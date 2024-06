Eucatex, de Flavio Maluf, entrega inovação e tecnologia com suas duas novas linhas de produtos lançadas em 2024

SÃO PAULO, 4 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- Parte dos lançamentos de 2024, e já à disposição dos lojistas e consumidores, duas novas linhas de produtos da Eucatex — uma das maiores produtoras de materiais do ramo da construção civil do país — têm chamado a atenção do mercado brasileiro.

Uma delas é a linha Square dos pisos laminados Eucafloor , marca da Eucatex, que, no último mês de março, ganhou o Prêmio " Best in Show ", na Expo Revestir 2024 — maior feira de revestimentos e acabamentos da América Latina na categoria "Melhor Piso Laminado".

A linha Square surge como "o primeiro piso laminado quadrado e em grande formato do Brasil", ressaltou a Expo Revestir 2024. Ela "traz essa inovação do formato quadrado em dimensões inéditas: de 90,6 X 90,6 cm", acentuou o site do evento. "Com isso, a linha Eucafloor Square promete revolucionar o mercado dos pisos laminados", frisou, ainda, a feira internacional.

O presidente das empresas Eucatex, Flavio Maluf, esclareceu que o piso quadrado em grandes dimensões não é uma novidade em termos de pisos cerâmicos, contudo, é uma inovação dentro do setor de laminados.

"Anos atrás, quando você tinha piso cerâmico de 30 por 30 cm, era o que as pessoas consideravam produtos bons. Depois, ele aumentou para 40 por 40 cm; depois, ele foi para 60 por 60 cm; e agora, ele está em 90 por 90 cm. Então, hoje, piso cerâmico que é mais nobre, por assim dizer, é maior. Assim, quanto maior a peça, mais nobre ele é. A gente só transportou ele [90 por 90 cm] para o piso laminado para pegar o mesmo upside", explicou Maluf.

Segundo o presidente da Eucatex, essa mesma valorização que aconteceu no mercado cerâmico, pode ser transferida para o mercado de laminados. "A gente se antecipou a algo que percebemos que realmente tinha [demanda]", contou Flavio Maluf.

Essa novidade é possível porque a Eucatex produz seus pisos laminados com o exclusivo substrato HPP. Trata-se de um painel de madeira de alta densidade, produzido com partículas de eucalipto no formato alongado e agulhado, entrelaçadas e unidas com resina melamínica em processo contínuo com alta temperatura e pressão — uma tecnologia que, aplicada ao piso, proporciona maior estabilidade dimensional e resistência.

"A linha Square chega à Expo Revestir 2024 para consolidar as premissas da Eucafloor em desenvolver produtos que agregam inovação, performance e beleza", afirmou o destaque do Best in Show sobre o lançamento da Eucatex.

A outra linha de produtos da empresa de Flavio Maluf que tem feito barulho no mercado da construção civil é a linha Acqua New de rodapés .

Para começar, trata-se de um produto com ideal ecológico, visto que sustentabilidade é um dos pilares da linha de produção da fabricante brasileira de materiais para construção. O lançamento de 2024, contudo, não deixa nada a desejar em termos de alta tecnologia, já que une partículas finas de madeira, proveniente de florestas de reflorestamento certificadas, à resina plástica (PVC), resultando no chamado Wood Polymer Composite (WPC), ou composto de madeira plástica — que torna o novo rodapé da Eucatex um produto de alta resistência e durabilidade, além de ser à prova d´água e reciclável.

Como bem lembrou Maluf , o DNA da Eucatex é de soluções sustentáveis para o bem estar das pessoas, e a linha Acqua New de rodapés surgiu com o propósito de ser ainda mais sustentável, utilizando alta tecnologia para criar um composto de madeira de eucalipto e PVC. O resultado é uma mistura termoplástica ideal para esse tipo de produto. Trata-se de uma linha com "viés ecológico proveniente de fonte renovável, 100% reciclável e com zero emissão de gases do efeito estufa (VOC free)", frisou o presidente.

Em termos estéticos, o lançamento da Eucatex ainda entrega em versatilidade, já que conta com variadas opções na sua cartela de cores. A linha Acqua New de rodapés parte do clássico Branco Max, para quem gosta de algo mais padrão; mas também passa por multicores Arenas, Cinza Itália, Cinza Supremo, Fumê Clássico, Cinnamon, Blue Sky e Sand Color (esse último é um tom mais rosado); e chega, ainda, ao preto — que, para muitos, é sinônimo de sofisticação, quando feita a combinação certa, claro.

Além disso, a Eucatex fabrica seus produtos com energia solar, o que reforça o ideal e o compromisso com os princípios do ESG que tem norteado a empresa. Flavio Maluf informou que existe um empenho nesse sentido e que o uso de fontes alternativas, renováveis e sustentáveis de energia é um dos objetivos da empresa.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2429974/Flavio_Maluf__6___1.jpg

FONTE Eucatex