Evento em São Paulo discute inovação e tecnologia para a logística do futuro

BBM Tech Summit reúne executivos para debater eficiência operacional, casos de inovação na indústria e varejo e logística inteligente no e-commerce

SÃO PAULO, 22 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- A BBM Logística realizará no dia 3 de novembro, em São Paulo, o BBM Tech Summit , evento que traz discussões e reflexões sobre a inovação e tecnologia no transporte rodoviário de cargas. A edição de 2025 terá como temas principais a eficiência operacional, transformação digital, big data, comércio eletrônico e energia limpa. Os impactos da reforma tributária no setor logístico também serão apresentados na ocasião.

Edição anterior do BBM Tech Summit

Voltado para executivos e profissionais que estão à frente da inovação e tecnologia na logística e supply chain no Brasil, o encontro trará debates sobre automação, transparência das operações logísticas e aplicação prática de tecnologias emergentes para integrar processos e operações. Esta será a terceira edição do evento, que já reuniu mais mil congressistas e 20 empresas de diferentes segmentos de todas as regiões do Brasil.

A programação inclui abertura seguida de painel sobre "A Nova Rota da Logística: Tecnologia como Motor da Eficiência Operacional e impactos com a reforma tributária", além de debate sobre "Inovação: Cases de Transformação Digital na Logística do Varejo e Indústria". Depois, o terceiro painel tem como tema "A Última Milha da Experiência: Logística Inteligente no Centro do E-commerce", com encerramento em um happy hour para promover networking entre os participantes.

Agapito Sobrinho, presidente da BBM Logística, destaca que o setor opera em cenário de desafios estruturais e que a mudança de visão sobre logística é necessária para ganhos de competitividade. "Vivemos uma conjuntura de desafios estruturais e de produtividade. Questões como custos elevados de capital, infraestrutura deficiente e complexa pressão regulatória ainda nos impõem barreiras importantes para o avanço do setor", ressalta o executivo.

Para ele, a superação desses obstáculos passa por investimentos em tecnologia e capacitação. "Precisamos enxergar a logística não mais como um custo a ser reduzido, mas sim como um ativo estratégico que gera vantagem competitiva. Para isso, investimentos em tecnologia, integração operacional e capacitação de pessoas são fundamentais", completa.

Segundo a BBM, o evento ocorre em momento no qual o setor de logística busca caminhos para superar desafios estruturais e aumentar a produtividade. A proposta do BBM Tech Summit é aprofundar o debate sobre como a tecnologia pode ser uma alavanca para a eficiência e a competitividade, reunindo diferentes elos da cadeia de suprimentos para discussões sobre inovações que estão moldando o futuro.

O presidente da Abralog (Associação Brasileira de Logística), Pedro Moreira, ressalta que o BBM Tech Summit mais uma vez reúne temas essenciais para quem quer acompanhar as rápidas transformações do setor logístico. "Da tecnologia à automação intralogística, passando pela reforma tributária, revisão de malha, inovação de processos, integração ponta a ponta e logística inteligente no e-commerce, o evento reflete os desafios e oportunidades que definem o cenário estratégico da logística hoje e dos próximos anos", assegura.

De acordo com Francieli Tartari, diretora de tecnologia e inovação da BBM Logística, a adoção de ferramentas tecnológicas não é algo opcional. "A inovação deve fazer parte da estratégia de negócio porque só com ela é possível ganhar diferenciação e competitividade, gerando impacto positivo na eficiência operacional e apoiando da melhor forma possível a jornada do cliente", afirma a executiva.

Ainda segundo Francieli, a implementação de Inteligência Artificial e automação está em fase inicial no setor. "No evento, vamos falar sobre como essas tecnologias podem aumentar a eficiência operacional através da integração de dados em tempo real e automação de processos, gerando ganhos mensuráveis de produtividade nas operações logísticas."

Juliana Blumenthal, gerente geral de marketing da BBM Logística, reforça o objetivo de promover troca de conhecimento com foco na aplicação prática e na experiência dos palestrantes. "Idealizamos o BBM Tech Summit para conectar conhecimento técnico com aplicações práticas de mercado. O evento reúne painelistas que trazem experiências concretas sobre como a tecnologia está transformando a cadeia logística, desde a matéria-prima até a entrega final. Nosso objetivo é criar um espaço permanente de diálogo qualificado sobre o futuro do setor", diz a executiva.

Em sua terceira edição, o BBM Tech Summit tem o apoio da Abralog e das empresas parceiras AWS, Dati, TOTVS e Skyone.

Data : 3 de novembro

Horário : das 14h Às 18h15

Local : Auditório Sêneca TOTVS - Avenida Braz Leme, 1000 - Santana - São Paulo

Inscrições : bbmtechsummit.com.br/

