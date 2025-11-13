Estudo da FGV revela elo direto entre mercado ilícito de cigarros e avanço da violência no Brasil

Variação de 1 ponto percentual na ilegalidade está associada a 239 novos homicídios dolosos por ano, além de outros crimes graves

SÃO PAULO, 13 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Um levantamento inédito da Fundação Getúlio Vargas (FGV) demonstra a ligação direta entre o comércio ilegal de cigarros – que responde por 32% do mercado nacional - e o aumento de crimes violentos no Brasil – de homicídios a ataques a agentes do Estado.

A análise aponta que cada aumento de 1 ponto percentual na taxa de ilegalidade está estatisticamente associado a 892 novas ocorrências de tráfico de drogas, 239 homicídios dolosos, 629 apreensões de armas de fogo, além de latrocínios (30), roubos de carga (339) e de veículos (2.868) por ano. O mercado ilícito de cigarros não só provoca prejuízos bilionários aos cofres públicos, mas também alimenta a engrenagem da violência no país.

"Essas relações reforçam o vínculo estrutural entre mercado ilegal e economia do crime organizado, com reflexos diretos na segurança pública. O estudo evidencia que o mercado ilegal de cigarros constitui um desafio econômico e institucional de grande magnitude, articulando evasão fiscal, perda de empregos e fortalecimento de redes criminosas", diz Camila Sena, uma das pesquisadoras do estudo.

O mercado ilegal de cigarros gera R$ 10,2 bilhões por ano ao crime organizado, o que corresponde a cerca de 7% do total de faturamento dessas organizações criminosas. Segundo o estudo, isso consolida o vínculo estrutural entre o cigarro ilegal e a economia do crime, tornando-se uma fonte relevante de financiamento para facções criminosas e redes transnacionais, que utilizam as mesmas rotas logísticas e recursos tecnológicos empregados em outros mercados ilícitos, como os de drogas e armas. Recuperar apenas metade dessas perdas poderia gerar R$ 1,3 bilhão à arrecadação federal, valor equivalente a 11,8% do déficit primário projetado para o ano.

Para Edson Vismona, presidente do Fórum Nacional contra a Pirataria e a Ilegalidade (FNCP), os resultados do estudo deixam claro que o avanço do mercado ilegal de cigarros não é apenas um problema econômico, mas um dos principais combustíveis da criminalidade no país. "A correlação aponta para um dos maiores desafios econômico e institucional de nosso tempo. Toda essa engrenagem que abastece o crime é resultado da combinação entre demanda constante, fragilidades na fiscalização fronteiriça e urbana e regulação altamente restritiva, pressionando o setor produtivo – fatores que abrem ainda mais caminho ao mercado ilícito", explica.

O levantamento englobou a análise de dados da Pesquisa Instituto Ipec – Pack Swap (2024); Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (SINESP); Relatórios do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP); Receita Federal e Tesouro Nacional, além de uma revisão bibliográfica sobre as conexões entre mercado ilegal de cigarros e crime organizado.

FONTE Fundação Getúlio Vargas