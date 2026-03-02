EVOX Global anuncia chegada de Jedey Miranda e Henrique Claro para acelerar nova fase de expansão local e internacional

Movimento consolida crescimento no Brasil e entrada na Europa, sustentado por uma plataforma de certificação de startups e soluções tecnológicas prontas para gerar impacto real nos resultados corporativos

SAO PAULO, 2 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A EVOX Global, provedora de soluções de TI de alta performance a partir de startups certificadas, anuncia a chegada de Jedey Miranda e Henrique Claro para impulsionar a expansão da empresa. O reforço dos executivos marca um movimento estratégico de evolução e de fortalecimento da presença da EVOX Global junto a grandes corporações e a intensificação da internacionalização do negócio, ampliando a capacidade de resolver desafios críticos e específicos de digitalização das empresas por meio de tecnologias de startups já testadas, maduras e prontas para escala com segurança. Na nova estrutura da empresa, Miranda atuará como Senior Advisor no Conselho Consultivo, ampliando o alcance da companhia no mercado global, e Claro será Vice-Presidente de Negócios, focado em expandir a atuação no estratégico mercado brasileiro.

A presença dos novos executivos, altamente reconhecidos, com credibilidade e conhecimento em diversos setores, fortalece o posicionamento da companhia de levar um retorno sobre o investimento (ROI) real para os negócios na adoção de soluções de ponta. Atualmente, a inovação não se mede pela quantidade de projetos-piloto que uma empresa realiza, mas pela capacidade de entregar impacto com iniciativas colocadas em prática.

"Nos últimos anos, empresas investiram muito em hubs e laboratórios de inovação, mas a maioria desses investimentos não gerou resultados sustentáveis pela dificuldade em encontrar startups maduras ou pela ausência de governança e compliance adequados. Por esse motivo, a EVOX Global conta com um modelo disruptivo, que inverte a lógica tradicional da inovação corporativa", afirma Gilmar Batistela, fundador e CEO da EVOX Global. De acordo com ele, a empresa simplifica e acelera essa jornada com soluções certificadas, seguras e testadas para cada indústria e necessidade de negócio. "Agora, com Miranda e Claro completando nosso time, teremos ainda mais força estratégica para ampliar nossa presença global e acelerar entregas de alto impacto. Basta uma reunião para entender o que é necessário, e cuidamos de todo o processo, do início ao fim", diz.

A EVOX Global fornece consultoria e soluções de tecnologias comprovadas de startups por meio de um amplo processo de curadoria e certificação que conta com 67 critérios de avaliação, envolvendo desde a tecnologia, segurança, compliance, maturidade do produto até a capacidade de execução. Assim, garante que cada solução oferecida esteja realmente pronta para gerar o retorno financeiro e de digitalização que os negócios demandam, com uma integração fluida aos processos.

Experiência consolidada acelera avanço da EVOX Global

Com uma sólida trajetória internacional, com passagens por multinacionais como Allianz Partners, Europ Assistance, EATON, General Motors e Cargill Agrícola, Jedey Miranda traz um amplo conhecimento dos mercados internacionais para impulsionar a expansão em regiões estratégicas. "Estou muito feliz por integrar a EVOX Global, pois acredito em sua proposição de valor para as organizações. Iremos mostrar aos tomadores de decisões, como CEOs e outros executivos C-Level, que é possível sair do ciclo de testes e ir direto para a execução, com clareza, velocidade, segurança e performance, adotando as melhores práticas e soluções do mercado", afirma.

Para o executivo, esse posicionamento está totalmente alinhado às necessidades de organizações globais, que precisam de diferencial competitivo com menos risco. "Tenho certeza de que teremos muito sucesso ao expandir nossa atuação em mercados como Américas e Europa, onde as empresas buscam parceiros que garantam máximo retorno dos projetos tecnológicos", complementa Miranda.

Já Henrique Claro conta com mais de 25 anos de experiência em liderança comercial e estratégica e ocupou altas posições em empresas como Resource IT e Qintess. O executivo será o responsável pelo go-to-market e liderará a expansão da área comercial para acelerar as vendas no Brasil, com pessoas que são profundas conhecedoras dos desafios de cada setor e sabem orientar a adoção das tecnologias corretas para cada caso.

"O mercado brasileiro passou por um grande amadurecimento nos últimos anos, definitivamente saindo da fase experimental da inovação para buscar ganhos de verdade. Com isso, os líderes empresariais entenderam que precisam de parceiros orientados à performance, que entendem a fundo o negócio e são capazes de transformar intenção em resultado imediato, inovação em eficiência e tecnologia em competitividade", afirma Claro. De acordo com ele, é exatamente isso que a EVOX Global faz. "Seguiremos ampliando a nossa capacidade de escalar soluções de TI com ganhos para os negócios locais, unindo a inovação das startups com um processo de certificação e vendas conduzido com muito conhecimento", diz.

Com mais de 100 startups certificadas globalmente e um modelo de negócio que aumenta significativamente a segurança na escolha de tecnologias, a EVOX Global é uma parceira de referência para dezenas de grandes corporações, de setores como indústria, serviços financeiros, saúde e varejo. A companhia desburocratiza a adoção de soluções tecnológicas em grandes negócios, assumindo toda a responsabilidade contratual entre a empresa contratante e a startup.

Seguindo seu compromisso com inovação sustentável, a EVOX Global prioriza o uso de tecnologias capazes de gerar impacto ambiental e social positivo, com soluções voltadas à economia circular, gestão de resíduos, greentechs e créditos de carbono, contribuindo para que empresas avancem nas agendas ESG de forma concreta, estratégica e mensurável. Além disso, a empresa disponibiliza tecnologias modernas de Inteligência Artificial, Visão Computacional, Tokenização, ESG, Cibersegurança e Automação Avançada, para responder às demandas de todas as indústrias e áreas de negócio.

Sobre a EVOX Global

A EVOX Global é uma multinacional que impulsiona os resultados de negócios por meio de uma Plataforma de Soluções de Startups Certificadas, que fortalece e leva a inovação a novos horizontes em empresas de médio e grande portes, com menos riscos e mais rapidez e resultado. Com escritórios nos Estados Unidos e no Brasil, além de correspondentes em diversos países e continentes, a empresa proporciona aos negócios mais segurança na adoção de tecnologias e aos empreendedores de startups a oportunidade de escalarem seus negócios. A EVOX Global se diferencia por assumir o contrato junto aos clientes empresariais, identificando e entregando a melhor solução com segurança por meio de processo próprio de validação, gestão e curadoria. A empresa se destaca também pela sua exclusiva oferta de soluções ESG Greentech para companhias dos mais diversos setores como financeiro, varejo, seguros, saúde, educação, agricultura, óleo e gás, serviços e indústria. Para mais informações, visite: www.evox.global.

FONTE EVOX Global