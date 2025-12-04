Eztec antecipa expansão de complexo residencial em São Caetano do Sul impulsionada por alta demanda na cidade com maior IDH do país

Eztec

Sucesso da primeira fase acelera o lançamento do 'Reserva São Caetano Bosque', consolidando o conceito de moradia integrada a serviços, mobilidade e áreas verdes na Grande São Paulo.

SÃO PAULO, 4 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- Em resposta à rápida absorção do mercado e validando o desejo contemporâneo por moradias que unam infraestrutura urbana e refúgio natural, a Eztec anuncia a antecipação da segunda fase de seu complexo residencial em São Caetano do Sul. O lançamento do Reserva São Caetano Bosque ocorre após o sucesso da primeira etapa, ocorrida em setembro, confirmando a força da demanda da região pela cidade que ostenta o melhor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Brasil.

Perspectiva da piscina do Reserva São Caetano Bosque

O movimento da incorporadora reflete uma tendência urbanística e antropológica clara: a migração de famílias e jovens profissionais para áreas que oferecem uma rotina de 15 minutos, onde mobilidade, lazer e serviços coexistem. A primeira fase do empreendimento, o primeiro da companhia no município, registrou um sucesso expressivo de vendas, demonstrando que o consumidor atual prioriza empreendimentos que entregam localização estratégica somada ao potencial de comodidades de um condomínio.

O Conceito: Vida, Clube e Pertencimento

O Reserva São Caetano Bosque ocupa mais de 9 mil m² e foi desenhado para ser uma extensão da cidade, com a segurança e o acolhimento de um condomínio-clube. O projeto aposta na ressignificação do morar, onde o apartamento é parte de um ecossistema maior de bem-estar.

"O Reserva São Caetano Bosque representa a continuidade de um projeto que já se tornou um marco urbano para a cidade e é um sucesso de vendas. Cada detalhe foi pensado para traduzir o conceito de lar, clube e vida, que é uma novidade para o município", afirma Tellio Totaro, Superintendente Executivo de Incorporação da Eztec.

Entre os diferenciais que atendem às novas modalidades de moradia contemporânea, destaca-se o lazer completo, como piscinas, salão de jogos, espaço gourmet, churrasqueiras e itens de clube que estendem a vida social para fora das unidades privativas. Os serviços pay-per-use previstos também são uma resposta à necessidade de otimização do tempo urbano, oferecendo limpeza, pet care, lavanderia, beauty care e personal trainer dentro do condomínio.

Localização como Fator de Qualidade de Vida

A escolha do terreno reforça a estratégia da Eztec de investir em mobilidade e conveniência. O empreendimento está posicionado a apenas 500 metros da estação São Caetano  daCPTM, garantindo conexão rápida com a capital, e possui acesso facilitado a eixos viários cruciais como a Avenida dos Estados e a Avenida Goiás.

Além da mobilidade, o entorno favorece a saúde mental e física, situando-se ao lado do Parque Província de Treviso e próximo ao Parque Espaço Verde Chico Mendes e ao ParkShopping São Caetano. É a materialização de uma rotina integrada, onde não apenas se mora perto de tudo, mas se vive com qualidade.

O Reserva São Caetano Bosque chega para reforçar o protagonismo de São Caetano do Sul no cenário imobiliário, oferecendo uma opção sofisticada para quem busca a segurança de um bairro planejado sem abrir mão da vibração de uma cidade desenvolvida.

