Evento em SP oferece avaliação gratuita e dicas de prevenção contra o Alzheimer

Instituto Rascovski promove ações de conscientização nos dias 21 e 22 de setembro, em São Paulo

SAO PAULO, 20 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Nos dias 21 e 22 de setembro, o Instituto Rascovski realizará a sexta edição do Projeto Cérebro em Ação, em comemoração ao Setembro Lilás e ao Dia Mundial de Conscientização sobre a Doença de Alzheimer. O evento, que acontecerá em São Paulo, tem como objetivo alertar sobre os riscos e cuidados relacionados ao Alzheimer, com atividades voltadas para a prevenção e bem-estar.

No dia 21 (sábado), as atividades ocorrerão no Parque Cândido Portinari, das 15h às 18h, e incluem aulas de ioga, meditação e exercícios cognitivos, além de ações de conscientização e avaliação de riscos para o Alzheimer. Já no dia 22 (domingo), das 9h às 12h, o evento acontecerá em frente à Fiesp, na Avenida Paulista, oferecendo exames e orientações sobre saúde cognitiva, caminhada, além de uma roda de conversa com especialistas sobre Alzheimer e outras demências.

"É importante conscientizar a população sobre a importância dos cuidados com alguns pontos importantes como atividade física, alimentação, consumo de álcool, poluição e doenças como depressão, que podem influenciar no desenvolvimento da doença. Se esses cuidados forem colocados em prática é possível reverter 40% dos casos de demência no mundo e 48% no Brasil. O que vamos oferecer é uma oportunidade de conhecer e de se autoavaliar com o auxílio de voluntários e especialistas e, com isso, ajudar o público a tomar ações que possam prevenir ou postergar declínios cognitivos", comenta Alessandra Rascovski, endocrinologista, diretora médica da Atma Soma e presidente do instituto Rascovski.

Serviço

Projeto Cérebro em Ação - edição 2024

Data: 21 e 22 de setembro

Locais e horários:

21 de setembro

Parque Cândido Portinari

Avenida Queiroz Filho, 1365 - Vila Hamburguesa

15h às 18h

22 de setembro

Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp)

Avenida Paulista, 1313 (em frente à estação Trianon do metrô)

9h às 12h

Para saber mais sobre o Projeto Cérebro em Ação, acesse https://www.cerebroemacao.com.br/.

