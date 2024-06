Expense Reduction Analysts se torna ERA Group & anuncia nova liderança

Sob o comando do CEO Global Mark Taylor, o Grupo ERA lança uma visão para o futuro que reflete a capacidade da consultoria global de oferecer valor muito além da redução de custos.

SÃO PAULO, 6 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- Expense Reduction Analysts (ERA) anunciou hoje sua nova marca, ERA Group. Esta identidade atualizada, criada pela renomada agência global de marcas BrandOpus, coincide com a nomeação de Mark Taylor como do CEO Global e reflete nossa proposta de valor ampliada que vai além da otimização de custos. Sob a liderança de Taylor, ERA GROUP está preparado para fornecer soluções de ponta e inovadoras para clientes que se beneficiam de dados, análises e insights de especialistas obtidos a partir da conclusão de mais de 40.000 projetos em todo o mundo para orientar os líderes de negócios de hoje por meio de mudanças verdadeiramente transformadoras.

Taylor é o primeiro CEO Global do ERA Group – tendo atuado anteriormente como CEO Global da InXpress, uma franqueadora internacional de serviços de logística de encomendas, fretes e entregas. Reconhecido por sua habilidade em acelerar o crescimento por meio de sua liderança em outras marcas internacionais de sucesso, Taylor está em uma posição única para liderar o ERA Group na próxima fase de expansão e inovação.

"Este reposicionamento da marca é a expressão visual do nosso amadurecimento, representando a profundidade e amplitude dos dados e expertise que acumulamos atendendo nossos clientes e preparando o terreno para o crescimento futuro", explica Taylor. "Agora é hora de nos lançarmos para o próximo nível e expandir nossa rede, fornecendo os melhores processos e entregando ainda mais valor que se traduzem em sucesso do cliente."

Fundada em 1992, ERA Group foi inicialmente idealizado como um negócio focado em treinamento. Hoje, é uma consultoria global de custos, líder de mercado, operando em mais de cinquenta países nos seis continentes, com mais de 1.000 colaboradores em todo o mundo. A expansão recente inclui África, Oriente Médio e Ásia. O ERA Group oferece experiência específica do setor em mais de 50 categorias e centenas de subcategorias para fornecer insights em um nível que, de outra forma, seria inacessível para a maioria das empresas.

Os clientes do ERA Group incluem todos os tipos de empresas – de manufatura e varejo a energia e saúde, serviços financeiros e seguros – juntamente com algumas das empresas e líderes de marca mais bem-sucedidos do mundo. Nos últimos anos, a ERA investiu em ferramentas e tecnologia, incluindo o SpendVue, uma ferramenta de visualização de dados projetada para ajudar os líderes de negócios a identificarem rapidamente áreas viáveis para a melhoria do fluxo de caixa, tendo como base dados de benchmarking de dezenas de milhares de projetos em todo o mundo. Esses investimentos, combinados com amplo conhecimento do mercado e as melhores práticas de implementação e monitoramento da categoria, é o que permite que o Grupo ERA identifique rapidamente áreas viáveis para otimizar o fluxo de caixa e ser agente para crescimento do cliente.

"Estou extremamente orgulhoso do negócio que criamos nos últimos 30 anos", declarou Fred Marfleet, Fundador e Executive Chairman da organização. "É hora de mostrarmos ao resto do mundo o que nossos clientes já sabem – que entregamos um tremendo valor por meio de insights, experiência e ofertas de serviços além das economias que encontramos. Valorizamos nosso relacionamento com nossos clientes. Nosso sucesso é uma prova disso."

Sobre o ERA Group

ERA Group se associa a líderes empresariais para enfrentar seus desafios mais importantes e iluminar suas maiores oportunidades. Por mais de 30 anos, a ERA tem sido pioneira em estratégia de negócios e otimização de custos. Hoje, aproveitamos dados, análises e nossos especialistas experientes ao redor do mundo para ajudar os clientes a validar, melhorar processos e transformar insights em oportunidades.

Com mais de 40.000 projetos, o ERA Group permite que as organizações cresçam, ganhem vantagem competitiva e gerem impacto nos resultados. Somos o recurso de que os líderes de hoje precisam ao navegar por um novo horizonte, enfrentar desafios imprevistos e buscar novas oportunidades.

