de apoio e formalização de micronegócios em 10 pontos percentuais acima da tendência atual.

Apresentado no 8º Fórum Brasileiro de Microempreendedorismo, em Brasília, o estudo funciona como um raio-X do ecossistema empreendedor, em especial da base da pirâmide. Mais do que traçar uma análise do cenário macroeconômico, ele comprova que o empreendedorismo de base é uma das ferramentas mais eficazes para a superação da pobreza.

Houve um salto de 20,25% na quantidade de microempreendedores no Brasil entre 2016 e 2025 - crescimento que representa mais 4,7 milhões de brasileiros atuando como empreendedores. Esse dado ganha mais relevância quando sabemos que 65,3% deles seguem atuando na informalidade. "Se pegarmos o número de empreendedores que ainda não formalizaram seus negócios – em torno de 18 milhões –, há um campo enorme para fomentar a ação empreendedora formal no país", enfatiza Mariane Rodrigues, Líder de Advocacy e Relações Governamentais do Programa Empreender 360 da Aliança Empreendedora. "A formalização é uma potente ferramenta de inclusão produtiva e proteção social das populações mais desamparadas, uma vez que as chances de superar as condições de pobreza aumentam muito quando a atuação profissional é formalizada. Dados desse estudo apontam um aumento de renda pós-formalização de, em média, 9,5%. Para que isso se torne realidade, especialmente na base da pirâmide, essa jornada precisa ser acompanhada e orientada com qualidade. O CNPJ sozinho não transforma a vida."

Segundo o estudo, profissionais que formalizaram seus negócios tiveram 20,4 pontos percentuais a mais de chances de superar a faixa de renda de até R$ 560 mensais no ano seguinte ao da formalização. A abertura de CNPJ oferece ao empreendedor ferramentas para o desenvolvimento do negócio e aumento de sua renda, como acesso aos direitos previdenciários, a possibilidade de emitir notas fiscais e a abertura de novos mercados de venda.

O estudo completo pode ser visto aqui.

FONTE Aliança Empreendedora