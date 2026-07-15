ETASA amplia portfólio e lança curso técnico gratuito em Agronegócio no interior de São Paulo

Nova formação da ETASA, que já oferece o Curso Técnico em Agropecuária, terá 40 vagas para início no 2º semestre de 2026

Podem se candidatar alunos que estão cursando o Ensino Médio ou que já concluíram

Processo seletivo acontece até dia 15 de julho 2026

SÃO PAULO, 15 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A Escola Técnica Agropecuária Engenheiro Salvador Arena (ETASA), mantida pela Fundação Salvador Arena, anuncia o lançamento do Curso Técnico em Agronegócio, nova formação gratuita que terá início no 2º semestre de 2026, em Santa Rita do Passa Quatro, no interior de São Paulo.

Com a novidade, a instituição amplia seu portfólio de cursos técnicos e passa a oferecer, além do tradicional Curso Técnico em Agropecuária, uma nova opção voltada à gestão, comercialização, organização e inovação na cadeia do agronegócio. A abertura do curso reforça o compromisso da Fundação Salvador Arena com a educação gratuita de qualidade e com a formação de profissionais preparados para atuar em setores estratégicos para o desenvolvimento do setor.

O Curso Técnico em Agronegócio terá 40 vagas gratuitas, destinadas tanto a alunos que estão cursando o Ensino Médio, na modalidade concomitante, quanto àqueles que já concluíram essa etapa, na modalidade subsequente, sem limite de idade. As aulas serão presenciais, no período vespertino, de segunda a sexta-feira, das 14h às 18h30.

Com duração de dois semestres e carga horária de 1.500 horas, a formação foi estruturada para preparar os estudantes para atuar em diferentes áreas da cadeia produtiva, incluindo propriedades rurais, cooperativas, agroindústrias, empresas do setor, logística, comercialização e gestão agropecuária.

O lançamento ocorre em um momento de forte relevância do agronegócio para a economia brasileira. Segundo levantamento do Cepea/Esalq-USP, em parceria com a CNA, o PIB do setor chegou a R$ 3,20 trilhões em 2025, o equivalente a 25,13% do PIB brasileiro, acima dos 22,9% registrados em 2024. Além disso, de acordo com o Cepea/CNA, a população ocupada no agronegócio somou 28,5 milhões de pessoas no terceiro trimestre de 2025, o maior número da série histórica iniciada em 2012.

Para a ETASA, esse cenário reforça a importância de ampliar a oferta de formação técnica conectada às novas demandas do campo e da cadeia produtiva. A proposta é formar profissionais capazes de compreender o funcionamento do agronegócio de forma ampla, combinando conhecimento técnico, visão de gestão, sustentabilidade, inovação e empreendedorismo.

Segundo o coordenador do curso, Wolliver Anderson Dias, a formação foi pensada para acompanhar as transformações do setor. "O agronegócio está em constante evolução e exige profissionais preparados para unir conhecimento técnico, inovação e sustentabilidade. Nosso objetivo é formar jovens capazes de atuar de maneira estratégica e eficiente em diferentes áreas da cadeia produtiva", destaca.

A proposta pedagógica da ETASA une teoria e prática em uma estrutura localizada dentro da Fazenda Sesmaria, onde os estudantes terão acesso a laboratórios, estufas agrícolas, áreas de cultivo, produção animal, maquinários e sistemas modernos de produção rural. Entre as disciplinas previstas estão Administração Rural, Agroecologia, Cadeias de Produção Agrícola e Pecuária, Empreendedorismo, Gestão de Custos, Marketing no Agronegócio e Logística.

Além da formação técnica, o curso busca desenvolver competências ligadas ao uso de tecnologias aplicadas ao campo, à gestão eficiente de recursos, à sustentabilidade e à compreensão das diferentes etapas que compõem o setor agropecuário brasileiro.

"A educação técnica tem um papel fundamental no desenvolvimento social e econômico. Com esse novo curso, queremos oferecer aos estudantes uma formação gratuita, de qualidade e alinhada às necessidades reais do mercado de trabalho e do agronegócio regional", conclui a diretora escolar da ETASA, Cristina Favaron Tugas.

Sobre a Fundação Salvador Arena

A Fundação Salvador Arena (Fundação) é uma instituição civil de finalidade beneficente, de direito privado e sem fins lucrativos, criada em 1964 pelo engenheiro Salvador Arena (1915-1998) para manter atividades voltadas à transformação social, atuando nas áreas de educação e assistência social, e apoio nas áreas de saúde e habitação. Tema prioritário na área de educação, os programas próprios oferecidos no Centro Educacional da Fundação Salvador Arena e na Escola Técnica Agropecuária Engenheiro Salvador Arena receberam aporte de R$ 78,3 milhões em 2025, custeando todas as atividades e os serviços oferecidos gratuitamente, com 100% de recursos próprios. Apoia projetos sociais de OSCs em todo o Brasil por meio de recursos financeiros e assessoria técnica e disponibiliza ciclos de formação em Gestão Profissional e em Sustentabilidade Financeira, com cerca de 100 horas cada, que consistem em capacitar e qualificar as OSCs brasileiras para alcançar a condição de Excelência no Bem, de forma profissional, autônoma e eficaz. Em 2025, foram aplicados R$ 20,5 milhões em 220 programas socioassistenciais, que contemplaram projetos sociais e capacitação de organizações do terceiro setor, beneficiando diretamente 51.071 pessoas e indiretamente 121.947 pessoas.

Saiba mais: http://www.fundacaosalvadorarena.org.br/

FONTE Fundação Salvador Arena