Exageros na harmonização facial são sempre erros ou têm propósito?

SÃO PAULO, 25 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- Nos últimos anos, a harmonização facial se tornou uma tendência incontestável entre celebridades e influenciadores, e agora desponta como um verdadeiro símbolo de status. Esse fenômeno vai além do simples desejo de melhorar a aparência; ele reflete uma mudança no padrão social onde os preenchimentos e procedimentos estéticos são exibidos como emblemas de sucesso e sofisticação.

De acordo com o Dr. Matheus Arantes, o exagero pode ser uma escolha consciente do paciente.

Para entender melhor essa mudança, conversamos com o Dr. Matheus Arantes, médico, professor e autor do conceito de Beleza Funcional®. Dr. Arantes parte de uma abordagem que combina arte e ciência e é referência no ensino de tratamentos injetáveis, destacando a importância de uma visão apurada e sensível da beleza.

Um ponto interessante levantado por Dr. Matheus Arantes é a questão do "exagero" na harmonização facial. Ele explica que, dentro do conceito de Beleza Funcional®, a mensagem transmitida pelo rosto é tão importante quanto sua proporção, forma e função. Em alguns casos, o exagero nos procedimentos pode ser uma escolha consciente do paciente, buscando transmitir uma mensagem específica de distinção, poder ou mesmo rebeldia contra padrões convencionais de beleza. "O exagero, quando bem direcionado, pode ter um propósito legítimo dentro da expressão individual do paciente", esclarece. "É compreensível que algumas pessoas invalidem ou mesmo rejeitem essa decisão, especialmente nos casos em que preenchimentos mal direcionados resultam no que alguns chamam de 'demonização facial'. No entanto, uma vez compreendido que essa foi, de fato, uma escolha consciente, conseguimos tolerar melhor a diversidade das expressões de beleza. Entender as motivações por trás dessas decisões estéticas nos permite apreciar a pluralidade de estilos e preferências individuais", completa.

Status e autoestima

Dr. Arantes, que também possui formação em psicanálise, ressalta a relação entre procedimentos estéticos e autoestima. Ele observa que a busca pela harmonização facial muitas vezes vai além da aparência física, refletindo um desejo profundo de se alinhar a certos padrões de beleza que representam sucesso e autoconfiança. "O médico, assim como o artista, põe um pouco de si mesmo em cada trabalho, em cada obra. A minha missão é despertar a sensibilidade dos médicos para um universo de beleza que é muito maior que a técnica em si, até da própria ciência", diz.

Beleza Funcional

Na primeira edição de "Harmonização Facial, Beleza Funcional", publicada em 2017, Dr. Matheus Arantes trouxe pela primeira vez à literatura médica o termo "harmonização facial", onde aborda os principais conceitos e técnicas da harmonização facial, partindo de três pilares: proporção, forma e função. Ao longo dos anos, o conceito foi sendo lapidado e um novo pilar se insere: a mensagem.

Na publicação ele registra com profundidade o termo que batizou de Beleza Funcional®, onde parte a avaliação do rosto é feita a partir de eixos funcionais, distribuição luminosa e do princípio da graciosidade - sendo esta a beleza em movimento, considerando a dinâmica dos músculos da face.

Sobre Matheus Arantes

Matheus Arantes é médico, pós-graduado em dermatologia e psicanálise, mestre, professor e pesquisador nas áreas de harmonização facial e corporal. Fundador do Instituto e Clínica Matheus Arantes de Ensino e Pesquisa, ele possui clínicas há mais de 10 anos em São Paulo e Campinas. Criador da técnica Beleza Funcional®, Dr. Matheus define os pilares essenciais para a beleza: proporção, forma, função e mensagem.

Dr. Matheus Arantes é speaker da Allergan, a maior empresa de injetáveis do mundo, e é membro da International Academy of Cosmetic Dermatology e da European Academy of Dermatology and Venereology.

