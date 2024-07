Eucatex redefiniu suas diretrizes estratégicas -- para o CEO Flavio Maluf, essas são adequações necessárias de mercado que precisam ser feitas de tempos em tempos

SÃO PAULO, 11 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- Reciclar-se faz parte da trajetória de qualquer negócio que já tenha acumulado alguns anos de história, e esse é exatamente o caso da Eucatex — uma das maiores produtoras de pisos laminados, divisórias, portas, painéis (de MDF e MDP), tintas e vernizes do Brasil e a maior fabricante de chapas de fibra de madeira do mundo. Fundada em 1951, em São Paulo, a empresa é comandada há mais de 25 anos (desde 1997) pelo mesmo presidente, o executivo Flavio Maluf — o que não quer dizer que não tenham sido feitas adequações às exigências do mercado ao longo de todo esse tempo. Muito pelo contrário.

Flavio Maluf, CEO da Eucatex

Como bem apontou o CEO da Eucatex, "tudo muda e o mercado avança", bem por isso, recentemente, em março, a companhia redefiniu sua missão, visão, valores, foco e propósito.

Para Maluf, porém, isso nem se trata de uma mudança, mas, sim, de uma evolução que precisa acontecer periodicamente. Ele explicou que, no caso da Eucatex, as missões e os valores da empresa são redefinidos de tempos em tempos, de acordo com aquilo que tem que introduzir de melhorias de gestão dentro do negócio.

A sustentabilidade, o respeito e os cuidados com meio ambiente, por exemplo, sempre fizeram parte das diretrizes do Grupo Eucatex, que usa o eucalipto como sua matéria-prima para a fabricação de seus produtos base madeira, que compõem a maior parte do vasto portfólio da marca. Desde a década de 1960, a companhia atuante nos segmentos de construção civil e indústria moveleira investe em terras e reflorestamento para garantir a autossuficiência de abastecimento — e, ao longo dos anos, tem trabalhado para melhorar seu desempenho em prol da natureza e da sociedade de forma geral, por meio de ações socioambientais. O Programa de Educação Ambiental (PEA) é um dos exemplos nesse sentido. Ele é desenvolvido desde 1999 pela empresa com o objetivo de disseminar informações sobre a preservação do meio ambiente, e promover a conscientização sobre a importância das ações diárias das pessoas dentro de suas realidades locais.

O PEA recebe alunos da rede pública de ensino dos municípios de Bofete e Salto (SP), para atividades que convidam à reflexão sobre temas ambientais pertinentes às regiões em que a empresa está inserida. Além de promover o debate sobre a fauna, flora, recursos hídricos, silvicultura e resíduos, o Programa mostra os conceitos na prática, com dinâmicas para facilitar a compreensão.

Ações como essas, no entanto, não eram aspectos tão valorizados ou populares até alguns anos atrás — ao menos, não na magnitude que é atualmente. O presidente da Eucatex lembrou que nos anos 2000 não se falava em conceitos como ESG (sigla em inglês para "Meio ambiente, Social e Governança") ou em certificação FSC® (sigla em inglês para "Conselho de Gestão Florestal"), embora a Eucatex tenha conquistado essa certificação em 1996. Cenário que, hoje, é muito diferente.

São coisas que, "muitas vezes, você já praticava, mas não divulgava e, de repente, isso passa a ser uma coisa essencial", ressaltou Flavio Maluf. São justamente situações como essa que, segundo o executivo, exigem uma revisão e alguns ajustes em relação aos propósitos e princípios que norteiam um empreendimento.

Atualmente, a Eucatex tem como propósito criar soluções para o conforto e bem-estar de seus clientes.

"Por que fazemos: [para] oferecer às pessoas soluções que deixem seus ambientes confortáveis e que promovam o bem-estar. Como fazemos: baseados em relações de confiança e responsabilidade socioambiental, unimos nosso conhecimento e criatividade para oferecer soluções que atendem os desejos e superam as necessidades das pessoas. O que fazemos: soluções criativas e inovadoras, com qualidade, que valorizam os ambientes, gerando conforto e praticidade à vida das pessoas", descreve o site oficial da empresa.

"Participar de todas as etapas da vida das pessoas, com soluções criativas, que valorizam seus ambientes de convivência", é a definição atual de visão da empresa para os segmentos de construção civil e indústria moveleira. Enquanto "oferecer produtos práticos e eficientes para o bem-estar das pessoas, com respeito ao meio ambiente e a sociedade" é a missão.

A sustentabilidade, o respeito, o comprometimento, a criatividade, a simplicidade e a resiliência são, por sua vez, os valores que regem o negócio liderado por Flavio Maluf.

O presidente da Eucatex ainda afirmou acreditar que o mundo está, de fato, caminhando em direção à sustentabilidade, mas em um ritmo plausível. Ou seja, conforme for possível ir superando as barreiras financeiras e econômicas para isso — já que investimentos nesse sentido, apesar de promissores, muitas vezes são caros ou até inviáveis em algumas áreas. Além disso, o mundo anda cada vez mais conectado — inclusive, na área industrial, pontuou Flávio Maluf. Nesse segmento, "cada vez mais as máquinas vêm ganhando inteligência artificial, então, vêm tendo menos interferência das pessoas", exemplificou o CEO.

Bom, ao que tudo indica, novos ajustes nas diretrizes institucionais da Eucatex acontecerão, sem problemas, sempre que necessário!

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2458779/Flavio_Maluf__5.jpg

FONTE Eucatex