Evento em São Paulo discute inovação e tecnologia para a logística do futuro

Notícias fornecidas por

BBM Logística

22 out, 2025, 21:09 GMT

BBM Tech Summit reúne executivos para debater eficiência operacional, casos de inovação na indústria e varejo e logística inteligente no e-commerce

SÃO PAULO, 22 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- A BBM Logística realizará no dia 3 de novembro, em São Paulo, o BBM Tech Summit, evento que traz discussões e reflexões sobre a inovação e tecnologia no transporte rodoviário de cargas. A edição de 2025 terá como temas principais a eficiência operacional, transformação digital, big data, comércio eletrônico e energia limpa. Os impactos da reforma tributária no setor logístico também serão apresentados na ocasião.

Continue Reading
Edição anterior do BBM Tech Summit
Edição anterior do BBM Tech Summit

Voltado para executivos e profissionais que estão à frente da inovação e tecnologia na logística e supply chain no Brasil, o encontro trará debates sobre automação, transparência das operações logísticas e aplicação prática de tecnologias emergentes para integrar processos e operações. Esta será a terceira edição do evento, que já reuniu mais mil congressistas e  20 empresas de diferentes segmentos de todas as regiões do Brasil.

A programação inclui abertura seguida de painel sobre "A Nova Rota da Logística: Tecnologia como Motor da Eficiência Operacional e impactos com a reforma tributária", além de debate sobre "Inovação: Cases de Transformação Digital na Logística do Varejo e Indústria". Depois, o terceiro painel tem como tema "A Última Milha da Experiência: Logística Inteligente no Centro do E-commerce", com encerramento em um happy hour para promover networking entre os participantes.

Agapito Sobrinho, presidente da BBM Logística, destaca que o setor opera em cenário de desafios estruturais e que a mudança de visão sobre logística é necessária para ganhos de competitividade. "Vivemos uma conjuntura de desafios estruturais e de produtividade. Questões como custos elevados de capital, infraestrutura deficiente e complexa pressão regulatória ainda nos impõem barreiras importantes para o avanço do setor", ressalta o executivo.

Para ele, a superação desses obstáculos passa por investimentos em tecnologia e capacitação. "Precisamos enxergar a logística não mais como um custo a ser reduzido, mas sim como um ativo estratégico que gera vantagem competitiva. Para isso, investimentos em tecnologia, integração operacional e capacitação de pessoas são fundamentais", completa.

Segundo a BBM, o evento ocorre em momento no qual o setor de logística busca caminhos para superar desafios estruturais e aumentar a produtividade. A proposta do BBM Tech Summit é aprofundar o debate sobre como a tecnologia pode ser uma alavanca para a eficiência e a competitividade, reunindo diferentes elos da cadeia de suprimentos para discussões sobre inovações que estão moldando o futuro.

O presidente da Abralog (Associação Brasileira de Logística), Pedro Moreira, ressalta que o BBM Tech Summit mais uma vez reúne temas essenciais para quem quer acompanhar as rápidas transformações do setor logístico. "Da tecnologia à automação intralogística, passando pela reforma tributária, revisão de malha, inovação de processos, integração ponta a ponta e logística inteligente no e-commerce, o evento reflete os desafios e oportunidades que definem o cenário estratégico da logística hoje e dos próximos anos", assegura.

De acordo com Francieli Tartari, diretora de tecnologia e inovação da BBM Logística, a adoção de ferramentas tecnológicas não é algo opcional. "A inovação deve fazer parte da estratégia de negócio porque só com ela é possível ganhar diferenciação e competitividade, gerando impacto positivo na eficiência operacional e apoiando da melhor forma possível a jornada do cliente", afirma a executiva.

Ainda segundo Francieli, a implementação de Inteligência Artificial e automação está em fase inicial no setor. "No evento, vamos falar  sobre como essas tecnologias podem aumentar a eficiência operacional através da integração de dados em tempo real e automação de processos, gerando ganhos mensuráveis de produtividade nas operações logísticas."

Juliana Blumenthal, gerente geral de marketing da BBM Logística, reforça o objetivo de promover troca de conhecimento com foco na aplicação prática e na experiência dos palestrantes. "Idealizamos o BBM Tech Summit para conectar conhecimento técnico com aplicações práticas de mercado. O evento reúne painelistas que trazem experiências concretas sobre como a tecnologia está transformando a cadeia logística, desde a matéria-prima até a entrega final. Nosso objetivo é criar um espaço permanente de diálogo qualificado sobre o futuro do setor", diz a executiva.

Em sua terceira edição, o BBM Tech Summit tem o apoio da Abralog e das empresas parceiras AWS, Dati, TOTVS e Skyone.

Mais informações

Data : 3 de novembro
Horário: das 14h Às 18h15
Local: Auditório Sêneca TOTVS - Avenida Braz Leme, 1000 - Santana - São Paulo
Inscrições: bbmtechsummit.com.br/ 

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2803159/BBM_Tech_Summit.jpg

FONTE BBM Logística

Da mesma fonte

BBM Logística reúne profissionais de logística em Vitória para discutir o futuro do setor

BBM Logística reúne profissionais de logística em Vitória para discutir o futuro do setor

Na última sexta-feira, dia 10, mais de 300 profissionais do setor logístico e representantes de empresas capixabas se reuniram em um evento onde...
Vitória recebe encontro exclusivo que conecta líderes e tendências da logística

Vitória recebe encontro exclusivo que conecta líderes e tendências da logística

No dia 9 de outubro, o Golden Tulip Porto Vitória será palco do Encontro Logístico BBM, uma tarde de networking estratégico, cases inspiradores e...
More Releases From This Source

Explorar

Internet Technology

Internet Technology

Supply Chain/Logistics

Supply Chain/Logistics

Supply Chain/Logistics

Supply Chain/Logistics

Computer & Electronics

Computer & Electronics

News Releases in Similar Topics